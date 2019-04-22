Очевидно, что от войны устали не только украинцы, но и русские.

Первые дружно отреклись от Порошенко. Вторые – полны надежд на то, что “все изменится”.

Ничего не изменится.

Риторика закончилась. Завтра Зеленскому предъявят к погашению векселя его акционеры. Акционеры нового украинского президента живут в Тель Авиве и Вене. Они научились делать деньги на нестабильности. Небольшая война тут скорее плюс.

Им комфортно в слабом государстве. Для них Украина – все лишь строчка location в презентации очередного проекта.

Поэтому, и их украинский национализм всегда был игрушечный, для телевизионной картинки. Они держали его на коротком поводке и методично канализировали на донбасском “нуле”.

Беда Неньки не в коррупции. Коррупция она как насморк и еще не одно государство не убила.

Беда ее в том, что страна приватизирована людьми, которые не чувствуют никакой эмоциональной, родственной связи с ней. Это, как если бы не было дела Ходорковского и Россией сегодня рулили Невзлин или Дерипаска.