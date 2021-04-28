Правила игры

Некоторые правила политики, управления и бюджетирования, отмеченные автором на его длинном жизненном пути, хотелось бы представить вниманию читателя. Утро холодное, сонное. Чего ж их не сформулировать перед длинным рабочим днём?

Проект должен быть большим. Он может быть совершенно бессмысленным. Может быть демонстративно абсурдным. Может быть идиотским. Главное, чтобы под него выделили деньги и их было много. Если их выделят очень много, даже не стоит пытаться получить из казны все. Пускай финансистам их доля тоже достанется, за “экономию средств”.

Проект должен быть пафосным. Неважно, что он дорогой и бессмысленный. Надо, чтобы шуму было побольше. Как с поворотом сибирских рек или нынешней борьбой с «глобальным потеплением». Цель — ничто, понты — всё. Именно поэтому потепление и должно быть «глобальным», а уровень обсуждения темы зашкаливать, начинаясь с президента США и генерального секретаря ООН.

Проект не должен быть кому-то полезен. Наоборот. Он должен быть максимально бессмысленным: с учётом масштабов и уровня темы этого всё равно никто не заметит. Нет ничего хуже приземлённых конкретных проектов, нужных конкретным людям. Проложить дорогу, построить новый дом или починить крышу в старом — какая проза! Вот создать из банка экосистему, совершить инфстраструктурный прорыв или поднять реновацию — это да.

Проект должен называться сложно, напыщенно и замысловато, чтобы никто не понял, про что это вообще, но по спине от одного названия холодок пробирал. Конкретика, исходя из которой можно будет понять, про что это, вообще не приветствуется. От слова «совсем». Тем более, при соблюдении всех вышеперечисленных пунктов, её и не будет.

Проект не должны обсуждать и воплощать профессионалы. Их туда и близко подпускать нельзя. Они люди скучные, мыслят реально — всё испортят. Вопросы неприятные ещё начнут задавать… Так что чем профессионалов меньше, тем денег останется в кармане больше. А для полной уверенности в успехе их лучше вообще искоренить, как в науке нашей и происходит. И систему их подготовки раскурочить, как происходит со школами и университетами.

Начальствующий над проектом должен быть своим в доску. Тогда с полунамёка понимать будет, чего от него ждут и выполнять, не кочевряжась. Лучше, конечно, чтоб рыло у него было в пуху по самые уши, а досье на него аж лопалось от обилия компромата. А то понаберут порядочных — обязательно с ними что-то не то будет. Совесть там взыграет, или за репутацию свою распереживается. Не дело это.

Начальствующий над проектом, неважно, каким именно, должен быть блатным с достаточным уровнем крыши. Кто он по образованию и есть ли оно у него вообще, неважно. Сейчас любое можно нарисовать. И с учёной степенью так же. Личное обаяние, подхалимаж и талант собутыльника у мужчин и бл-довитость у женщин приветствуются.

Идеальный проект бесконечен как космодром «Восточный». Тогда на него и деньги будут выделяться всегда. Хороша дойная корова, которая даёт молоко пусть понемногу, но каждый день. А ещё лучше, чтобы каждый день и помногу. А то будут все, как Шойгу. Раз — центр национальной обороны, два — парк «Патриот», три — собор. Не дело это. Так что хватит одного такого, раз уж ему неймётся, на всю страну, дыры затыкать. Если такими как он все будут — никакого профита не будет у правящих классов. Опять же, куда тогда всех нынешних бездельников девать?

Последнее. Мельтешни должно быть побольше. Чтоб ясно было: работает начальство не покладая, аж ночей не спит. Камеры должны за руководством всё время следить, в правильном ракурсе его показывая. Любая тема без него не должна обходиться, “до мышей”. А то привыкнут, что всё само собой делается, разбалуются. Что до низов, им можно иногда и денег отсыпать. Немного. Но не как у нашего главного златоуста как-то было со старушкой: «Денег нет, но вы держитесь». Надежду на корню в народных массах убивать нельзя. Пускай теплится.

Там ещё много всего, но пока и этого хватит. Надлежит нам, как Шахерезаде, вовремя прекращать дозволенные речи. А то вдруг дойдёт что-нибудь до тех, до кого не надо, пробудятся они от своей нирваны и воспрянут над златом-серебром в раздражении. Зачем расстаивать солидных людей?