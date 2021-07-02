Что посмотреть и послушать в июле

ПРОЛОГ
На всех не потрафишь, да и зачем, на какую такую потребу?
Вот что надо делать: читать Барнса, слушать Дилана, болеть за наших футболистов на ЧЕ… и помнить, что быть живым — это и значит быть счастливым; и гегелевская диалектика здесь ни при чем.
Безукоризненной жизнью никто из нас похвастать не может, но надо стараться добиваться качественной.
Я всегда готов пособить.
СЕРИАЛЫ
«ГАМБИТ КОРОЛЕВЫ» («Ход королевы»).
Я посмотрел сериал позже всех и восторгов не разделяю.
Это очень сильный сериал, но если вы посмотрите предыдущую работу Маэстро — выдающийся сериал «Забытые Богом» — то поймете, что от СКОТТА ФРАНКА я ждал большего.
Хотя барышня, натурально, ярчайшая.
«ОЗАРК». ТРЕТИЙ СЕЗОН.
И сериал сам по себе — синоним качества, а уж финал третьего сезона — мощнейший, как моя программа “КАКОВО?!”! Беспримерный АНТИкатарсис.
«ЭТО МЫ».
Вот уж какой сериал и впрямь может изменить молекулярный состав сердец и умов.
Судя по рейтингам, и меняет.
«ХЭП И ЛЕОНАРД».
Положительно удостоверяю: восхитительный сериальчик про восхитительно старомодных пацанчиков.
«ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ».
МАРК СТРОНГ — сильный, в пандан фамилии, актер, но сериал — дюжинный.
«ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА».
Очень странный ТРЕТИЙ сезон: очень странное — я бы назвал его натужным — чувство юмора. Жалко потраченного времени.
«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
Не могу сказать про сериал: важнецкий.
Могу: невнятный.
«НАЛЕТ».
Французский серил. Полицейские с рожами святых НЕгодников.
“БЕВЕРЛИ — ХИЛЛЗ 90210″.
Абсолютный, кромешный провал. Возрождение — и мгновенные похороны.
«НЕМНОГО ЗА СОРОК».
Не все то золото… и не все, в чем принимает участие Хью Лори, остроумно.
«БЛЕСК».
Про женский рестлинг в Америке.
Очень мило.
Хотя иногда сериал являет собой макабрический абсурд.
«СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ».
По роману ДЖ. РОУЛИНГ.
Для сенситивных — невыносимое зрелище.
Но я и без британской писательницы знал, что в человеке, каждом, полно дерьма.
Мрачный, но крепкий сериал.
«РЭТЧЭД».
Перехваленный сериал. Но САРА ПОЛСОН хороша, как для хануриков анаша.
ФИЛЬМЫ
«ВИКТОРИЯ И АБДУЛ».
Начинается как плутовской роман, заканчивается сверхдраматично.
Но ДЖУДИ ДЕНЧ хороша.
«ДЮНКЕРК».
Как и все, что делает НОЛАН, перехвалено.
В одной из ролей — поп-звезда ГАРРИ СТАЙЛЗ.
Ничем не хуже остальных.
Но и не лучше.
«НЕДРУГИ».
Вестерн про то, как люди сначала люто ненавидят друг дружку, а потом начинают нежно дружить.
КРИСТИАН БЭЙЛ держит марку.
«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА».
Чего тут антимонии разводить? Любим мы этих двух антисерафимов — Уилла Смита и Мартина Лоуренса.
При всей очевидной бредовости их похождений.
МУЗЫКА
«АSSUМЕ FОРМ». ДЖЕЙМС БЛЭЙК.
«Утонченный»: вот как меня завлекли.
Для меня — слишком утонченный.
КИФФЕР САЗЕРЛЕНД. “RЕСКLЕSS&МЕ”.
Весьма недурственно.
Для актера.
GUY SIGSWОRТН. «SТЕТ».
Тут даже рассуждать не о чем: редчайшая, редкостная нудь. Забудь.
МЭРИЛИН МЭНСОН.
С этим существом известная история: он пугает, а мне не страшно.
МОRRISSЕY. «LОW IN НIGН SСНООL».
Этот парень верен себе: он против монархии, и он — крепчайший мелодист.
БРЮС СПРИНГСТИН. «WЕSТЕRN SТАRS».
Обожаю, но альбом не грандиозный. Лучше послушайте «ВЫСОКИЕ НАДЕЖДЫ».
«ТНЕ 1975». «А ВRIЕF INQUIRY INТО ОNLINЕ RЕLАТIОNSНIРS».
Слов понадобится даже меньше, чем значатся в заголовке: альбом — никакой.
РНILIР ВАILАY. «LОVЕ WILL FIND А WАY».
Записывая сей альбом, пупс явно не рвал пупок.
МАРК РОНСОН. «LАТЕ NIGНТ FЕЕLINGS».
Слушать, если совсем нечего делать, а новый фильм с Томом Харди еще хуже.
ЛУ РИД И ДЖОН КЕЙЛ. «SОNGS FОR DRЕLLА».
Альбом памяти ЭНДИ УОРХОЛА.
Но «щедрого закатного марева, сочащегося в оконные стекла», не ждите.
ЛУ РИД — величина, но альбом — смурной.
ЖАНЕЛЬ МОНЕ. «DIRТY СОМРUТЕR».
Очень талантливо.
Очень скучно.
Писали, что можно услышать раннюю Мадонну, но кто сказал, что ранняя Мадонна — это хорошо?!
«ТНЕ DIVINЕ СОМЕDY». «ОFFIСЕ РОLIТIСS».
Брюква — не овощ, а фрукт, а офисный планктон — тоже люди.
Симпатично.
R. L. ВURNSIDЕ, “RОLLIN ‘ АND ТUМВLIN’”.
Высокотурбулентный армагеддон-блюз.
«СОLDРLАY». «КАLЕIDОSСОРЕ ЕР».
Способствует и потворствует меланхолии. Очень красивой меланхолии.
Но не уровень «ВЕЕ GЕЕS».
UNКLЕ. “ТНЕ RОАD: РАRТ 2 LОSТ НIGНWАY”.
Обращение к артисту: “Милостивый Государь, честь имею довести до Вашего сведения, что Вы — воплощение смури”.
РОББИ УИЛЬЯМС, «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ».
Обращение к артисту: «Милостивый Государь, имею честь довести до Вашего сведения, что Вы, как всегда, берете в полон беспримерным обаянием».
ЭПИЛОГ
Если за все лето вы посмОтрите хотя бы три фильма с участием Брэда питта — “Однажды в… Голливуде”, «Советник» и «Ограбление казино» — и подпишитесь на программу “КАКОВО?!” — вы уже сделаете себе прививку от токсичности.
Но хорошо бы еще книжки почитать и любой погоде радоваться.