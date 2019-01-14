Что почитать, посмотреть и послушать в январе

ПРОЛОГ

Забудьте про унылые клише, плененный стереотипами никогда не взлетит, никогда не познает небесную гармонию, а только доброхотно сделается объектом порки в исполнении окаянных Серости и Угрюмости.

Начните год правильно — равняясь на меня, охальника, чемпиона по неистощимому тонусу, охламона титанического, который твердил, твердит и будет твердить: пока вы недовольны жизнью, она все равно проходит.

МУЗЫКА

ЭРОС РАМАЦЦОТТИ.

“VIТА СЕ N’Е”.

В случае с моим любимцем Э. Р. любой музыкант, послушав хотя бы “SIАМО”, должен выразить свое отношение к компаративной ситуации словами Довлатова: “Но что я мог сказать? Наши масштабы были несоизмеримы”.

Вся история Э. Р. — история парня, знающего наверняка, что выше любви ничего нет, без нее неможется, без нее нет кислорода.

Этот альбом — свидетельство того, что Рамаццотти не поддался всеобщему помешательству и не предал себя ради “модных” направлений и звуков.

Когда Э. Р. поет баллады, он неизменно убедителен, ему по части медитативности нет равных, но вот затевавшийся как турбулентный дуэт с ЛУИСОМ ФОНСИ — много чести последнему, кто его через год вспомнит, как того корейца, из трех букв, что выделывал антраша?!

Но “NАТI РЕR АМАRЕ”, “DАLL’АLТRА РАRТЕ DЕLL’INFINIТО” И “АVАNТI СОSI” — это такой масштаб, что даже похмелье кажется волшебным.

Черствость никогда не станет правдой.

Для нас с ЭРОСОМ.

“ТАКЕ ТНАТ”.

“ODYSSEY”.

З0 лет моей любимой банде — и пар, как сказал бы некий Отар, не ушел в свисток, они по-прежнему транслируют небесную гармонию, послушайте только их коллаборацию с ” ВОYZ II МEN”, насладитесь их унией с БАРРИ ГИББОМ, одним из феноменальных “ВЕЕ GЕЕS”; 30 лет!

Без “ТАКЕ ТНАТ”, патологических обаящек, идолов эриний и эвменид, таблеток от мозгового переутомления, первостатейных трансляторов альковного томления, — картина мира неполная, они ее существенно уточняют, будучи живыми образцами чуда гармоний — моральной и физической.

Самое главное в них — они не просто не утратили веру в красивую музыку, эта вера переросла в убежденность, и пацаны не останавливаются; по их новым песням очевидно, что замшелость им не грозит.

Надеюсь, и мне, их вернейшему поклоннику.

СЕРИАЛЫ

“КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”, 6-ой сезон.

Что я думаю про харрасмент вообще и про то, что КЕВИНА СПЕЙСИ вышвырнули из сериала, который стал-то культовым в первую голову благодаря ему?

Скажу, что людишки посходили с ума, но какова РОБИН РАЙТ, какова зараза, какова подлейшая подлюка!

Впрочем, остальные персонажи ничем не лучше, такое ощущение, что у всех персонажей — сволочная карма.

Все скользкие, мерзкие, каверзные, но, кстати, даже в школе я строил ковы поизящнее; все целыми сериями думают о том, как бы побольнее фраппировать друг дружку, какую филиппику закатить, кому и где.

Робин Райт играет доподлинную КСАНТИППУ, верно, бывший благоверный Шон Пенн научил ТАК смотреть в камеру — до мурашек.

Во всем, конечно, виноваты русские и олигархи.

Что с ними делать?

Знамо дело: первым натянуть нос, вторых истребить.

Все время подмигивая зрителю.

“СТАРТАП”.

Очередной крепчайше сработанный сезон, после которого очевидно, что сериал имеет эволюционную перспективу.

В центре внимания здесь — теория безответственности и практика вседозволенности в погоне за большими деньгами.

В новом сезоне появляется МИРА СОРВИНО, блестяще играющая мразь, хорош РОН ПЕРЛМАН, но всех по-прежнему затмевает ЭДИ ГАТЕГИ.

Сериал интересен тем, что в нем нет одномерных персонажей, а сплошь барочные, как мой стиль, характеры, равно скверные и благородные.

Все коллизии в сериале, а их полно, решены с лаконичной элегантностью, при наличии каковой занятие под названием “разжевывание до картофельной тюри” оказывается бесполезным, как клинопись в наши дни.

