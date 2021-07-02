«Вызову» Эрнста и Рогозина бросили вызов с Земли

Режиссер фильма «Гравитация» Альфонсо Куарон, собравший наибольшее количество «Оскаров» в 2014 году, вошел в историю как первый латиноамериканец, удостоенный премии за лучшую режиссуру. Его чествует народ Мексики и мексиканская пресса, называя 86-ю церемонию вручения премии Киноакадемии «мексиканской ночью», [Читать...]

Сандра Буллок призналась, что ей пришлось нелегко во время съемок «Гравитации» Альфонсо Куарона, особенно после того, как Джордж Клуни выполнил свою часть работы. В одном из интервью актриса сообщила, что даже впала из-за этого в депрессию: – Когда [Читать...]

Космический триллер Альфонсо Куарона «Гравитация» с участием Сандры Буллок и Джорджа Клуни откроет 70-й Венецианский кинофестиваль. Премьера фильма в рамках фестиваля состоится 28 августа, картина Куарона не будет участвовать в конкурсе. Пока что это единственная премьера с крупными [Читать...]

В Японии второй фильм трилогии Питера Джексона «Хоббит» превзошел успех первой части. Кассовые сборы в более чем 600 кинотеатрах превысили 3 млн долларов только за первые выходные марта. Это на 40% больше, чем у картины «Хоббит: Нежданное путешествие» [Читать...]

Течение реки времени и истории, как известно, непрерывно, так что вряд ли стоит удивляться тому, как легко Дмитрий Песков перешëл от Чубайса к осуждению попыток отождествления роли СССР и нацистской Германии в развязывании мировой войны. Но оказалось, что [Читать...]