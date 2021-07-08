На Гаити убили президента…

Ну, убили и убили. Мало ли в Латинской Америке и на Карибах президентов убивали? Что до самой этой страны, там такое на протяжении всей её истории творилось и до сих пор творится… Уж сколько раз её американцы оккупировали, сколько не то, что лет — десятилетий её контролировали, но каждый раз оттуда уходили с чувством громадного облегчения. Гаити с возу… Есть такие места, исправить в которых ничего нельзя. Такое уж там население и такие у этого населения обычаи. Притом, что на том же самом острове находится Доминиканская республика — туристический рай. Как так получается? Туда туристы валом валят, и из Соединённых Штатов, и из Европы. Через границу же, в пределы Гаити, ни ногой. Слишком уж это опасно.

При этом, именно Гаити можно назвать, если не «Островом свободы», как Кубу, то хотя бы половинкой такого острова. Старейшая демократия в Латинской Америке, вторая после Соединённых Штатов в Западном полушарии. Республика восставших рабов, добившихся свободы и отбившихся от французов. Даже Наполеон Бонапарт с ними ничего не смог в итоге поделать. Национальный герой Туссен Лувертюр, свобода, равенство, братство — все дела. Правда, в ходе борьбы за свободу, всех тамошних белых перебили, не исключая женщин и детей, разорили сельское хозяйство, впали в абсолютное зверство и устроили редкую, даже для этих мест, по жестокости диктатуру, но, судя по всему, демократия этого стоит. Во всяком случае, никто в мире им этого не припоминает.

Нищета, эпидемии, уголовщина, тирания, дичайшая коррупция, разворовывается всё, что может быть разворовано — хоть из бюджета, хоть из гуманитарной помощи, которую после очередного катаклизма туда международные организации подбрасывают… Но демократия с более чем 200-летним стажем. Наверное, этого достаточно, чтобы не обращать на всё, вышеперечисленное внимания. Тем более, какие у Гаити отношения с Россией и Китаем? Никаких? Ну и пускай делают у себя, что хотят — хоть едят друг друга. Очень и очень показательно. И это не про двойную мораль и такие же стандарты. Они, в принципе, всегда такими были. Просто нам сдуру в 90-е показалось, что наступило торжество справедливости и благорастворение воздухов на века. На самом же деле, всё осталось таким, как было всегда. И далеко не только на Гаити.