Персонажи сериала, который должна посмотреть даже Пугачева Алла, хотят эмпирическим путем проверить, совместимы ли чистоган и сермяжное счастье.

Всем нам кажется, что совместимы.

Ан…

“ЛУЧШЕ ЗВОНИТЕ СОЛУ”.

Выдающийся сериал, которому я без устали пою осанну на всяком шагу.

БОБ ОДЕНКИРК, для которого роль мелкого адвокатишки, трансформирующегося в грандиозного комбинатора, стала пропуском в высшую лигу, — превосходен.

Это очень медленный, очень подробно снятый, очень “неголосисто” снятый сериал о том, что живой душе, чтобы выжить, приходится становиться душой кривой.

Образцовые — все — актерские работы, когда не просто “голос дрожит, слеза набухает”, а бандит перманентно бухает, а вот именно “вышивание по краю”.

Чудесный язык, каверзные коллизии на вечнозеленую тему подлейшего устройства Вселенной — и при этом — интонация, как у Льва Лосева:

“Ах, как чудно цвела криптомерия

Возле моря, на улице Берия!”.

“ВЕРШИНА ОЗЕРА”.

К режиссеру ДЖЕЙН КЭМПИОН я, как и огромное количество людей, “возымел необычайное расположение” после знаменитого фильма “ПИАНИНО”, в котором открыл для себя еще и самобытную актрису ХОЛЛИ ХАНТЕР, которая играет и здесь.

Но вот именно то обстоятельство, КОГО и ЧТО играет и воплощает в “Вершине озера” Хантер, не дает мне возможности поставить сериалу высший балл.

У Кэмпион все кругом негодяи, это не просто картина дерьмом о несовершенстве Вселенной, это беспросветный манифест о лживости мироздания, где главными мразями оказываются иисусики.

Кэмпион всегда очень специфически исследовала гендерную тему; она как бы не вопит даже, а шипит: “Чума на оба ваши дома!”.

Тут достается даже девочке, забеременевшей от местного шерифа, всю дорогу старательно изображавшего добродетель.

Чума на оба дома?

Тогда и на твой тоже, Джейн, вместо пианино теперь предпочитающая бензопилу.

ФИЛЬМЫ.

“НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС”.

Если вы спокойно переживете сцену допроса бедолаги по фамилии Петерсен — значит, у вас, в противность моей, твердокаменная нервная система.

Я спорадически пересматриваю этот фильм, это и пытка, но, парадоксальным образом, терапия — с учетом нашего безвременья.

Это страстное обличение нацизма, построенного в буквальном смысле на костях, лжи и мизантропии, надо смотреть каждому.

“МУЗЫКА СЕРДЦА”.

Кстати, титульную песню, только притворяющуюся односложной, позже перепели ГЛОРИЯ ЭСТЕФАН, сыгравшая в фильме небольшую роль, и мои любимцы ‘N SYNC.

Самый фильм — ровно такой же, как и песнь — переполненный любовью.

Из тех, что называются духоподъемными.

А что до МЭРИЛ СТРИП, юная любовь к ней с годами переросла в спокойное восхищение.

КНИГА

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ. “ИЗБРАННОЕ”.

Все содержательные стихи хороши особенно тогда, когда ты “уж весь во власти глубокого упадка духа”; в эйфории тоже, но люблю в них нырять в моменты меланхолии.

ВИНОКУРОВ как раз замечателен тем, что исследует ТРАГЕДИЙНОСТЬ ОБЫДЕННОГО.

Это он сказал: “Трагическая тень лежит под каждою травинкой в поле”.

Но в нем нет и намека на поверхностный кокетливый пессимизм, который часто выдают за сложность натуры патологические зануды.

“Быть должен и у кротости предел,

Что б заповедь смиренья ни гласила…

И я кулак бы сохранить хотел.

Я буду добр. Но в нем пусть будет сила”.

И срывы, и души прекрасные порывы — все это предмет винокуровской поэзии, и все это он исследует без надрыва, ни на секунду не забывая, что жизнь есть беспримерный Дар.

Вот за что Винокурова чтит ОТАР.

ЭПИЛОГ

Это первый обзор в этом году; поздравляю.

“Путешествовать в этом мире надлежит с богатым запасом сил, с долгой волей и спокойным сердцем”.

Не помню, где именно я вычитал эти строчки, но они хороши, правда? Точны, актуальны.

Я сердечно желаю вам сил и именно что долгой воли.

Прожить год — это и есть путешествие, приключение, и только от нас зависит, станут ли эти приключение и путешествие грандиозными.

Лично меня устроит только определение “грандиозный”.