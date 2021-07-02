Дорога в Майами. Колониальный Вильямсбург

Как лучше всего ездить по чужой стране? Командой. Во-первых — всегда весело. Во-вторых — если рядом друзья (а на фига ещё из кого-то такую команду собирать?), не возникает никаких проблем. Всю жизнь знакомы, все недостатки друг у друга известны, над ними сто раз пошучено и можно ни по какому поводу не заморачиваться. В-третьих… А какие вообще нужны аргументы, чтобы куда-то ехать в компании друзей? А если у вас ещё и жёны такие же! Тот самый случай. Вот, наш маленький, но крепко стоящий на ногах коллектив из трёх институтских друзей-металлургов и их жён, когда уже были деньги и ещё были силы, по свету и путешествовал. Собрать всех, конечно было сложнее, чем в молодости, когда достаточно было автору заглянуть вечером в общагу или им на Кутузовский. Всё-таки, один в Москве, другой в Кавминводах, в Лермонтове, а третий в Израиле, сначала в Лоде, а потом в Кирьят-Оно, и все работают, но если очень хочется…

На худой конец, если вшестером никак, можно вчетвером — иногда с детьми, как только те подросли. Или вахтовым методом, как по Италии ездили — то по северу и центру страны, то по Сицилии. Сначала вчетвером, потом прилетает недостающая пара и несколько дней все проводят вместе, а остаток отдыха опять вчетвером, но уже с теми, кто прилетел позже. Благо, автора в те годы никакой график уже не сковывал, мог себе позволить недели на две куда-нибудь смотаться, а к двум другим ему приходилось подстраиваться. У одного небольшой израильский завод по выплавке стали на руках, у другого металлобазы на Ставрополье, которые тоже надолго без присмотра не оставишь… И пришла однажды в голову автору идея, съездить куда-нибудь всем вместе. Так и рванули на круиз, на Карибы, а точнее, сначала на машинах, от Нью-Йорка до Майами, с остановкой в Орландо, а потом по островам. Майами, Пуэрто-Рико, Сен-Мартен, Сен-Томас, Багамы, Майами. Тогда с визами проблем не было, про коронавирус вообще никто ничего не слыхивал… Хорошее было время!

Ну, собрались, погнали в путь-дорогу. Как, пока израильтян наших ждали, в сады Дюпона, в Филадельфию, съездили, и на обратном пути плутали по мелким просёлкам, потому, что на электронной «сплетнице» было указание избегать платных дорог, чего мы по тупости и отсутствии тогда в России этой техники, не поняли, так что в Нью-Йорк доехали глубокой ночью, автор уже рассказывал. Как на следующую ночь, перед самым отъездом во Флориду, в подвале отеля загорелась какая-то ветошь, и что было потом, тоже. И как, выехав из-за этого из гостиницы на три или четыре часа позже, в Вашингтон добрались не засветло, а когда уже совсем стемнело, и там, обнаружив, что ни в одном отеле этого города нет ни единого свободного номера, нашли спасение в районе, где селились военные, в мотеле, недалеко от Арлингтонского кладбища, где по случайности ещё и накормили вкуснейшим ужином в ресторанчике со сверхэкзотической перуано-сальвадорской кухней (явно какие-то две семьи БЫВШИХ, из этих стран, между собой переженились) история уже была. Так что продолжим.

Отоспались нормально, так что на следующий день встали, как планировали. Ну, ладно, не совсем, как планировали — так никогда не бывает, но почти так. Приняли душ, выпили традиционного апельсинового соку на завтрак, с печенюшками, запили традиционным же для американских мотелей мерзким чёрным кофе (чай там не лучше), забросили чемоданы в свои два арендованных в «Херце» б/ушных «Форда», проехались неторопливо по Вашингтону, благо, погода была ясная, чтобы показать нашим израильтянам при дневном свете, как выглядит это гнездо мирового империализма, и взяли курс на колониальный Вильямсбург. «Миля музеев» в американской столице роскошная, и автор их все в своё время обошёл, когда в Америку часто ездил — были такие забавные времена, а музеи он с детства не пропускает, грешен, но в ту поездку сверхзадача была другая. Отвлекаться на всё интересное никак невозможно, если есть конечная цель и строгий график пути, выдерживать который надо, если не хочешь, чтобы корабль ушёл в путь без тебя.

Так что, покатались часок, поглазели из окон машин на памятники и мемориалы, на Капитолий и Белый дом (вот уж на что особо смотреть нечего), ощутили дух этого имперского города и его забитых машинами дорог, и со спокойными сердцами ушли на шедший в нужном направлении хайвей, поклявшись друг другу, что теперь-то мы до места ночлега точно доедем засветло. Чего, скажем заранее, в этом путешествии ни разу не случилось. Но так уж вышло, что там вообще ни один перегон без хоть какого-нибудь, пускай небольшого и благополучно закончившегося, но всё-таки приключения, не прошёл. Карма была такая. Впрочем, лучше сотня мелких цоресов, чем один крупный кирдык. Когда приходит популярная в России маленькая толстенькая полярная лисичка, она же «полный п-сец», не до развлечений. А вот когда их много, но они маленькие, просто потом есть, что вспомнить и над чем поржать друг у друга в гостях. Тот самый случай. И в ту поездку воспоминаний такого рода накопилось более, чем достаточно.

