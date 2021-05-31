Как Кизару уступил собственному шуту-антиподу

Для 32-летнего Kizaru (Олег Нечипоренко), недавно отпраздновавшего день рождения, главным препятствием на творческом пути стал не какой-то другой большой артист, с которым он конфликтует по идеологическим соображениям, а человек, разрушивший представление о стандартах качества. Сопоставлять их обоих просто невозможно. Почему-то кажется, что они обитают в настолько разных плоскостях, что какое-либо создание конкуренции покажется абсолютно вымученным. Так оно и есть, потому что Алишер сам же все эти годы навязывался на конфронтацию. За четыре года Моргенштерн прошел путь от поклонника творчества Олега, конструктивно критикующего его образ до палки в колесах барселонской суперзвезды. На The Flow вышла подробная хронология их отношений и она иллюстрирует, что Алишер со временем перешел от агрессивных подколок до непрошенной конкуренции, специально выпуская новую музыку в один день с Кизару.

Кизару — сожитель образа классического трушного рэп-артиста, корни творческой карьеры которого переплетаются с криминалом. Эдакий романтик, наивно гордящийся коллаборациями с англоязычными артистами. Шатаут от какой-то важной персоны из индустрии вызывает у него детский восторг, потому что это и есть знак признания. Его визави, Алишер, наращивает свою силу действиями, доказывающими, что «трушность» как таковая — явление-рудимент. Для него коллаборации с зарубежными артистами это расходный материал (фит с Лил Пампом вышел в день релиза альбома Кизару), а образ это желеобразная игрушка-лизун, способная на любые метаморфозы или же просто инструмент.

Кизару планировал выпустить релиз на свой день рождения. Но вместо него вышел «Million Dollar Show» со стикерпаком-пародией «Кизяка». Кизару планировал выпустить релиз через неделю. Но вместо него вышел «Million Dollar Business», что заставило Олега еще раз перенести проект. Вы верите, что Алишер отступится и не провернет что-то, лишь бы в очередной раз насолить оппоненту? Лично я — нет.

Моргенштерн настолько эффектно навязывал все эти годы конкуренцию, что Олег поверил в неё. Это стало его главной ошибкой, потому что как бы он теперь не поступил с релизом — его будет ждать скамья проигравших. Люди слушают новую музыку Моргенштерна не потому что им это нравится и хочется слушать это на повседневной основе (не считая чартовые синглы), а потому что это легкая возможность приобщения к тренду. MORGENSHTERN — это не артист, а большой современный бренд и развивается он соответствующим образом. Алишер приручил свою аудиторию, выработав защитный механизм, спасающий его от любых вещей, ранее считавшихся постыдной наглостью. Он безболезненно для своей репутации рекламирует Warthunder, он привлекает поклонников к достижению рекорда по дизлайкам, потому что ему так хочется, а один из его треков это записанная отрыжка. Где-то он даже самоповторяется, но кому какая разница — это всё ощущается коллективной пакостью и в ней хочется принимать участие.

Так устроены люди. Дай им огромное полотно, в котором можно будет нарисовать совместную картину по пикселям, там всегда появится группа бунтарей, которым захочется испортить рисунок или заявить о себе с помощью оскорбительного изображения. Моргенштерн сегодня это инструмент для реализации такой потребности. И самое главное, что хочется пожелать его оппонентам — ни в коем случае не вестись на провокации, потому что переиграть самоуничтожившегося персонажа не представляется возможным.