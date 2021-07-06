Максим Галкин спародирует актера МХАТа

Слова Боякова об успешности опыта с Бузовой нам сразу показались чрезвычайно зловещими, но не думалось, что трюк решат повторить так скоро. По данным источников, уже осенью путем Ольги гордо пройдет еще одна звезда эстрады и кликбейта — Максим Галкин. Ему выделена роль в пьесе «Хлорофилия» по книге Андрея Рубанова о заросшей травой Москве.

Пресс-служба театра, кажется, оговорилась по Фрейду: там заявили, что актер на главную роль еще не утвержден, а участие Галкина — лишь слухи. Однако о главной роли для Максима никто и не писал, а слухи в наше время имеют свойство внезапно подтверждаться. На фоне письма Татьяны Дорониной желание Боякова не разжигать костер под собой еще больше вполне понятно, но лучше бы это показывать делами, а не словами пиарщиков.

Нельзя не заметить, что Максим выглядит более одаренным, и если бы у зрителя был выбор, кого он больше не хочет видеть на сцене МХАТ, то Бузова наверняка набрала бы куда больше негативных голосов. Другое дело, что «торгаши театра», как назвала команду Боякова Доронина, спрашивать зрителей о меньшем из зол не собираются, и радостно скормят им каждое.

Такое ощущение, что хлорофилия в ее худшем смысле появилась за кулисами МХАТа гораздо раньше одноименной пьесы, и травить зрителя не перестанут, пока он сам ведет себя как ботва.