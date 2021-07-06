Недавно запущенная командой Трампа социальная сеть превратилась в рассадник порнографии и запрещенных материалов.

Разработчики GETTR изначально позиционировали свой аналог Twitter как платформу для защиты свободы слова, поскольку самого Дональда Трампа во время избирательной кампании ограничивали IT-гиганты.

Однако защита «свободы слова» обернулась против его создателей. Слабая модерация привела к тому, что на платформе активно распространяются порнографические изображения и различные непристойные видео. Например, нецензурные фотожабы с Хиллари Клинтон.

Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад, и даже в идеальном демократическом обществе без фильтрации контента не обойтись. И у команды Трампа сейчас дилемма. Если они начнут активную модерацию, то о защите «свободы слова» в полной ее мере можно будет забыть, а если не будут этого делать, то и нормальных пользователей привлечь не получится.