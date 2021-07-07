Зпрос на здоровый образ жизни

Продажи крекеров и галет у «Рот Фронта» — одной из старейших кондитерских фабрик — упали более, чем на 40%.
Галеты и крекеры стали хуже продаваться не только у «Рот Фронта», аналогичная ситуация наблюдается и у других компаний. По данным исследовательской группы NielsenIQ крекеры стали единственным крупным сегментом в категории снеков и закусок, который показал в 2020 году снижение по сравнению с 2019 годом.
Сидя дома на дистанционке, жевать галеты — как-то ну совсем грустно. Но дело не только в пандемии. Эксперты в целом отмечают рост запроса потребителей на здоровый образ жизни. И это, конечно, достижение. Жизнь и так вредная штука, особенно сейчас, нечего дополнительно губить свое здоровье. Тем более имеется большое число доступных и более полезных альтернатив.