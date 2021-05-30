Украина закрыла небо для белорусской гражданской авиации. Ну, чего ещё было от Киева ждать? В ответ поставки белорусского 95-го бензина на Украину, занимающего половину тамошнего рынка, приостановлены. Насовсем или нет, вопрос теоретический: как минимум до того момента, пока ситуация вокруг свержения Лукашенко не устаканится, бензина Украина не получит. Что точно копирует отношения Белоруссии с Латвией и Литвой, которым Батька, в ответ на поддержку его противников, перекрыл транзит через их порты.

Поможет ли это углублению интеграции Белоруссии с Россией, или Минск, который ничто не учит и, не исключено, никогда не научит, продолжит изображать «многовекторность», Б-г весть. Скорее всего, Лукашенко на встрече с Путиным продолжит, ссылаясь на текущие трудности, выбивать из нашего Первого дополнительные бонусы и преференции, как до сих пор каждый раз и было. Ну, может, что-нибудь эдакое продемонстрирует, нам приятное, но чисто символическое. Крым там признает Россией, или ещё что.

В конце концов, он своё дело хорошо знает. Прямо, как фрекен Бок из «Карлсона»: деньги дерёт, а корицу жалеет. Да и европейцы не идиоты. С одной стороны, они его гнобят. С другой, главная их цель, чтобы он к нам не ушёл, о чём они открыто и говорят. Превосходно понимают, с кем имеют дело. И, главное, наши это тоже понимают, но в свободе действий более, чем ограничены. Тяжёлый случай, да все те, кто после или вместо Батьки будут, куда хуже окажутся. Он хотя бы предсказуем. На том и держится. Хотя, надо сказать, отбивается от врагов эффективно. Ну, молодец и на этом.