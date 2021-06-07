Джеймс Лоуренс —нестираемый отпечаток целого пласта культуры

В 2011 году чуваки из дуэта Main Attrakionz выпустили микстейп «808′s & Dark Grapes II», очевидно ссылаясь к поворотному для хип-хоп культуры альбому «808′s & Heartbreak». Релиз звучал крайне непохоже на всё, что выпускали любые другие артисты — это было зарождение клауд-рэпа в той форме, которая быстро канула в Лету. Гладкие текстуры, глубокий вичхаусный бас, минималистичные благозвучные мелодии из видеоигр и мажущий вайб, от которого то ли хочется спать, то ли попить водички.

Там же, кстати, был трек, спродюсированный Clams Casino при участии A$AP Rocky — уже через три месяца сам Раким выпустит тейп в таком же ключе, а его будут носить на руках, как серьезного трендсеттера. Самые впечатляющие биты для альбома Attrakionz записали Friendzone — дуэт двух гиков-продюсеров: Джеймса Лоуренса и Дилана Резника. Их продакшн был настолько запоминающимся, что спустя четыре года Friendzone полностью спродюсировали третью часть «Dark Grapes» (а для Роки они создали бит Fashion Killa). Интересный факт: Лоуренс сделал обложку для эпишки Clams Casino «Rainforest».

В «Dark Grapes III» инструменталы в разы важнее того, как и что читают поверх них Attrakionz — эта музыка определяет сам термин «cloud rap», который как раз и придумали авторы этого альбома. Свой звук Friendzone создали вряд ли случайно, так как свой сэмпл из «Perfect Skies» для Attrakionz они срезали с песни, называющейся «Clouds». Рекомендуется послушать инструментальные альбомы Friendzone, где они экспериментируют не только со спотыкающимся звуком клауда, но и эмбиент-вапорвейвом и переосмыслением IDM через хип-хоп.

Джеймс Лоуренс (на фото справа) умер в 2017 году в возрасте 27 лет по неизвестной причине. Звук, который он создал вместе с Резником прожил ещё меньше, но оставил свой нестираемый отпечаток на становлении целого пласта культуры, в последствии отразившегося в творчестве больших артистов, вроде The Weeknd и Рианны.