Проект Украина

Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины. На минуту представил, что случилось бы с отечественной либеротой, учуди такую штуку Путин. Пархоменко с Шендеровичем катались бы по полу редакции “Эха Москвы” с пеной у рта, а Альбац в истерике визжала [Читать...]

Украина определилась с конкурсантом, который будет представлять ее на «Евровидении-2014» – от Украины в Бельгию поедет эпатажная певица Ольга Полякова. Ольга Полякова известна своими яркими образами и сумасшедшими выходками. В одном из своих видеоклипов она выскакивает из бочки [Читать...]

Украина отказалась утвердить нового посла из России. Вот прямо круто до невозможности! Вот прямо в позе гордой и незалежной – рраз! – и отказалась! Такие милые прикольные покемончики в шароварах и вышиванках! Как будто они не знают, что [Читать...]

Украина запретила 38 книг российских авторов. Среди них есть откровенно дурацкие, но запрещать! Хотя Украина це Европа, а запрет книг это Европа ваще, это просто до заворота кишок Европа!

Собственно, еще несколько месяцев назад, до всякого майдана, когда я ходил по Киеву (хотя это был всего лишь Киев), я чувствовал: все, что на Украине национально украинское – это все хорошее, правильное. И будь Украина действительно украинским национальным [Читать...]