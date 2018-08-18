Вчера девушка из Киева написала: “Украина, Саш, маленькая страна, которой ПРИХОДИТСЯ выбирать из двух вариантов. Либо придаток России (украинцам и правда не нравится быть “младшим братом”, что уж тут поделать), примерно как прибалтам. Либо – Запад…” Украина маленькая [Читать...]

Мы никогда не умели колонизировать народы. Такая планида. У нас метрополия всегда жила хуже окраин. Потому что на равнине окраина – лишние сто километров до столицы. Гор нет, океана нет, нужна территория. Теперь есть ракеты, территория больше не [Читать...]