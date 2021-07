Сергей Лавров перевел аббревиатуру команды ROC на Олимпиаде: «Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать».

В тексте песни группы Queen речь идёт о мальчике, который с грязью на лице выглядит как «позорище» — гоняет по улице консервную банку, машет флагом крича «We will rock you». Никого громить, кроме банки, он не способен, но хочет сделать это через десятилетия в будущем. Это новая и откровенная оценка главы МИД положения России в мире.

В истории Олимпиады уже была команда ROC. До 1976 года под этой аббревиатурой выступала Republic of China — Китайская Республика, которая проиграла гражданскую войну коммунистам и обосновалась на острове Тайвань. Из-за ROC в Олимпиадах не участвовала КНР, в том числе, на Играх в Токио 1964 года.

В этом случае можно понять Лаврова. Лучше представлять Россию грязным мальчиком пинающим консервную банку, чем кровным врагом китайских партнёров.