Прямая линия президента… Для сотен тысяч людей — повод задать ему вопрос, пожаловаться на несправедливость, о чём-то попросить. Да, вопросы часто повторяются и иногда бывают странные, а то и просто дурацкие. Бывает. Да, очень и очень плохо, что за справедливостью нужно обращаться на самый верх. Традиционно, и не только для нашей страны, но от этого не лучше. Бюрократия нигде и никогда не заточена под то, чтобы на местах всё было правильно. Ей всегда некогда, она свои проблемы решает. То же самое с просьбами. Есть, конечно, личные, иногда очень и очень забавные. Но если просят что-то серьёзное, значит система сбоит. И сбоит она у нас постоянно и сильно. Иначе бы Первого столько проблем решать не просили.

Острая реакция на многое, что произносится во время прямой линии — как и во время ежегодных обращений президента, от политического руководства стран, входящих в первую лигу наших «болельщиков», гарантирована. Путина они слушают, читают и постоянно пытаются опровергнуть или, что проще, обычным для них макаром охаять. Украина, Польша… Так у людей тестикулы зажимает, аж скулы сводит. Удивительные они, тамошние политики и чиновники. Каждый раз упускают такую великолепную возможность промолчать… Вот и сейчас глава украинского МИДа завёлся с полоборота, насчёт слов про то, что русские и украинцы — один народ. И в отношении его лично, персонально, как человека и парохода, он совершенно прав.

С Кулебой, как и с Петлюрой, Бандерой или Шухевичем быть в одном народе никак невозможно. Очень уж тошнотворен. Да и президент украинский его не лучше. Да и бывший, который у них первым был, крупный советский партийно-идеологический начальник, который, последний из отцов Беловежского раскола страны, причём сыгравший в её роспуске главную роль, дожил до сегодняшнего дня, тоже сам себе народ. Есть такая категория сволочей, которая в какую нацию их ни запиши, они её на веки вечные опозорят. А все остальные, нормальные, которых на Украине большинство, чем виноваты? Погнать этих, гнилых, в шею и дальше идти, своим общим путём. Простая же формула. И, главное, так оно по любому и будет. С Кулебой или без него.

И тут даже не в том суть, что «караул устал», хотя и не без этого. Просто историческая логика к этому ведёт. Да и, надо отдать должное руководству нынешней Украины, всеми своими словами и действиями ведёт оно свою страну именно к такому исходу. Что, кстати, не только Киев касается. Но это частности, и прямая линия президента России не про это. Так, сказал мимоходом пару фраз на дико возбудившую киевское начальство тему, и дальше пошёл. Кто им виноват, что они такие нервные? Никак не могут даже самого невинного упоминания чего-то украинского пережить. Не люди, а трепетные лани, рогами в стенку упёршиеся. Ну да, Б-г им судьба. Всё по Крыму страдают, наверное, да бесятся, что Донбасс им никак под себя военной силой подмять не удаётся…