{ 2 июля 2021 }

Дора перепела классику Аллы Пугачёвой

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Дора перепела классику Аллы Пугачёвой «Куда уходит детство», что отлично ложится на общую атмосферу популярного сериала — СССР, пионерлагерь, мистика, взросление и фантомная ностальгия.

«Важно было передать доброе чувство ностальгии и характерную для сериала “Пищеблок” атмосферу энергичной юности, но в то же время не потерять шарм оригинала», — говорит Дора, отметив, что серьезно готовилась к записи и переслушала для этого много советской музыки.

В сериале, возможно, не всегда достоверно показана музыка, которую слушали подростки 80-х, но в целом треки подобраны со вкусом: от «Коней привередливых» Высоцкого, который ушёл из жизни в разгар Олимпиады-80, до Дэвида Боуи, чья «Space Oddity» становится в сериале гимном бунтарей-неформалов в сцене поцелуя двух влюблённых вожатых.

Тихое Место


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