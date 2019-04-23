{ 23 апреля 2019 }

Проект Украина

Рубрики: [Фейсбук]  

С точки зрения маркетинга проект Украина делается очень неудачно.
Ценности бренда описаны невнятно, отсутствует позитивный образ.
Авторы проекта изначально сузили целевую аудиторию, вызывая негативное восприятие бренда Украина или негативные ассоциации примерно у 25 миллионов своих граждан и 150 миллионов русских, живущих восточнее Харькова.
Дифференциация от Российской империи лишает бренд исторической глубины и укорененности в истории (см. такие бренды как Шотландия, Австралия, Новая Зеландия).
Столь же сомнительна и форсированная декоммунизация, которая, в том числе, ставит под сомнение образ Украины как страны со зрелой экономикой и солидной научной школой.
Ценность украинского языка и в собственно украинской этничности в модели бренда Украина преувеличены. В иной маркетинговой модели Гоголь, Булгаков, Репин, Айвазовский и даже Троцкий были бы частью именно украинского бренда и повышали бы его ценность в глазах потребителей.
Путин, кстати, в маркетинге понимает сильно лучше. Например, на территории Украины “Путин” является безусловно самым известным брендом и с самой высокой рыночной капитализацией.

Сергей Мардан


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