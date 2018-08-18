Украинские товарищи совершенно напрасно обвиняют северных небратьев в “имперстве” и желании строить Советский Союз.
Русский народный человек проявляет оскорбительное равнодушие ко всем бывшим братским народам, включая грузин и армян, не говоря уже о всей солнечной Средней Азии. Он уже тридцать лет полагает большим счастьем, что не нужно на Новый год слушать Розу Рымбаеву и ансамбль Ялла.
А вот украинцам такого счастья не выпало.
Украину русский народный человек ревнует как шалую жену, которая решила блядануть пока он был на войне. Потому, бьет её зверски, а потом – жалеет.
Но ежели она курва все равно станет смотреть налево, то может даже и зарубить. Потому как, “не доставайся же ты никому”.
Украина
Украинские товарищи совершенно напрасно обвиняют северных небратьев в “имперстве” и желании строить Советский Союз.
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