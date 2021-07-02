{ 2 июля 2021 }

Брайан О’Коннор всё-таки появится в «Форсаже»?

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

В 10-м и 11-м фильмах франшизы всё-таки может появиться Пол Уокер. С помощью компьютерной графики (CGI) сделать это в наши дни можно и быстро, и реалистично. Но насколько этично?

Режиссёр Джастин Лин считает, что ничего зазорного в этом нет. Большинство зрителей – категорически против. И их можно понять. С другой стороны, искусство требует жертв. Брайана в сюжете действительно не хватает, его отсутствие смотрится инородно и нелогично. Если рассуждать так узко, получается, что вне моральных рамок окажется любой старый фильм, актёров из которого уже нет с ними. Какие-то двойные стандарты.

Наконец, главное. Пока актёров будут вот так «воскрешать» на экране, память о них будет жить. Это важно для каждого артиста.

НЕВМИНКУЛЬТ


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