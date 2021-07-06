{ 6 июля 2021 }

Анжелика Агурбаш попала в сводки требований выдачи из России в Минск

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Анжелика Агурбаш попала в сводки требований выдачи из России в Минск. Ей не простили поддержку протестов в Белоруссии и высказывания об окружении Лукашенко.

Агурбаш в прошлом году записала песню «Наўздагон» о гербе «Погоня» и опубликовала клип с кадрами протестов. Видео на канале Агурбаш собрало 1,5 миллиона просмотров, что для Белоруссии много. Потом она заявила, что Лукашенко «социально опасен для общества, надо нейтрализовать и изолировать его и его банду», надо его арестовать. Это она призвала сделать силовиков. Резко она высказывалась об окружении Лукашенко, в частности, о пресс-секретаре Наталье Эйсмонт, которая, наряду с другими ближайшими соратниками, помешала Лукашенко сохранить остатки адекватности.

Можно относится к позиции попсовой певицы с иронией. Но с точки зрения политики Агурбаш есть чем заинтересовать аудиторию старшего поколения. Она считает, что белорусская культура при Лукашенко деградировала по сравнению с началом 1990-х и советским временем. Сложно не согласиться. За последний год официальная культура белорусского режима особенно сильно пала. Это видно и по массовым отказам приезжать на «Славянский базар», и по, например, Национальному академическому театру «Паўлінка», откуда в прошлом году уволились несогласные. В театр назначили верную Лукашенко худрука. Стало сильно лучше: эта худрук неделю назад выступила на открытии алкомаркета в Молодечно. Культура при Лукашенко уже опустилась до примерного до уровня «худрук российского Большого театра выступает на открытии алкомаркета в Люберцах».

С этой точки зрения Агурбаш опасна для режима Лукашенко как живое напоминание, что, кроме Губерниева, поддержки больших поп-звезд у него почти не остается.

Методичка


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