До Вильямсбурга, городка, сохранившего старинный облик, отчего его так «колониальным» и прозвали, уютного, зелёного, как вообще большая часть небольших городков в американской провинции, и чертовски привлекательного, отчего он и пользуется такой популярностью у туристов, добрались без приключений. Правда, опять на закате. Вечная проблема — встанешь перекусить (а хотя бы разок в день это делать надо) в придорожном ресторанчике, плюс неизбежный санитарный перерыв, пара часов неизвестно куда и улетела. И, вроде, не планировали… Но в этом мы на итальянцев, французов, латиноамериканцев и арабов похожи. Обед на отдыхе должен быть обедом, а не перекусом всухомятку. Иначе, какой же это отдых? Хотя сиеста — это не наше. А то бы вообще ни черта в стране не работало. Но, как бы то ни было, приехали, нашли симпатичный мотель, забросили чемоданы в номера, узнали у портье, где в городе лучше пообедать и поехали туда. По американским городам вообще нужно ездить — они на это рассчитаны. Дешевле обойдётся.

Нет, есть, конечно, такие, по которым надо ходить, хотя тоже не везде. По Манхэттену и по набережным вдоль океана — «бордвокам», если говорить о Нью-Йорке. По «Миле музеев» в Вашингтоне. По «Стрипу» в Вегасе. По центру Сан-Франциско — запросто. Говорят, по старому Новому Орлеану можно было, пока его ураганом при Буше-младшем не накрыло. По центральным районам Бостона, Филадельфии или Балтимора — недалеко от океанариума. Даже по Чикаго, где, на озере Мичиган, стоит роскошный аквариум. И так далее. Но это не правило, а исключения из него. Так что, обедать мы поехали, и правильно сделали. Вроде недалеко — минут пятнадцать-двадцать дороги, но такими кривыми путями… Улочки узкие — да и зачем там широкие? Настоящее дорожное кружево. Невысокие кирпичные домики в два этажа, под черепичными кровлями, тонущие в роскошной зелени. Один был в три этажа, так он среди них смотрелся, как небоскрёб. Все окна светятся — внутри сплошные сувенирные и кондитерские лавки, как в туристическом городке и положено.

Америка есть Америка — бизнес на первом месте, хотя говорят все про Б-га. Но это там тоже бизнес, и более, чем процветающий. Ну, впрочем, в чужой монастырь со своим уставом… А поскольку к вечеру как-то очень уж проголодались, решили первым делом не на сувениры глазеть, а отъесться с дороги. Что мы, магнитиков и прочей местной дребедени не видели, что ли? Кому они интересны на пустой желудок? И, скажем сразу, рекомендованный в мотеле ресторан не подвёл. А поскольку неистребимое, воспитанное пятью годами жизни в общежетиях «Дом Коммуны», на Ленинском проспекте, и «Металлург», на метро Беляево, хулиганство двух солидных, но ещё очень и очень не старых душой прокатчика, спеца по нержавейке и спецсталям из МО-75-3, родом из Котовска, и сталеплавильщика, из МЧ-75-4, из Запорожья, так и играло в их ж-пах, то гости из далёкой России не только плотно поели, но и преизрядно выпили, хотя оба они и были за рулём. Благо, у них с собой было. Ну, дело прошлое, чего уж там…

Автор с трёмя жёнами — его и друзей, испили местных коктейлей — «дринков», заполировав их бутылочкой неплохого калифорнийского вина. Снобы могут сколько угодно воротить нос от всего, что не имеет на этикетках указания на французское происхождение, раз уж Г-дь даровал Франции такие провинции, как Бордо и Бургундию. Но это не более, чем понты и умение французов продать дуракам любой товар, убедив их, что кислое — вкусно, отчего оно и стоит сумасшедших денег. Что до автора, он всю жизнь ел и пил исключительно то, что нравилось ему лично, персонально, а не кулинарным критикам и энологам. Хотя и признаёт обе эти профессии небезинтересными. Ну, так и с модой так же. У кого-то есть тонкий вкус — автор не против. Но сам он носит вещи практичные, прочные и хорошего качества, при условии, что ему в них комфортно и удобно, за разумную цену. Так всю жизнь и прожил… И друзья у него такие же. А у них в тот вечер настроение было — пить водку. Каковая с собой в удобной металлической походной фляжке с плотно закручивающейся пробкой и была.

