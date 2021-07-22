{ 22 июля 2021 }

Россия подала жалобу в ЕСПЧ

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Россия подала жалобу в ЕСПЧ на Украину, собрав воедино всё то, что учудили её власти за последние несколько лет, по части всего того набора преступлений, в том числе против человечности, которыми украинская власть развлекается с подачи, при попустительстве и при явном содействии тех, кто эту власть там назначил и ею командует. Ну, хороший такой иск. Грамотный. Ёмкий. Толку от него, правда, будет ноль, как и от всех наших походов в международные инстанции, но это уже другой вопрос. В инстанциях этих нас никто не ждёт и разбираться с Украиной в нашу пользу никто не будет. Хоть ноги до колен сотри, годами бродя по их коридорам. В гробу они нас видели, и не только по части Украины, но и по какому угодно вопросу.

Мы там никого и ничего не контролируем, нашего голоса там нет и не будет. Там всё у тех под контролем, которые нынешнюю власть на Украине у власти и поставили. Что они, против своих собственных интересов решать проблемы с ней распорядятся, что ли? В жизни такого не будет. Так что, ловить нам в ЕСПЧ нечего и ждать от него тоже нечего. Тем более, «разбираться» он будет с нашим иском годами. А там, или мы развалимся, на что весь Запад искренне надеется и к чему прилагает все мыслимые усилия, или Украина перестанет существовать, или большая европейская война грянет. Ну, а если случится чудо и первыми развалятся и перестанут существовать Соединённые Штаты, тогда, конечно. Тогда ЕСПЧ, не исключено, на какой-то короткий период станет объективным.

Решать он тогда будет, как положено решать настоящему суду, а не тому балагану, на всю голову его членов сдвинувшемуся на теме защите и продвижения прав сексуальных меньшинств и сексуальных же извращенцев, которым он сегодня является. И сколько на это, интересно, существует шансов? Ноль? Меньше нуля? Пожалуй, меньше, и намного. Хотя иск, повторим, составлен грамотно. Жаль, что он ни на что не повлияет, ничего не остановит и никого в Киеве не предупредит о возможных последствиях их действий. В гробу они нас видели, упоённые вседозволенностью. Высшая раса, «потомки древних укров». Закон о коренных народах Украины, в одночасье превративший половину её населения в унтерменшей, об этом свидетельствует.

Иск же подан? Подан. Значит, воевать с ними пока никто не будет. Им и этого достаточно. А там, Путина не будет, придёт какой-нибудь обормот, типа того, который его уже один раз менял. Неважно, тот же самый, или другой такой же. Они искренне считают, что с этим человеком о чём угодно смогут договориться. И ведь не исключено, что правы… Мы по нынешним временам кто? Торговцы. Точнее, торгаши. Торгуем оптом и в розницу первородством за чечевичную похлёбку. Нам же главное даже не деньги получить, а чтобы нам их посулили. Ну, или контракт какой подписать, объёмом побольше, пускай он даже стране абсолютно невыгоден. Те, кто его пробивают и подписывают, своё в процессе выполнения этого контракта наварят. Им и так, и так хорошо. Так что есть иск в ЕСПЧ, нет его…

Евгений Сатановский


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