Что посмотреть, послушать и почитать на самоизоляции

ПРОЛОГ

Всех невыразимо тяготят эти амбивалентные времена, и всех можно понять, и всем можно посочувствовать: когда дуализм и неопределенность на всяком шагу — это непросто.

Но если думать о плохом, сделаешься фрей и фитюлькой.

Чтобы не допустить на сердце тяготЫ, читайте обзор и выберите для себя что-нибудь.

СЕРИАЛЫ

“УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС МАЙЗЕЛ”.

С присущей мне точностью лексического ряда сообщаю вам, что это в высшей степени остроумный сериал.

Брошенная еврейская (это принципиальный момент для контекста) девушка, дабы не заскорузнуть в одиночестве, ищет себя, свое место в рухнувшем мире — и находит себя в качестве стэндап-комика.

Для тех, кто помешан на грустном юморе.

“ПАТРИОТ”.

Лютый, изрядный сериал с таким избыточно параноидальным шармом, что даже теряешься, когда встает вопрос, кому его рекомендовать.

Прихотливый эпик про агента ЦРУ, любящего и всю дорогу мурлычущего кантри.

Авторы — те же, что влюбили меня в себя другим, не менее прихотливым сериалом — “Предприятие “Божий Дар”".

В обоих сериалах все сумасбродят, а наипаче сумасбродят более-менее приличные персонажи.

В настоящем сериале протагонист производит впечатление паренька с прогрессирующим неврозом, рассеянным склерозом и сенильным психозом одновременно.

Но при этом он до чрезвычайности обаятельный.

Равно и самый сериал о том, что Родине служить беспорочно может и непроходимый идиот — при условии, что у него золотое сердце.

“МЕТОД КОМИНСКИ”.

Никакой непроницаемой тайны здесь нет: весь сериал держится на МАЙКЛЕ ДУГЛАСЕ.

И он, сериал, самым бесстыжим образом перехвален.

Не такого уж высокого разбора шутки здесь про сенильные болячки и простату.

Но Дуглас есть Дуглас, обаяния у него не отнять, постарел, как и подобает породистому актеру.

Но, повторяю, сериал явно переоцененный.

“КАСЛ-РОК”.

В сериалах по Кингу главное — атмосфера.

В этом смысле, в этом разрезе мы имеем дело с очень качественным сериалом.

Даже маленькое зло может сделать мир обреченным, детерминировать крушение и общего мира, и личного.

Потому что маленького зла не бывает.

“НАСЛЕДНИКИ”.

Безжалостный, бессердечный, невыразимо жесткий сериал про помешанных на богатстве и власти невыразимо мерзких людишках.

На одном дыхании.

Жду продолжения.

ФИЛЬМЫ

“МЭНДИ”.

Уж если я самого себя полагаю живой реликвией каменного века, то представьте, кем я считаю НИКОЛАСА КЕЙДЖА, по которому даже на глаз видно, по его же глазам, что он устал до невозможности и от нас, и от себя самого.

Но как раз в этом психоделическом фильме, где ключевое слово “псих”, его зенки горят, как у уродливой девицы в “Однажды в… Голливуде”, что ближе к финалу ножом чуть не отправила к праотцам моего Брэда Питта.

Кейдж играет персонажа, у которого сектанты убивают жену (сжигают заживо!), как парня с девиациями, у которого полыхает нутро.

Если будете смотреть фильм, который слишком часто похож на дешевую страшилку и скверный анекдот разом, не будете знать, смеяться или плакать.

Можно все вместе, это ж Кейдж, мастодонт, все, что он умеет с мезозоя, — играть психов с пылающим нутром.

“МЮНХЕН”.

Не просто изрядный фильм, но сильнейший фильм: СПИЛБЕРГ есть СПИЛБЕРГ.

Лютый, конечно, режиссер, но и тема лютая: месть за знаменитое убийство евреев на мюнхенской Олимпиаде.

Все коннотации, связанные с понятием “триллер”, включая понятие “саспенс”, фильм воплощает с блеском.

“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА”.

Вот такое кино я привечаю и предпочитаю в непогоду (просьба слово “непогода” трактовать шире).

Все мы измытарились, я отчетливо это сознаю.

Насладитесь тем, как два жоха, брутальных и языкатых, работают в формате “смотри, как парень умеет руками”.

“ЖИРНЫЙ ГОРОД”.

Я давно и необратимо люблю ДЖЕФФА БРИДЖЕСА.

Тоже, знаете ли, изрядный пример для меня, собирающегося работать до 69-ти лет; вот у кого полнокровная карьера.

Это старенький фильм, тут Бриджес играет молодого боксера, только ищущего место во Вселенной.

“ПАССАЖИРЫ”.

Весь фильм ждал появления ЭНДИ ГАРСИА.

Он появился в финале на три секунды.

Все остальное время я наблюдал, как ДЖЕННИФФЕР ЛОУРЕНС отрабатывает гонорар.

Разумеется, фильм о том, что любовь побеждает все гадостное.

“ЭМИ УАЙНХАУС”.

Я по-хорошему настроился поплакать, потому что речь идет о кончине девушки редчайшего дарования, но фильм этот не просто поверхностный, исполненный в почти бульварной тональности, он — просто пшик, даже не для взыскательного зрителя.

Это куда как зряшный фильм, потому что про вред саморазрушения я и без него все знаю, но как бедная девочка переступила эту черту, как она вообще дошла до этой черты: эта, темная, экзистенциальная сторона не исследована вовсе.

МУЗЫКА

ЖОРЖА СМИТ. “СОФИ ТАККЕР”.

Между прочим, дебюты.

