Очевидно, что от войны устали не только украинцы, но и русские.
Первые дружно отреклись от Порошенко. Вторые – полны надежд на то, что “все изменится”.
Ничего не изменится.
Риторика закончилась. Завтра Зеленскому предъявят к погашению векселя его акционеры. Акционеры нового украинского президента живут в Тель Авиве и Вене. Они научились делать деньги на нестабильности. Небольшая война тут скорее плюс.
Им комфортно в слабом государстве. Для них Украина – все лишь строчка location в презентации очередного проекта.
Поэтому, и их украинский национализм всегда был игрушечный, для телевизионной картинки. Они держали его на коротком поводке и методично канализировали на донбасском “нуле”.
Беда Неньки не в коррупции. Коррупция она как насморк и еще не одно государство не убила.
Беда ее в том, что страна приватизирована людьми, которые не чувствуют никакой эмоциональной, родственной связи с ней. Это, как если бы не было дела Ходорковского и Россией сегодня рулили Невзлин или Дерипаска.
Война
Очевидно, что от войны устали не только украинцы, но и русские.
Оставьте комментарий
|««« Дебаты
|Попсарня »»»