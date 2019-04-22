Ильич оставил в подсознании самые хорошие эмоции. В том числе, и благодаря удачной дате рождения.

22 апреля. Уже тепло. Уже можно бегать без куртки, или, по крайней мере, можно не застегиваться.

Традиционный Ленинский субботник – как ежегодный и всегда очень веселый флешмоб. А с флешмобами при советской власти было туго. Можно ходить по квартирам и просить макулатуру, либо ветки в школьном саду собирать, что тоже неплохо.

Чудесные рассказы про маленького Володю и взрослые, про печника. В 15 лет Маяковский нам заменял Оксимирона и поэма “Владимир Ильич Ленин” ложилась на ритм просто отлично.

И потом в образе Ленина была совершенно чистая романтика. Ведь только настоящий мечтатель может вывернуть наизнанку огромный континент, только для того, чтобы все люди были счастливы.