Про “Софи Таккер”, дуэт, можно сказать, что это сверхкачественный попс, а вот ЖОРЖА СМИТ, которой всего 23, воплощает феноменальный соул.

Лишь бы она не сделалась заложником своего могучего дарования, говорить о котором — вкупе с ея выдающимися внешними данными — не выйдя из обыденного тона невозможно.

АЛЬБОМ. СТИВЕН ТАЙЛЕР. “WЕ’RЕ АLL SОMЕВОDY FRОM SОМЕWНЕRЕ”.

Я понимаю, конечно, что Тайлер — беспримерный стариканыч, но трюк с сольным альбомом закончился пшиком, а не предполагаемым шиком.

В прежние времена он и банда “АЭРОСМИТ” были звездами — рукой не достать, колена его псевдосоловьиного пения поражали барабанные перепонки.

А теперь вот, когда лучшие дни остались далеко позади, — стариковское кантри, сугубо американское и беспощадное.

Эти ребята остались в безнадежно аналоговой реальности, но когда я слышу воинствующе старомодную песнь “IТ АINТ ЕАSY”, то думаю о том, что это не так и худо — быть, как я, аналоговым пнем.

Все остальное — поползновение доказать, что “я еще могу”.

Можешь, можешь.

Но всем плевать.

“МАRООN 5″. АЛЬБОМ “RЕD РILL ВLUЕS”.

А ведь и эти парни думали, что они надолго, их сусальные песенки занимали первые места, а солист, похожий на изнуренного наркодилера, даже претендовал на сердце спортсменки Шараповой, видно, сказавшей ему “шат ап!”.

Знаю, сенситивным апологетам группы, любящим эти сенсуальные песенки, трудно будет это принять, и они запишут меня в злонравные и бессердечные зоилы, но я послушал альбом.

И не запомнил ни-че-го.

АЛЬБОМ. SТING И SНАGGY. “44/876″.

Стинг, кажется, работает на аккумуляторах ницшеанского вечного возвращения.

После предыдущего альбома казалось, что Стинг как рокер захромал на обе ноги.

Но вот вам рэгги в чистом виде — и хромец ожил.

И напарник не подкачал; получился гибрид бита и нирваны, ласкаемой солнцем.

Как будто в лабораторию доктора Фауста просочился эндорфин.

АЛЬБОМ. “ТНЕ СURЕ”.

Те, кому посчастливилось побывать на их московском (я — из числа счастливчиков) концерте, воочию узрели, что группа находится в феноменальной, важнецкой форме.

Время капитулировало.

Песня “IN ВЕЕТWЕЕN DАYS” — навсегда.

“Время не подлежит обсуждению”.

Спорное заявление, но то, что “обсуждению подлежишь ты”, подлец, — бесспорное заявление.

Я обожаю ТНЕ СURЕ за цинизм и горечь, за которыми самоочевидная крылатая мечта о любви.

Чаще всего-мечта эфемерная.

АЛЬБОМ. RY Х. “UNFURL”.

РАЙ КАМИНГ — австралийский пиит и композитор, орудующий под означенным псевдонимом.

Я ни пением, ни речитативом то, что он делает, назвать не могу.

От австралийца — там же сплошь жизнерадостные ро… пардон, лица! — я ждал чего-то, полного солнца, силы и огня, а тут… какая-то игра в энигматическую белиберду.

Мне советовали этот альбом слушать затаив дыхание, но я эти загробные сенситивность и сенсуальность не оценил.

Но если мне этот альбом показался бессодержательным, то в самой “Нью-Йорк Таймс” восторженно о нем отозвались, даже — вслушайтесь! — об “андрогинном теноре”.

Но рецензию я бросил читать на строчке “гипнотические гимны одержимости и надежде”.

Если эти песни “гипнотические”, то я проповедник.

НАТАША КОРОЛЕВА. ЛУЧШЕЕ.

Я обожаю эти песни — те, что написаны ИГОРЕМ НИКОЛАЕВЫМ.

Забудьте про энигматичность, эзотерику, “всяческую трансцендентность”; высший смысл, он здесь: “Знаем мы наперед-встанет на реках лед” и в “Хрустальном сердце Мальвины”, в каковой песенке закодирована генеральная суть николаевских песен.

В нашей местности не принято славословить поп-музыку, но “БРИЛЛИАНТЫ СЛЕЗ”, “КИЕВСКИЙ МАЛЬЧИШКА”, “КОНФЕТТИ” и утешали меня, и окрыляли меня, и даже сейчас, когда я слушаю их, я чувствую себя живым.

КНИГА

“БОРИС ПАСТЕРНАК”. ДМИТРИЙ БЫКОВ. Серия “ЖЗЛ (Жизнь Замечательных Людей)”.

Невыразимо многомерные стихи Пастернака и блестящий Быков, который пишет о Пастернаке так, точно тот, многомерный, был его свойственником.

Я так и дело: читаю собственно стихи, а после — сочное быковское, по страничке.

Да, именно так: быковская книга помогает понять, постигнуть, абсорбировать, если угодно, осилить поэзию Титана; проникнуться ею.

Есть поэзия, читая которую, обдумывая которую, хочется вытянуться во фрунт.

ЭПИЛОГ

Отныне до края дней я буду ненавидеть слово “вирус”.

Но есть слово похуже — уныние; уныние все превращает в пшик, а там и до сенильных фрустраций недалеко.

Чтобы так небрежно обойтись с собственной жизнью, надо быть непроходимым идиотом, непробиваемым, а мы ведь не такие, правда?

Из непробиваемого нам нужны только оптимизм и спокойствие.