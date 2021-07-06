В очередной раз прихотливые развороты современной лексики поставили в тупик. В новостных лентах сообщили о великом достижении ЛГБТ-сообщества Грузии. «Грузинский прайд провёл гей-парад»… и что-то из фотоиллюстраций. Старые, страшные, как тридцать три несчастья гомосеки, в перьях, с подведенными глазами и молодой петушок в кожаных шортах и таком же картузе, как будто только что из бара «Голубая устрица», который на просторах бывшего СССР обессмертил фильм «Полицейская академия». Нет, ну, в принципе, хотят ходить гей-парадами, пускай ходят. Хоть по Тбилиси, хоть по Кутаиси, хоть по Рустави или Гори. Это теперь не наша страна, хотят там петушиться, имеют полное право. Но почему «прайд»?!

Прайд — это семейство львов. Охотятся там в основном самки, самцы большей частью спят или участвуют в процессе размножения. Иногда дерутся. Очень редко играют со львятами, хотя бывает и такое. Среди львов, как и среди людей, встречаются нежные и заботливые папаши. Причём, насколько можно вспомнить, само по себе слово «прайд» закреплено именно за этими зверями. Все прочие собираются в стаи, стада, косяки, либо живут семьями. А вот львы — прайдами. И вдруг оказывается, что гомосяо тоже решили ими жить. Мало им радуги, которая из символа ясного неба после дождя превращена ими чёрт знает во что. Мало голубого и розового цветов, символов невинного детства, с которыми произошло то же самое. Теперь они ко львам пристали!

Может, конечно, это из-за того, что ходят они «Парадами гордости», где им это разрешают, а по-английски слова «гордый» (прауд) и прайд похожи. Или они себя со стороны не видят и не понимают, как на своих парадах смотрятся. Зрелище препохабное, так что люди нетрадиционной ориентации, но без комплексов и жгучего желания эпатировать всех окружающих, на эти публичные прогулки с полупорнографическим оттенком не ходят. Так что, идея о том, что именно гей-парады всем представителям однополого секса нужнее нужного, как бы сказать без жёсткой лексики… Не совсем соответствует действительности. Что до того, что это символ демократии, в частности, демократии американской, наряду с гей-браками, сменой пола у детей и прочей такого же рода хренью — согласимся. Так оно и есть.

Пускай американцы свои парады у саудовцев проведут. Интересно будет посмотреть. Они же их союзники? Или на это никакой гомосексуальный «прайд» не решится? Ну, тогда хотя бы в Алжире или Египте. Там, вроде бы, светские режимы правят, под управлением военных. Про Ирак или Афганистан с Пакистаном и спрашивать неловко. Ответ известен заранее. Не зря из Афганистана армия США доблестно уходит, бросая эту страну на произвол судьбы. Самая длительная война в американской истории и такой бесславный конец… Что до России, у нас единственный известный автору прайд живёт в Крыму, в «Тайгане». Такая стая львов… Интересно, за сколько бы они с тбилисским «прайдом» управились? Впрочем, не стоит травить хищников. Они-то точно ни в чём не виноваты…