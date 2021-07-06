Битва вакциноскептиков против прививок разгорается. Тема пошла на поток в компьютерной мультипликации, причём хорошего качества. Так что, ни о каком “велении души” отчаявшихся достучаться до сограждан искателей истины, которых гнобит официоз, речь не идёт. Отлично срежиссированная, явно направляемая и с полнокровным бюджетом кампания. Истерикующие деятели культуры и светская тусовка, которой всё равно, на чём к себе внимание привлекать, там тоже участвуют, и представители властей в самом деле сплошь и рядом несут всяческую пургу — не без этого, но коронавирус-то это никак не отменяет. А уж всё прочее, включая призывы понять, нет ли за всеобщей вакцинацией чьих-то чисто конкретных материальных интересов — вопросы вторичные.

Ну, предположим, есть такие интересы. И что с того? Они у нас теперь везде есть. Такой исторический период в стране. Бескорыстия днём с огнём ни от кого, кроме ближайших друзей, не дождёшься. Монетизировано всё в России до отвращения. Однако, заразу это не отменяет и то, что борьба с прививками есть чистой воды дикое Средневековье, тоже. Что теперь, из принципа всем надо передохнуть, лишь бы демонстративно не слушать призывов властей? Уж какие они есть — других на этот исторический период Б-г не дал. И, кстати, эти ещё далеко не из худших. Такие бывают варианты, в том числе на постсоветском пространстве — наши, со всеми их пороками и недостатками, по сравнению с ними ангелы Г-дни. Хотя, поди в этом Шендеровича, Каспарова или Касьянова уговори. А о Ходорковском и речи нет.

При всём том, аргументы, насчёт того, что отечественные вакцины плохи, иначе бы никакой третьей волны коронавируса, индийского штамма, ревакцинации и всего прочего, что озвучивается, как явное доказательство несостоятельности отечественной медицины, не было бы, опровергаются сообщениями из-за рубежа, где никаких российских вакцин нет, и Путина сотоварищи нет, а проблемы есть, причём те же самые, что и у нас. Так, из Израиля сообщается, что ПОЛОВИНА из вновь заболевших, находящихся в тяжёлом состоянии пациентов, ранее БЫЛИ вакцинированы. Причём исключительно и только американским “Пфайзером”, который в Израиле применяется с самого начала вакцинации до сего дня. Так что не в наших вакцинах дело. Борьба продолжается!