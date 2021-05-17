Блестящая идея Дмитрия Рогозина

Течение реки времени и истории, как известно, непрерывно, так что вряд ли стоит удивляться тому, как легко Дмитрий Песков перешëл от Чубайса к осуждению попыток отождествления роли СССР и нацистской Германии в развязывании мировой войны.

Но оказалось, что «всë переплетено» не только у Пескова и Оксимирона, но и абсолютно параллельном процессе о хищениях в ГКНПЦ имени Хруничева. Сегодня экс-глава космического Центра Александр Селиверстов получил пять лет колонии по делу о растрате 108 млн. рублей. Дело Селиверстова далеко не первое – в конце прошлого года другому бывшему гендиректору Владимиру Нестерову также были предъявлены обвинения в хищении. При этом с первоначальных 120 млн. рублей за оплату услуг бухгалтерии ущерб подскочил до 5,3 млрд. за махинации с офшорами – следствие считает, что Нестеров инициировал выкуп акций совместного предприятия «Локхид-Хруничева-Энергия» по завышенной цене.

Заметим, что и Нестеров, и Селиверстов – настоящие ветераны космической отрасли, Нестеров так и вовсе работал в Филевской пойме с 1981 года. Тогда же никто не знал, что столичное захолустье со скверным транспортным обеспечением станет лакомым кусочком на рынке московской недвижимости.

Тем более, что оба бывших гендиректора яростно сопротивлялись попыткам Роскосмоса перепрофилировать территорию предприятия под элитную недвижимость.

Ведь как только Нестеров, а затем и Селиверстов попали под следствие, Дмитрию Рогозину пришла в голову блестящая идея преобразовать долги Центра Хруничева в драгоценные метры под застройку (чуть позже аналогичная мысль посетит Ростех и ОАК), а на оставшемся кусочке выстроить космический центр, похожий на…, впрочем, судите сами.

И теперь у бывших руководителей космоцентра будет достаточно времени подумать над тем, что бывает, когда мешаешь таким «грандиозным» планам. Ведь если не мешать, то всë может закончиться как у Михаила Меня – «за истечением срока давности».

А ещë на территории Центра Хруничева в двадцатых годах ХХ века делали «Юнкерсы». Но это уже совсем другая история.