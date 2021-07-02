{ 2 июля 2021 }

Что посмотреть и послушать в июле

Рубрики: [Кино]  [Музыка]  

ПРОЛОГ

На всех не потрафишь, да и зачем, на какую такую потребу?

Вот что надо делать: читать Барнса, слушать Дилана, болеть за наших футболистов на ЧЕ… и помнить, что быть живым — это и значит быть счастливым; и гегелевская диалектика здесь ни при чем. 

Безукоризненной жизнью никто из нас похвастать не может, но надо стараться добиваться качественной. 

Я всегда готов пособить. 

СЕРИАЛЫ

«ГАМБИТ КОРОЛЕВЫ» («Ход королевы»).

Я посмотрел сериал позже всех и восторгов не разделяю. 

Это очень сильный сериал, но если вы посмотрите предыдущую работу Маэстро — выдающийся сериал «Забытые Богом» — то поймете, что от СКОТТА ФРАНКА я ждал большего. 

Хотя барышня, натурально, ярчайшая. 

«ОЗАРК». ТРЕТИЙ СЕЗОН.

И сериал сам по себе — синоним качества, а уж финал третьего сезона — мощнейший, как моя программа “КАКОВО?!”! Беспримерный АНТИкатарсис. 

«ЭТО МЫ». 

Вот уж какой сериал и впрямь может изменить молекулярный состав сердец и умов. 

Судя по рейтингам, и меняет. 

«ХЭП И ЛЕОНАРД». 

Положительно удостоверяю: восхитительный сериальчик про восхитительно старомодных пацанчиков.

«ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ». 

МАРК СТРОНГ — сильный, в пандан фамилии, актер, но сериал — дюжинный. 

«ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА». 

Очень странный ТРЕТИЙ сезон: очень странное — я бы назвал его натужным — чувство юмора. Жалко потраченного времени.

«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 

Не могу сказать про сериал: важнецкий. 

Могу: невнятный.

«НАЛЕТ».

Французский серил. Полицейские с рожами святых НЕгодников. 

“БЕВЕРЛИ — ХИЛЛЗ 90210″. 

Абсолютный, кромешный провал. Возрождение — и мгновенные похороны. 

«НЕМНОГО ЗА СОРОК». 

Не все то золото… и не все, в чем принимает участие Хью Лори, остроумно. 

«БЛЕСК». 

Про женский рестлинг в Америке. 

Очень мило. 

Хотя иногда сериал являет собой макабрический абсурд. 

«СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ». 

По роману ДЖ. РОУЛИНГ. 

Для сенситивных — невыносимое зрелище. 

Но я и без британской писательницы знал, что в человеке, каждом, полно дерьма. 

Мрачный, но крепкий сериал. 

«РЭТЧЭД».

Перехваленный сериал. Но САРА ПОЛСОН хороша, как для хануриков анаша.

ФИЛЬМЫ

«ВИКТОРИЯ И АБДУЛ». 

Начинается как плутовской роман, заканчивается сверхдраматично. 

Но ДЖУДИ ДЕНЧ хороша. 

«ДЮНКЕРК». 

Как и все, что делает НОЛАН, перехвалено. 

В одной из ролей — поп-звезда ГАРРИ СТАЙЛЗ. 

Ничем не хуже остальных. 

Но и не лучше.

«НЕДРУГИ». 

Вестерн про то, как люди сначала люто ненавидят друг дружку, а потом начинают нежно дружить. 

КРИСТИАН БЭЙЛ держит марку. 

«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА». 

Чего тут антимонии разводить? Любим мы этих двух антисерафимов — Уилла Смита и Мартина Лоуренса. 

При всей очевидной бредовости их похождений. 

МУЗЫКА

«АSSUМЕ FОРМ». ДЖЕЙМС БЛЭЙК. 

«Утонченный»: вот как меня завлекли. 

Для меня — слишком утонченный. 

КИФФЕР САЗЕРЛЕНД. “RЕСКLЕSS&МЕ”. 

Весьма недурственно. 

Для актера. 

GUY SIGSWОRТН. «SТЕТ». 

Тут даже рассуждать не о чем: редчайшая, редкостная нудь. Забудь. 

МЭРИЛИН МЭНСОН. 

С этим существом известная история: он пугает, а мне не страшно. 

МОRRISSЕY. «LОW IN НIGН SСНООL». 

Этот парень верен себе: он против монархии, и он — крепчайший мелодист. 

БРЮС СПРИНГСТИН. «WЕSТЕRN SТАRS». 

Обожаю, но альбом не грандиозный. Лучше послушайте «ВЫСОКИЕ НАДЕЖДЫ». 

«ТНЕ 1975». «А ВRIЕF INQUIRY INТО ОNLINЕ RЕLАТIОNSНIРS». 

Слов понадобится даже меньше, чем значатся в заголовке: альбом — никакой. 

РНILIР ВАILАY. «LОVЕ WILL FIND А WАY». 

Записывая сей альбом, пупс явно не рвал пупок. 

МАРК РОНСОН. «LАТЕ NIGНТ FЕЕLINGS». 

Слушать, если совсем нечего делать, а новый фильм с Томом Харди еще хуже. 

ЛУ РИД И ДЖОН КЕЙЛ. «SОNGS FОR DRЕLLА». 

Альбом памяти ЭНДИ УОРХОЛА. 

Но «щедрого закатного марева, сочащегося в оконные стекла», не ждите. 

ЛУ РИД — величина, но альбом — смурной. 

ЖАНЕЛЬ МОНЕ. «DIRТY СОМРUТЕR». 

Очень талантливо. 

Очень скучно. 

Писали, что можно услышать раннюю Мадонну, но кто сказал, что ранняя Мадонна — это хорошо?!

«ТНЕ DIVINЕ СОМЕDY». «ОFFIСЕ РОLIТIСS». 

Брюква — не овощ, а фрукт, а офисный планктон — тоже люди. 

Симпатично. 

R. L. ВURNSIDЕ, “RОLLIN ‘ АND ТUМВLIN’”. 

Высокотурбулентный армагеддон-блюз. 

«СОLDРLАY». «КАLЕIDОSСОРЕ ЕР». 

Способствует и потворствует меланхолии. Очень красивой меланхолии. 

Но не уровень «ВЕЕ GЕЕS». 

UNКLЕ. “ТНЕ RОАD: РАRТ 2 LОSТ НIGНWАY”. 

Обращение к артисту: “Милостивый Государь, честь имею довести до Вашего сведения, что Вы — воплощение смури”. 

РОББИ УИЛЬЯМС, «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ». 

Обращение к артисту: «Милостивый Государь, имею честь довести до Вашего сведения, что Вы, как всегда, берете в полон беспримерным обаянием». 

ЭПИЛОГ

Если за все лето вы посмОтрите хотя бы три фильма с участием Брэда питта — “Однажды в… Голливуде”, «Советник» и «Ограбление казино» — и подпишитесь на программу “КАКОВО?!” — вы уже сделаете себе прививку от токсичности. 

Но хорошо бы еще книжки почитать и любой погоде радоваться. 

Отар Кушанашвили


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