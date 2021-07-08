Станет ли Белоруссия новым транзитным маршрутом для мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока в Евросоюз, пока сказать нельзя. Однако, Литву Минск уже напряг, заставив начать строительство новых лагерей для мигрантов (в основном туда через Белоруссию пока едут иракские курды) и усилить охрану границы. Если же граница с Литвой будет герметически перекрыта, чего исключить нельзя, у Белоруссии остаётся ещё протяжённая граница с Польшей и, к слову, с Украиной — уже закрытая, но в какой мере и до какой степени, большой вопрос… Говоря попросту, Лукашенко, пусть и на два порядка в меньших масштабах, начал играть с Евросоюзом в ту же игру, что на протяжении многих лет играет, с немалой для себя политической и финансовой прибылью, Эрдоган. Было с кого взять пример.

Конечно, Турция не Белоруссия. Та не член НАТО, не ассоциированный член Евросоюза и вступление в ЕС ей никто, как Турции, не обещал… С другой стороны, мало ли кто, что и кому обещал? Турции обещаниями уже который десяток лет Брюссель голову морочит, а воз и ныне там. Никто её в ЕС не ждёт, а понимание того, что никаким результатом этот процесс не закончится, полностью развязало Эрдогану руки. Благо, турецкие общины в Европе Анкара держит под контролем и большую часть крупных европейских мечетей, которые окормляют далеко не одних только турок, патронирует. Минску, повторим, членство в Евросоюзе никто никогда не обещал и таких инструментов влияния на ЕС, как у Анкары у него нет. Но кое-какие, пускай в отношении одних лишь непосредственных соседей, нашлись.

Да, у Эрдогана ближневосточных беженцев на территории страны миллионы, а у Лукашенко тысячи, так что и проблем у него с ними меньше, и уровень давления, которое они могут оказать на соседние с Белоруссией страны Евросоюза, меньше. Но лиха беда начало. Из Восточного партнёрства же, Белоруссия не зря вышла. Так что в очередной раз доказано: не стоит бросаться камнями в дом соседа, если у тебя стеклянные окна. Соседи Минска решили подыграть Вашингтону и Брюсселю и свергнуть Батьку? Ну, пускай тогда не обижаются. Пустячок, а приятно. Тем более, что и Литва, и Польша — страны, в отношении мигрантов крайне негостеприимные, да и вообще ксенофобные. Так что им ближневосточные гости — изрядная кость в горле.

Мало сомнений в том, что в самой Белоруссии те не останутся. Там с толерантностью не лучше, чем у литовцев и поляков, а с пособиями и прочими евросоюзовскими прелестями, вообще никак. И, кстати, в России тоже никак, что минимизирует угрозу того, что те, кто не смог попасть из Белоруссии в Евросоюз, уедут в нашу страну. Зачем им это? Европа гостеприимна, толерантна, по меркам Ближнего Востока зажиточна, абсолютно беспомощна и глупа, как пробка. О чём в Африке, Азии и на Ближнем и Среднем Востоке знают все. Что до нас и белорусов — во всём этом наши страны ещё никто не подозревал, и слава Б-гу. Да и было бы странным ожидать от Лукашенко (или Путина) того, что они будут напрягать свои государства и их население в пользу открыто враждебных европейцев, включая поляков и прибалтов. В мазохизме ни тот, ни другой пока замечены не были…