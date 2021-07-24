Украина и мазохизм

Когда еврейское казачество восстало… Но это не о том. Когда Россия подала жалобу в ЕСПЧ на Украину, насчёт нарушения там прав человека — все, кто только мог, из наших политологов, политиков и журналистов, пищущих и говорящих в отечественных СМИ, сказали на эту тему много вдохновенных слов. И, таки, наверное были правы. Замах получился и в самом деле, никак не меньше, чем на рубль. Мамой можно поклясться. Хотя каким будет удар, не на копейку ли — это ещё большой вопрос. А то выйдет, как с тем кабанчиком и двумя наркоманами, которых наняли его колоть. Убить не убили, но покоцали знатно — будет помнить. И это ещё в самом серьёзном варианте, а кто сказал, что он будет именно таким? Таки, в этом нету никакой гарантии, и даже скорее наоборот.

Провёл автор в эфире «Вестей» интервью на тему того, какой наше обращение в ЕСПЧ будет иметь результат. Практически немедля, как только стало официально известно про означенный иск, так и провёл. Выборка была, как обычно, большая. Вполне ВЦИОМовская выборка. Результаты голосования оказались до крайности любопытные. Ровно 1% участников счёл, что ЕСПЧ наставит Украину на путь истинный и её власти издеваться над своим населением больше не будут. Так что и трагедию в Одессе расследуют, и на Донбассе война прекратится, и Крым перестанут блокировать по части транспортного сообщения, воды и электричества… Ну и, понятно, с русским языком, а также родными языками других этнических групп, живущих на Украине, всё будет нормально.

Но это 1%! 25% сочли, что ЕСПЧ ничего для изменения ситуации на Украине не сделает и сделать не сможет, так как повлиять на Киев по этой части некому и нечем. Все остальные — 74% полагают, что изменить эту ситуацию можно, но исключительно силовым путём. Как Грузия в 2008 году была принуждена к миру российской армией, так и нынешнюю Украину к соблюдению прав человека принудить можно — тем же самым способом. Глас народа — глас Б-жий. Знает наш народ толк в реальной жизни. Оно, конечно, не так, чтоб очень демократично и, тем более, нетолерантно, но с практической точки зрения абсолютно оправданно. Работают с украинским начальством только такие методы. Всё остальное — блажь, чушь и полнейший халоймес. Проверено неоднократно.

Что с тамошними бандитами, что с националистами, что с местными нацистами других методов, кроме силовых, для решения возникающих вопросов, не было, нет и не будет. Опыт такой. И в Гражданскую войну, и в Отечественную у автора, семья которого с Украины, там все воевали. Вот на какое-то время нормальный результат и получился, когда кого смогли, из тамошней сволочи, пристрелили или порубали в капусту, а всех остальных, из тех, кто тогда выжил, пересажали, либо они сбежали за кордон, или до времени вели себя тише воды, ниже травы — схоронились. Всё остальное не работает. Что и доказал ЕСПЧ. Иск по части того, что Крым отрезали от воды, там европейские чиновники попросту НЕ ПРИНЯЛИ. И насчёт запретов Киева на использование русского языка произошло то же самое. Ворон ворону глаз не выклюет.

Европейцы предметно, открыто и ничего не стесняясь, нам продемонстрировали, кто они такие. Всё, что угодно кому угодно можно творить в Европе, если это делается против России. Никаких проблем — даже рассматривать этого не будут. Этноцид — пожалуйста. Преступления против человечности — ради Б-га. Церковный раскол — тем более. Зверствуй на здоровье, сколько душа пожелает, лишь бы это Москву ослабляло. Очень трогательно. И после этого продолжать обращать внимание на решения ЕСПЧ? Состоять в ПАСЕ? Обращаться в их суды и арбитражи?! Бред какой-то. И вот теперь чертовски интересно: что наше начальство делать будет? Если, конечно, будет. Может, и ничего. В очередной сто сорок первый раз сурово укорим Украину. Про Брюссель и Страсбург выскажемся. Называется — мазохизм…