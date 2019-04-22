{ 22 апреля 2019 }

Попсарня

Рубрики: [Фейсбук]  

Было мне чуть за двадцать и был год 1980-й, и был я в Алма-Ате по причине Всесоюзного телефестиваля молодежных программ, и была глубокая ночь.
На телефонный звонок подкинулся моментально – любимого председателя родного Гостелерадио узнавал даже по звонку на гостиничный номер в отеле “Казахстан”:
- Слушай, Мишку Горбачева сейчас ввели в Политбюро! Он у нас всегда разливал за столом как младший!
Как думаешь, послать ему сейчас поздравительную телеграмму?..
- Думаю, уже не надо..
- Вот и я так думаю…
И председатель положил трубку в соседнем номере.
Был он человеком мудрым и внешне очень похожим на режиссера Товстогонова.
А российская попсарня, кинувшаяся сейчас по старому приятельству поздравлять Зеленского, глупа и похожа на самое себя.

Аркадий Кайданов


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