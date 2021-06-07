{ 7 июня 2021 }

Новые правила для мигрантов

Рубрики: [Telegram]  

В России стали действовать новые правила для мигрантов:

▪️ сертификат о знании русского языка, истории России и ее законов, который выдается после сдачи обязательного экзамена, будет действовать 3 года (ранее федеральные вузы выдавали 5-летние сертификаты, а местные учебные заведения 1-годичные, пояснил РИА Новости эксперт)

▪️ для тех, кто хочет получить в России вид на жительство, сертификат будет бессрочным, но в случае аннулирования вида на жительство будет прекращено и действие сертификата

▪️ во время экзамена по русскому трудовые мигранты должны будут подтвердить способность на русском языке обратиться в полицию, поликлинику и успешно пройти собеседование на работу – и устно, и письменно

▪️ кроме того усложнены требования экзамена по русскому для желающих получить вид на жительство или разрешение на временное проживание

▪️ на экзамене по российскому праву иностранцы должны подтвердить, что знают свои основные права и обязанности, правила миграционного закона и последствия нарушений – за что предупреждение, за что штраф, а за что депортация

▪️ чтобы получить вид на жительство, нужно показать знание основ конституционного строя России, основных принципов трудового, гражданского и семейного права.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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