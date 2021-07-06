{ 6 июля 2021 }

Рассадник порнографии

Рубрики: [Telegram]  
Метки:

Недавно запущенная командой Трампа социальная сеть превратилась в рассадник порнографии и запрещенных материалов.

Разработчики GETTR изначально позиционировали свой аналог Twitter как платформу для защиты свободы слова, поскольку самого Дональда Трампа во время избирательной кампании ограничивали IT-гиганты.

Однако защита «свободы слова» обернулась против его создателей. Слабая модерация привела к тому, что на платформе активно распространяются порнографические изображения и различные непристойные видео. Например, нецензурные фотожабы с Хиллари Клинтон.

Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад, и даже в идеальном демократическом обществе без фильтрации контента не обойтись. И у команды Трампа сейчас дилемма. Если они начнут активную модерацию, то о защите «свободы слова» в полной ее мере можно будет забыть, а если не будут этого делать, то и нормальных пользователей привлечь не получится.  

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. УРОВЕНЬ ДИСКУССИИ О ПОРНОГРАФИИ ПОВЫШЕН

    2. УРОВЕНЬ ДИСКУССИИ О ПОРНОГРАФИИ ПОВЫШЕН

    Активисты шведских организаций, поддерживающих женщин в их борьбе за равные права с мужчинами, забросали различными предметами с запашком стокгольмский кинотеатр Skandia, в котором был запланирован показ ленты “Секс – история Аннабель Чжун”. Протест был направлен как против включения [Читать...]


  2. Pornhub позаботился о слабовидящих любителях порнографии

    3. Pornhub позаботился о слабовидящих любителях порнографии

    Крупнейший порноресурс Pornhub запустил новый сервис, который призван помочь слабовидящим посетителям. Отныне на сайте доступен раздел «Described Videos», где собраны ролики, озвученные отчасти роботизированным голосом. – Каждое видео включает специальное изложение, подготовленное и приспособленное для того, чтобы пользователь [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««