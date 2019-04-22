Было мне чуть за двадцать и был год 1980-й, и был я в Алма-Ате по причине Всесоюзного телефестиваля молодежных программ, и была глубокая ночь.

На телефонный звонок подкинулся моментально – любимого председателя родного Гостелерадио узнавал даже по звонку на гостиничный номер в отеле “Казахстан”:

- Слушай, Мишку Горбачева сейчас ввели в Политбюро! Он у нас всегда разливал за столом как младший!

Как думаешь, послать ему сейчас поздравительную телеграмму?..

- Думаю, уже не надо..

- Вот и я так думаю…

И председатель положил трубку в соседнем номере.

Был он человеком мудрым и внешне очень похожим на режиссера Товстогонова.

А российская попсарня, кинувшаяся сейчас по старому приятельству поздравлять Зеленского, глупа и похожа на самое себя.