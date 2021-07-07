{ 7 июля 2021 }

Зпрос на здоровый образ жизни

Рубрики: [Telegram]  

Продажи крекеров и галет у «Рот Фронта» — одной из старейших кондитерских фабрик — упали более, чем на 40%.

Галеты и крекеры стали хуже продаваться не только у «Рот Фронта», аналогичная ситуация наблюдается и у других компаний. По данным исследовательской группы NielsenIQ крекеры стали единственным крупным сегментом в категории снеков и закусок, который показал в 2020 году снижение по сравнению с 2019 годом.

Сидя дома на дистанционке, жевать галеты — как-то ну совсем грустно. Но дело не только в пандемии. Эксперты в целом отмечают рост запроса потребителей на здоровый образ жизни. И это, конечно, достижение. Жизнь и так вредная штука, особенно сейчас, нечего дополнительно губить свое здоровье. Тем более имеется большое число доступных и более полезных альтернатив.  

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. ЛДПР ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

    2. ЛДПР ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

    В последнее время тема здоровья и хорошего самочувствия стала весьма актуальной и одной из самых обсуждаемых. Теперь даже политические организации вплотную занялись разработкой программ, направленных на профилактику здоровья и пропаганду здорового образа жизни. Кроме всего прочего, сегодняшнее положение [Читать...]


  2. Гуру Кен: «Рок-н-ролл как образ жизни мертв»

    3. Гуру Кен: «Рок-н-ролл как образ жизни мертв»

    МЕРТВ ЛИ РОК-Н-РОЛЛ?  – Меня часто посещает такая мысль. Но каждая новая талантливая песня излечивает от этого временного затмения! Ситуация такова. Рок-н-ролл как образ жизни мертв уже как лет двадцать, и не только у нас, но и во [Читать...]


  3. «Тити»: Образ жизни бродячих пастухов

    4. «Тити»: Образ жизни бродячих пастухов

    Международный кинофестиваль в Дхарамшале открылся в этом году картиной «Тити» (что можно перевести как поминки) режиссёра Раама Редди. Фильм довольно успешно поездил по различным фестивалям (в том числе в Локарно, где он выиграл приз за лучший дебют) в [Читать...]


  4. Дельфин: «Если такой образ жизни называется роком, то я тогда точно не рокер»

    5. Дельфин: «Если такой образ жизни называется роком, то я тогда точно не рокер»

    СОЗНАТЕЛЬНОЕ ЛИ РЕШЕНИЕ НАХОДИТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ШОУ-БИЗНЕСА? – Думаю, что сознательное. Все, что мы делаем, начиная от музыки и заканчивая методами ее продвижения, очень сильно отличается от общепринятого. Мы стараемся все время придумывать что-то новое. Не с [Читать...]


  5. Под (не)здоровый смех   

  6. Отар Кушанашвили

    7. Смешной южнокорейский рэпер, кровь с молоком, широкорожий, жовиальный соевый батончик PSY, мужичок вполне себе репродуктивного возраста, своим «Каннам стайлом» напомнил нам, что такое здоровый смех. Если совсем коротко, обрушился он во благовремение, стильным кривлянием возобновив статус-кво: быть можно [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««