В этом месте члены «Общества трезвости», сотрудники «Роспотребнадзора» и поборники пуританской морали могут испытать сугубое возмущение, страшно возмутиться и перестать читать. Исполать. Автору это по-барабану — друзья ему дороже и их он не критикует. Да и жёны, хотя и критиковали, учитывая наличие у ресторана машин, но умеренно, отчего они все столько лет и замужем. Главное для жены, чтобы быть счастливой в семейной жизни, мужа не пилить, а если приходится, то делать это не чрезмерно, и не трындеть непрерывно, как испорченный звонок на школьной перемене. Впрочем, и мужикам свою норму тоже надо знать, жён слишком не расстраивать и аварийных ситуаций ни в коем случае не создавать. Что до промилле, их и кефир с квасом дают. Так что, насчёт нулевых показателей — это только при Медведеве, когда он был президентом, могли придумать. Ну, он вообще затейником на этом посту был. Да и во всех остальных ипостасях не лучше… Но это уже совсем другая история и к нашему рассказу она никакого отношения не имеет. Не будем отвлекаться.

Итак, друзья пили свою водку, шаловливо, как в юности, разливая её под столом, пока официанта не было рядом, и веселились, страшно довольные собой. Автор, который так ничего, кроме среднего танка, в своей жизни водить так и не научился, отчего во всех поездках выполняет роль штурмана, а также переводчика, благо, английский у него был наиболее аутентичным — спасибо маме, поставившей в детстве произношение, и опыту поездок за рубеж, позволившему наработать словарный зарас, сверх школьных и институтских «топиков», типа “Лондон — столица Великобритании” и рассказов о том, что делали Энн, Майкл и Ник из учебников, которые написали для советских школьников когда-то англичане Кар и Уайзер, вино и яблочный мартини. Дамы — джин-тоник, дайкири и маргариту. А прикрытием для распития водки служила бутылка честно купленной в ресторане дорогущей, почему-то норвежской минеральной воды без газа. На которую официант косился, не понимая, почему она не убывает, притом, что у гостей стаканы полные и они всё веселее и веселее…

Но всё в этой жизни когда-нибудь заканчивается, и она сама рано или поздно закончится. Что с того? Закончился и поздний обед в Вильямсбурге. После которого решили часок-другой прогуляться — проветриться, перед тем, как ехать обратно, в мотель. Что было разумно и правильно, потому, что верно — как учение Маркса, Энгельса, Ленина. Как раз в годы, когда автор и его друзья учились в институте, была такая идиотская идеологическая формулировка. Не зря советская власть на этом, споткнулась и накрылась медным тазом. Нельзя же так было русский язык насиловать… Пошли гулять. Мимо шли одна за другой группы с экскурсоводами, которые, все как один, держали в руках старинные фонари — то ли со свечками, то ли керосиновые. Пошли и мы за ними. Шли-шли, и вышли… на кладбище. Группы с гидами-рассказчиками рассредоточенно кружили по нему, перемещаясь от памятника к памятнику, собираясь в кружки с этими гидами в центре и снова разбредаясь. Огоньки фонарей подрагивали за толстыми стёклами, забранными металлическими решётками.

Гиды говорили негромко — про что, непонятно, но явно рассказывали какие-то страшилки с историческим подтекстом. Было очень романтично, жутко смешно (водка, вино и коктейли сделали своё дело). В итоге, протрезвев на свежем воздухе и отчаявшись понять, что происходит вокруг, вернулись, расселись по машинам и отправились спать. Темно, звёзды, назавтра в путь — что ещё делать? Не ходить же по кладбищу до утра… Ну, поехали обратно, проехали едва ли не до выезда на трассу, нет мотеля. Исчез. Вернулись, опять проехали — нету. Что за дьявольщина? Хайвей уже виден между деревьями, а мотеля нет. Как сквозь землю провалился. Встали на обочине, провели блиц-военный совет. И тут наши водилы, увидев стоящую невдалеке полицейскую машину, приняли гениальное решение — подойти и спросить, правильно ли они помнят дорогу, у копов. В Америке же полицейский — друг человека? Ну, друг. Если только тот не с водочным выхлопом за рулём… Еле успел остановить двух идиотов!

В общем, поехали ещё раз, не консультируясь у полисменов. И, о чудо! Мотель нашёлся. Причём стоял он, где всегда и стоял. Просто надо было ещё один поворот пройти. Совсем чуть-чуть не доехали, но придорожные деревья и кусты так разрослись, что его за ними видно не было, хоть тресни. Лишних триста-четыреста метров… Поставили машины во дворе, и только собрались разойтись по номерам — заехали три роскошых «Харлея». Два «чоппера», один, под огромных размеров бородатым байкером, с кожаной банданой, на трёх колёсах. Тогда таких агрегатов на наших дорогах вообще не было. А ведь дорога сближает тех, кто по ней ездит — если, конечно, люди нормальные. Эти были более, чем нормальные. Классика американских байкеров — косухи, сапоги с заклёпками, все дела. Добродушные до предела. Познакомились, они нам рассказали, как классно живут, колеся по Америке, мы им про себя… В итоге друг-прокатчик сфоткался на трёхколёснике на память, в бандане его хозяина, одолженной ради правильного кадра, и разошлись спать. Хороший вышел день! Правильный.