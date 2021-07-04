О квотах на мигрантов

Президент одного из крупнейших отечественных агрохолдингов, которому молва на протяжении долгих лет приписывает близкое родство с женой одного из наших самых удачливых политиков, которого судьба вознесла, превыше всех заслуг и талантов, чем и объясняются все его достижения, при более чем скромной для них основе, внезапно высказал массу рекомендаций, по части внутренней жизни страны. Чего ради аграрий вдруг так разговорился, ума не приложить — до сих пор в особом ораторском искусстве и активной жизненной позиции замечен не был. Скорее, придерживался старинного правила «деньги любят тишину» — и правильно делал. Молчание — золото. Держишь рот на замке, вопросов задавать никто не будет. А то, мало ли что…

Тут возможны два варианта. Первый — прорвало человека. Всю жизнь не был обласкан вниманием СМИ, за исключением узкопрофильных тем, и то, когда PR-служба ему журналистов из соответствующих его направлению деятельности изданий подгоняла. Надоело, душа высказаться требовала. Ну, он и высказался, в том числе на темы, в которых явно ничего не понимает. Долго ли, для весьма и весьма богатого человека с серьёзным штатом и связями в верхах, себе платформу для таких высказываний организовать? А что много чуши спорол, так кто сказал, что богатые — непременно умные люди? Напротив. Второй вариант — надо было озвучить чьи-то идеи, он их и озвучил. То ли политика какого, то ли чиновника из крупных, который сам светиться не хотел. Тоже бывает.

Одним из ключевых аргументов в пользу второго варианта является внезапный, для человека, не имеющего отношения к госслужбе, пункт речи сего нечаянного Цицерона, касательно уровня благосостояния граждан России и уровня их зарплат, каковые, по его словам, поднимутся, если в Россию перестанут пускать трудовых мигрантов, что заставит работодателей оные зарплаты поднять. Ну — это тема старая. Чушь полная и идея дурацкая, противоречащая не только азам экономики (реальной, а не той, которая у нас создана, под формирование слоя богатых и супербогатых буратинок за счёт всей остальной страны), но и элементарному здравому смыслу. Что, впрочем, для нас вполне привычное дело.

Когда это начальство головами думало, перед тем, как что-то учудить? Приказать недолго — это другое, привычное. А там, трава не расти, получится что-то из его хотелок, или нет — какая разница? Если и не получится, или выйдет что-то совершенно бесполезное, а то и вредное, как всегда и бывает, так проще про это не вспоминать, как будто ничего и не было. Ну, а в этом нам равных нет. Опять же, когда это у нас богатые персонажи, из первой лиги, списка Forbes и прочей нуворишеской аристократии такого рода, о благосостоянии населения заботились? Тем более, об уровне зарплат этого самого населения? А идея в малообразованных низах популярная, старинная идея. Кто во всём виноват? Чужаки. Гони их прочь, или вообще к себе не пускай, всё само собой и образуется.

Раньше по этому поводу ещё часто евреев вспоминали, в Испании — мавров, а в Юго-Восточной Азии китайцев. Ну, а в Африке — арабов и индусов. Теперь это не в моде, так что современные попытки сыграть на дешёвом популизме, примитивной ксенофобии и прочих околополитических и внеэкономических материях, можно применить абстрактно, к неконкретизируемым, но абсолютно всем понятным трудовым мигрантам. Под что периодически выкатываются какие угодно аргументы, то по части того, что от них вся преступность, то про коронавирус… Опять же, для подъёма зарплат населению — это мимо кассы, а для того, чтобы разорить те отрасли, которые только на мигрантах и держатся, и подмять их под правильные седалища — самое оно.

Называется — передел рынка. Не более, чем. Поскольку заменять у нас трудовых мигрантов некем, что знает кто угодно, если он только в реальной жизни хоть раз пытался найти работников для чего-то конкретного. Повторим для идиотов: НЕКЕМ. Никто никуда ни за какие деньги в нужном количестве, с нужной квалификацией и должным уровнем трудовой дисциплины не едет и не поедет. Пробовали уже. Сто раз пробовали. Но языками молоть и идеи дурные с умным видом пробрасывать — не мешки ворочать, не на поле корячиться, не строить и не в ЖКХ горбиться. Так что, хоть пускай у соседей все, остро необходимые здесь трудовые мигранты с голоду передохнут, хоть у нас работодатели, особенно мелкие и средние, массово разорятся, что в случае реализации высказанной аграрием идеи неизбежно.

Будет, как прикажут. Аргументы найдут. Решение обоснуют. На того же чижика-богатея и сошлются. Это запросто. И ведь кажется: работает система, не трогай её. Напряги руководящие извилины не на то, как что-то запретить, с чем у нас проблем никогда не было и не будет, а как улучшить. А то, смотришь со стороны, не экономика страны, а чистый тришкин кафтан — по баснописцу Крылову. Чтобы что-то исправить, непременно надо втрое больше испортить. Ну, и, опять же, в итоге богатые и сверхбогатые становятся ещё богаче, паразитов-мироедов и их челяди бестолковой на всех уровнях, ещё больше, а толку от этой мельтешни никакого, так что снизу всем как было кисло, так кисло и остаётся. Но это мы трогать не будем — это святое. Мы запретом на мигрантов всё решим. Ох и идиоты…