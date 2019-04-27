На официальном сайте Алсу объявлен конкурс, посвященный релизу видеофильма “Алсу. Рождение сверхновой”. Первых трех человек, ответивших правильно на вопросы – «Любимая песня Алсу из ее репертуара?», «Кто из авторов Алсу принимает участие во всех концертах певицы?», «Какая песня [Читать...]

Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов отдохнули в Геленджике. Певице надоели Мальдивы и Карибы, поэтому супруги отдали предпочтение российскому курорту. Кстати, в этом году Алсу отметит свое 30-летие. В последние годы ее все реже можно увидеть на [Читать...]

Готовится к выходу новый клип Алсу на песню «Все равно». Над роликом работает режиссер Ирина Миронова, которая снова, как и в видео Земфиры «Трафик», использовала тему автомобильных пробок. По сюжету Алсу никак не может дождаться своего молодого человека, [Читать...]

Вышел в свет новый клип Алсу на песню «Все равно». Над роликом работала режиссер Ирина Миронова, которая снова, как и в видео Земфиры «Трафик», использовала тему автомобильных пробок. По сюжету Алсу никак не может дождаться своего молодого человека, [Читать...]

Клип на песню Алсу «Always On My Mind» появится в телеэфире в конце августа. Съемки ролика прошли в мае в Ванкувере под руководством режиссера Джозефа Канна, снимавшего, в частности, видео «Toxic» для Бритни Спирс. Песня станет первым синглом [Читать...]