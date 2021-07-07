Зпрос на здоровый образ жизни

В последнее время тема здоровья и хорошего самочувствия стала весьма актуальной и одной из самых обсуждаемых. Теперь даже политические организации вплотную занялись разработкой программ, направленных на профилактику здоровья и пропаганду здорового образа жизни. Кроме всего прочего, сегодняшнее положение [Читать...]

МЕРТВ ЛИ РОК-Н-РОЛЛ? – Меня часто посещает такая мысль. Но каждая новая талантливая песня излечивает от этого временного затмения! Ситуация такова. Рок-н-ролл как образ жизни мертв уже как лет двадцать, и не только у нас, но и во [Читать...]

Международный кинофестиваль в Дхарамшале открылся в этом году картиной «Тити» (что можно перевести как поминки) режиссёра Раама Редди. Фильм довольно успешно поездил по различным фестивалям (в том числе в Локарно, где он выиграл приз за лучший дебют) в [Читать...]

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ЛИ РЕШЕНИЕ НАХОДИТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ШОУ-БИЗНЕСА? – Думаю, что сознательное. Все, что мы делаем, начиная от музыки и заканчивая методами ее продвижения, очень сильно отличается от общепринятого. Мы стараемся все время придумывать что-то новое. Не с [Читать...]

Смешной южнокорейский рэпер, кровь с молоком, широкорожий, жовиальный соевый батончик PSY, мужичок вполне себе репродуктивного возраста, своим «Каннам стайлом» напомнил нам, что такое здоровый смех. Если совсем коротко, обрушился он во благовремение, стильным кривлянием возобновив статус-кво: быть можно [Читать...]