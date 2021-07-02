«Вызову» Эрнста и Рогозина бросили вызов с Земли

Фильм о космосе «Свободное падение» будет снят при поддержке Минкульта и Фонда Романа Абрамовича «Кинопрайм». Принципиальное различие картин – в самом подходе к их созданию. Если Клим Шипенко устраивает натурные съёмки прямо на борту МКС, то Олег Уразайкин в своём режиссёрском дебюте намерен использовать новейшие компьютерные технологии.
Съёмки уже начались на студии «Главкино» в Москве. В главной роли – Александр Кузнецов. Сюжет разворачивается в недалёком будущем. Главный герой терпит бедствие на станции и оказывается в открытом космосе. Его единственный шанс на спасение – следуя указаниям диспетчера, добраться до другого корабля. Намечается новый камерный технотриллер, ответ «Гравитации» Альфонсо Куарона.
Учитывая репутацию «Кинопрайма» и его исполнительного директора Антона Малышева, верим в коммерческий успех проекта. И радуемся, что космическая тематика вновь становится актуальной для киноделов темой. Это лучший способ популяризировать её.