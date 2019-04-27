Певицу Алсу знаю только по клипу, в котором актер Маковецкий играл педофила. И хотя Маковецкий играл плохо (что неудивительно, учитывая наличие у юной певицы сисек, до которых Сергей Васильевич совсем не охотник) Алсу в белых носочках на коврике у камина была очень даже ничего.
Теперь у нее выросли усы и дочь, которая тоже захотела петь. Дедушке и папе пришлось раскошелиться. Многие люди из музыкальной редакции 1 канала не устояли перед пакетами из “Пятерочки” набитыми баблом и теперь их, наверное, уволят. У ребенка отберут приз, Алсу начнет бухать и выносить мозг мужу-Абрамову, “который тряпка и ничего не может”. Мужа-Абрамова однажды это все затрахает и он уйдет жить со своей секретаршей.
Мать-певица – горе в семье.
Дочь Алсу
Певицу Алсу знаю только по клипу, в котором актер Маковецкий играл педофила. И хотя Маковецкий играл плохо (что неудивительно, учитывая наличие у юной певицы сисек, до которых Сергей Васильевич совсем не охотник) Алсу в белых носочках на коврике у камина была очень даже ничего.
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