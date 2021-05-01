Что посмотреть и послушать в мае

ПРОЛОГ

На меня ленивые и — этих я не понимаю и не принимаю вовсе — угрюмые люди производят крайне кислое впечатление.

Как будто люди сослепа не видят великолепия жизни, которая, да, иногда бывает далеко не великолепна, так что ж из того.

Неумение, нежелание, неспособность жить полной жизнью — тоже перверсия своего рода, тоже своего рода аддикция.

Давайте без эквивокации: я вполне могу быть ролевой моделью для вас.

Извольте и аминь.

СЕРИАЛЫ

“РОДИНА”

Большего я ждал от финального сезона.

Главная героиня превратилась в Ксантиппу, а русские — во всемогущих лиходеев.

И это все?!

Предсказуемо, как провал “Зенита” в Лиге Чемпионов.

“ЗАЩИЩАЯ ДЖЕЙКОБА”

Не сериал, а “МЕТАФИЗИКА МОРАЛИ” ЭММАНУИЛА КАНТА.

Крепкий.

“АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ” — 8

Восьмая часть называется: “Апокалипсис”.

Название точное, точно характеризующее сезон.

Апокалиптически паршиво.

“ГРЯЗЬ”

КОРТНИ КОКС (из “ДРУЗЕЙ”) органично играет мразь — редактора журнала “Грязь”.

Будь Малахов помоложе, рекомендовал бы — в качестве учебного пособия.

“ИМЯ РОЗЫ”

Скорее всего, вы ничего не поймете, как в случае с ницшеанской безнаказанностью, зато узнаете имя Умберто Эко и значение слова “палимпсест”, причем постмодернистский.

Лично я смотрел, наслаждаясь переводом и игрой ДЖОНА ТУРТУРРО, которого обожаю, как писатель Эко обожал слово “энигматичность”.

“ИГРА”

Даже канал ВВС бывает пустошным, даже на него бывает проруха.

А за безжизненность дать бы исполнителю главной роли в ухо.

ФИЛЬМЫ

КЛАССИКА. “ВЕТРЕНАЯ РЕКА”

Потому что ТЭЙЛОР ШЭРИДАН: “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” и “УБИЙЦА” (сценарии), мой любимый сериал “ЙЕЛЛОУСТОУН”.

Шэридан — мой новый “хироу”, работает на уровне Аарона Соркина, одна порода.

Что до фильма, он мощнейший: люблю, когда в фильмах зло не ставят ни во что, но изящно его истребляют.

“ВОЙНА И МИР”

Готов побыть стентором и возопить: “Вот как надо экранизировать классику!”.

В эту экранизацию “нашего ВСЕ” ТОЛСТОГО влюбился весь мир — от солиситоров до ирландских регбистов, от художников-лучистов до куртизанок.

Насладитесь тактом интерпретации и глубиной содержания.

МУЗЫКА

ПОЛ МАККАРТНИ. “ЕGYРТ SТАТIОN”

Феноменальный Человечище. Феноменальная жизнь. Феноменальная карьера. Феноменальный мелодист.

“МАSSIVЕ АТТАСК”. “МЕZZАNINЕ”

Возымел желание выключить на второй же пьесе: трип-хоп от меня далек так же, как Исландия от Абхазии.

МАРИАННА ФЕЙТФУЛ. “GIVЕ МY LОVЕ ТО LОNDОN”, “NЕGАТIVЕ САРАВILIТY”

“NО МООN IN РАRIS”: Дамочка, разменявшая девятый (!!!) скрипучим голосом исполняет Гимн Любви, сжимающий сердце в тиски.

ВRYАN FЕRRY. “АVОNМОRЕ”

Как красиво вошел в лета!

Так красиво, что элегантный фанк в его исполнении стал еще качественнее.

SЕАN RОWЕ. “SАLЕSМАN АND ТНЕ SНАRК”

Про ШОНА РОУ я прочитал, что ему плевать на успех.

Вы знаете, это слышно.

“FАNТАSТIС NЕGRIТО”, “ТНЕ LАSТ DАYS ОF ОАКLАND”

Микс витального рока и избыточного соула.

Слишком аффектированно думу думает паренек, слишком затейливо.

Не подпеть, так повздыхать о подлом устройстве Вселенной.

РУФУС УЭЙНРАЙТ. “ОUТ ОF ТНЕ GАМЕ”

Барокко-поп: вот как это называется.

Гладко и скучно, как, наверное, быть схимником.

LР (ЛАУРА ПЕРГОЛИЦЦИ). “НЕАRТ ТО МОUТН”

Ни костерить, ни — тем более — превозносить не хочется.

Художественным свистом меня не пронять, а для того, кого возвели на пьедестал, очень скучный альбом.

JАY Z. “4:44″

Муж Бейонсе, менее осла похожий на человека.

Альбом — такой же. Для ослов.

“FLОRЕNСЕ+ТНЕ МАСНINЕ”, “НIGН АS НОРЕ”

JОJI. “ВАLLАDS 1″

Первая группа — очень известная.

Второй артист — из недавно раздувших кадило.

Без эквивокаций и провокаций: и то, и другое — скуловоротно.

“ТНЕ WНО”. “WНО”

Ветераны водят хороводы в мире, где все больше двадцатилетних зомби.

Нет, я серьезно: послушайте альбом, а теперь поинтересуйтесь, сколько лет ПИТУ ТАУНСЕНДУ.

Старичок отличается редкостным здравомыслием и гармоничным мироощущением.

Вот бы и мне так.

БАДДИ ГАЙ. “ТНЕ ВLUЕS IS АLIVЕ АND WЕLL”

Первое. Старичок давно разменял ДЕВЯТЫЙ десяток.

Второе. Это блюз как трансмутация идеи в чувство.

Удовольствие сплошное.

ЭПИЛОГ

Существуют известные основания полагать, что тому, кто «сердцем чист и неспесив», будет Благодать.

Горький, например, был одержим безобразным; в пику ему будем одержимы прекрасным.