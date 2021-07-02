Дора перепела классику Аллы Пугачёвой

Депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев оспорил в суде решение петербургских чиновников, выдавших разрешительную документацию на строительство Театра песни Аллы Пугачевой на Васильевском острове. В исковом заявлении, отправленном в Куйбышевский районный суд, г-н Ковалев утверждает, что строительство театра приведет [Читать...]

Три «Невероятных концерта итальянцев в России, или Сан-Ремо в Кремле» прошли в Кремле. Первым во второй день на кремлевскую сцену вышел Пупо. В перерывах между песнями он либо устраивал небольшие представления (пытался влюбить в себя русскую девушку и [Читать...]

Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков собирается жениться. Избранницу Никиты, которому в этом году исполнился 21 год, зовут Аида, а познакомились молодые люди в Нью-Йорке почти три года назад. Никита заявил, что в Аиде было [Читать...]

Аркадий Укупник рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» канала НТВ, что собирается отдать свою трехлетнюю дочку Соню в школу Аллы Пугачевой. Как сообщают СМИ, в одной из групп «Школы детского профессионального творческого развития Аллы Пугачевой» примадонна ведет [Читать...]

В минувшее воскресенье вечерний эфир НТВ был посвящен дню рождения Пугачевой. В студии «НТВшников» Аллу и ее молодого супруга Максима Галкина усадили на троны, и оба пятернями изобразили короны над своими головами. Меня коллеги обвинили в том, что [Читать...]