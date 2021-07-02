Что посмотреть и послушать в июле

ПРОЛОГ

На всех не потрафишь, да и зачем, на какую такую потребу?

Вот что надо делать: читать Барнса, слушать Дилана, болеть за наших футболистов на ЧЕ… и помнить, что быть живым — это и значит быть счастливым; и гегелевская диалектика здесь ни при чем.

Безукоризненной жизнью никто из нас похвастать не может, но надо стараться добиваться качественной.

Я всегда готов пособить.

СЕРИАЛЫ

«ГАМБИТ КОРОЛЕВЫ» («Ход королевы»).

Я посмотрел сериал позже всех и восторгов не разделяю.

Это очень сильный сериал, но если вы посмотрите предыдущую работу Маэстро — выдающийся сериал «Забытые Богом» — то поймете, что от СКОТТА ФРАНКА я ждал большего.

Хотя барышня, натурально, ярчайшая.

«ОЗАРК». ТРЕТИЙ СЕЗОН.

И сериал сам по себе — синоним качества, а уж финал третьего сезона — мощнейший, как моя программа “КАКОВО?!”! Беспримерный АНТИкатарсис.

«ЭТО МЫ».

Вот уж какой сериал и впрямь может изменить молекулярный состав сердец и умов.

Судя по рейтингам, и меняет.

«ХЭП И ЛЕОНАРД».

Положительно удостоверяю: восхитительный сериальчик про восхитительно старомодных пацанчиков.

«ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ».

МАРК СТРОНГ — сильный, в пандан фамилии, актер, но сериал — дюжинный.

«ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА».

Очень странный ТРЕТИЙ сезон: очень странное — я бы назвал его натужным — чувство юмора. Жалко потраченного времени.

«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».

Не могу сказать про сериал: важнецкий.

Могу: невнятный.

«НАЛЕТ».

Французский серил. Полицейские с рожами святых НЕгодников.

“БЕВЕРЛИ — ХИЛЛЗ 90210″.

Абсолютный, кромешный провал. Возрождение — и мгновенные похороны.

«НЕМНОГО ЗА СОРОК».

Не все то золото… и не все, в чем принимает участие Хью Лори, остроумно.

«БЛЕСК».

Про женский рестлинг в Америке.

Очень мило.

Хотя иногда сериал являет собой макабрический абсурд.

«СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ».

По роману ДЖ. РОУЛИНГ.

Для сенситивных — невыносимое зрелище.

Но я и без британской писательницы знал, что в человеке, каждом, полно дерьма.

Мрачный, но крепкий сериал.

«РЭТЧЭД».

Перехваленный сериал. Но САРА ПОЛСОН хороша, как для хануриков анаша.

ФИЛЬМЫ

«ВИКТОРИЯ И АБДУЛ».

Начинается как плутовской роман, заканчивается сверхдраматично.

Но ДЖУДИ ДЕНЧ хороша.

«ДЮНКЕРК».

Как и все, что делает НОЛАН, перехвалено.

В одной из ролей — поп-звезда ГАРРИ СТАЙЛЗ.

Ничем не хуже остальных.

Но и не лучше.

«НЕДРУГИ».

Вестерн про то, как люди сначала люто ненавидят друг дружку, а потом начинают нежно дружить.

КРИСТИАН БЭЙЛ держит марку.

«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА».

Чего тут антимонии разводить? Любим мы этих двух антисерафимов — Уилла Смита и Мартина Лоуренса.

При всей очевидной бредовости их похождений.

МУЗЫКА

«АSSUМЕ FОРМ». ДЖЕЙМС БЛЭЙК.

«Утонченный»: вот как меня завлекли.

Для меня — слишком утонченный.

КИФФЕР САЗЕРЛЕНД. “RЕСКLЕSS&МЕ”.

Весьма недурственно.

Для актера.

GUY SIGSWОRТН. «SТЕТ».

Тут даже рассуждать не о чем: редчайшая, редкостная нудь. Забудь.

МЭРИЛИН МЭНСОН.

С этим существом известная история: он пугает, а мне не страшно.

МОRRISSЕY. «LОW IN НIGН SСНООL».

Этот парень верен себе: он против монархии, и он — крепчайший мелодист.

БРЮС СПРИНГСТИН. «WЕSТЕRN SТАRS».

Обожаю, но альбом не грандиозный. Лучше послушайте «ВЫСОКИЕ НАДЕЖДЫ».

«ТНЕ 1975». «А ВRIЕF INQUIRY INТО ОNLINЕ RЕLАТIОNSНIРS».

Слов понадобится даже меньше, чем значатся в заголовке: альбом — никакой.

РНILIР ВАILАY. «LОVЕ WILL FIND А WАY».

Записывая сей альбом, пупс явно не рвал пупок.

МАРК РОНСОН. «LАТЕ NIGНТ FЕЕLINGS».

Слушать, если совсем нечего делать, а новый фильм с Томом Харди еще хуже.

ЛУ РИД И ДЖОН КЕЙЛ. «SОNGS FОR DRЕLLА».

Альбом памяти ЭНДИ УОРХОЛА.

Но «щедрого закатного марева, сочащегося в оконные стекла», не ждите.

ЛУ РИД — величина, но альбом — смурной.

ЖАНЕЛЬ МОНЕ. «DIRТY СОМРUТЕR».

Очень талантливо.

Очень скучно.

Писали, что можно услышать раннюю Мадонну, но кто сказал, что ранняя Мадонна — это хорошо?!

«ТНЕ DIVINЕ СОМЕDY». «ОFFIСЕ РОLIТIСS».

Брюква — не овощ, а фрукт, а офисный планктон — тоже люди.

Симпатично.

R. L. ВURNSIDЕ, “RОLLIN ‘ АND ТUМВLIN’”.

Высокотурбулентный армагеддон-блюз.

«СОLDРLАY». «КАLЕIDОSСОРЕ ЕР».

Способствует и потворствует меланхолии. Очень красивой меланхолии.

Но не уровень «ВЕЕ GЕЕS».

UNКLЕ. “ТНЕ RОАD: РАRТ 2 LОSТ НIGНWАY”.

Обращение к артисту: “Милостивый Государь, честь имею довести до Вашего сведения, что Вы — воплощение смури”.

РОББИ УИЛЬЯМС, «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ».

Обращение к артисту: «Милостивый Государь, имею честь довести до Вашего сведения, что Вы, как всегда, берете в полон беспримерным обаянием».

ЭПИЛОГ

Если за все лето вы посмОтрите хотя бы три фильма с участием Брэда питта — “Однажды в… Голливуде”, «Советник» и «Ограбление казино» — и подпишитесь на программу “КАКОВО?!” — вы уже сделаете себе прививку от токсичности.

Но хорошо бы еще книжки почитать и любой погоде радоваться.