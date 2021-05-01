Что посмотреть и послушать в мае

ПРОЛОГ
На меня ленивые и — этих я не понимаю и не принимаю вовсе — угрюмые люди производят крайне кислое впечатление.
Как будто люди сослепа не видят великолепия жизни, которая, да, иногда бывает далеко не великолепна, так что ж из того.
Неумение, нежелание, неспособность жить полной жизнью — тоже перверсия своего рода, тоже своего рода аддикция.
Давайте без эквивокации: я вполне могу быть ролевой моделью для вас.
Извольте и аминь.
СЕРИАЛЫ
“РОДИНА”
Большего я ждал от финального сезона.
Главная героиня превратилась в Ксантиппу, а русские — во всемогущих лиходеев.
И это все?!
Предсказуемо, как провал “Зенита” в Лиге Чемпионов.
“ЗАЩИЩАЯ ДЖЕЙКОБА”
Не сериал, а “МЕТАФИЗИКА МОРАЛИ” ЭММАНУИЛА КАНТА.
Крепкий.
“АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ” — 8
Восьмая часть называется: “Апокалипсис”.
Название точное, точно характеризующее сезон.
Апокалиптически паршиво.
“ГРЯЗЬ”
КОРТНИ КОКС (из “ДРУЗЕЙ”) органично играет мразь — редактора журнала “Грязь”.
Будь Малахов помоложе, рекомендовал бы — в качестве учебного пособия.
“ИМЯ РОЗЫ”
Скорее всего, вы ничего не поймете, как в случае с ницшеанской безнаказанностью, зато узнаете имя Умберто Эко и значение слова “палимпсест”, причем постмодернистский.
Лично я смотрел, наслаждаясь переводом и игрой ДЖОНА ТУРТУРРО, которого обожаю, как писатель Эко обожал слово “энигматичность”.
“ИГРА”
Даже канал ВВС бывает пустошным, даже на него бывает проруха.
А за безжизненность дать бы исполнителю главной роли в ухо.
ФИЛЬМЫ
КЛАССИКА. “ВЕТРЕНАЯ РЕКА”
Потому что ТЭЙЛОР ШЭРИДАН: “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” и “УБИЙЦА” (сценарии), мой любимый сериал “ЙЕЛЛОУСТОУН”.
Шэридан — мой новый “хироу”, работает на уровне Аарона Соркина, одна порода.
Что до фильма, он мощнейший: люблю, когда в фильмах зло не ставят ни во что, но изящно его истребляют.
“ВОЙНА И МИР”
Готов побыть стентором и возопить: “Вот как надо экранизировать классику!”.
В эту экранизацию “нашего ВСЕ” ТОЛСТОГО влюбился весь мир — от солиситоров до ирландских регбистов, от художников-лучистов до куртизанок.
Насладитесь тактом интерпретации и глубиной содержания.
МУЗЫКА
ПОЛ МАККАРТНИ. “ЕGYРТ SТАТIОN”
Феноменальный Человечище. Феноменальная жизнь. Феноменальная карьера. Феноменальный мелодист.
“МАSSIVЕ АТТАСК”. “МЕZZАNINЕ”
Возымел желание выключить на второй же пьесе: трип-хоп от меня далек так же, как Исландия от Абхазии.
МАРИАННА ФЕЙТФУЛ. “GIVЕ МY LОVЕ ТО LОNDОN”, “NЕGАТIVЕ САРАВILIТY”
“NО МООN IN РАRIS”: Дамочка, разменявшая девятый (!!!) скрипучим голосом исполняет Гимн Любви, сжимающий сердце в тиски.
ВRYАN FЕRRY. “АVОNМОRЕ”
Как красиво вошел в лета!
Так красиво, что элегантный фанк в его исполнении стал еще качественнее.
SЕАN RОWЕ. “SАLЕSМАN АND ТНЕ SНАRК”
Про ШОНА РОУ я прочитал, что ему плевать на успех.
Вы знаете, это слышно.
“FАNТАSТIС NЕGRIТО”, “ТНЕ LАSТ DАYS ОF ОАКLАND”
Микс витального рока и избыточного соула.
Слишком аффектированно думу думает паренек, слишком затейливо.
Не подпеть, так повздыхать о подлом устройстве Вселенной.
РУФУС УЭЙНРАЙТ. “ОUТ ОF ТНЕ GАМЕ”
Барокко-поп: вот как это называется.
Гладко и скучно, как, наверное, быть схимником.
LР (ЛАУРА ПЕРГОЛИЦЦИ). “НЕАRТ ТО МОUТН”
Ни костерить, ни — тем более — превозносить не хочется.
Художественным свистом меня не пронять, а для того, кого возвели на пьедестал, очень скучный альбом.
JАY Z. “4:44″
Муж Бейонсе, менее осла похожий на человека.
Альбом — такой же. Для ослов.
“FLОRЕNСЕ+ТНЕ МАСНINЕ”, “НIGН АS НОРЕ”
JОJI. “ВАLLАDS 1″
Первая группа — очень известная.
Второй артист — из недавно раздувших кадило.
Без эквивокаций и провокаций: и то, и другое — скуловоротно.
“ТНЕ WНО”. “WНО”
Ветераны водят хороводы в мире, где все больше двадцатилетних зомби.
Нет, я серьезно: послушайте альбом, а теперь поинтересуйтесь, сколько лет ПИТУ ТАУНСЕНДУ.
Старичок отличается редкостным здравомыслием и гармоничным мироощущением.
Вот бы и мне так.
БАДДИ ГАЙ. “ТНЕ ВLUЕS IS АLIVЕ АND WЕLL”
Первое. Старичок давно разменял ДЕВЯТЫЙ десяток.
Второе. Это блюз как трансмутация идеи в чувство.
Удовольствие сплошное.
ЭПИЛОГ
Существуют известные основания полагать, что тому, кто «сердцем чист и неспесив», будет Благодать.
Горький, например, был одержим безобразным; в пику ему будем одержимы прекрасным.