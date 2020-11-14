Что стоит посмотреть и послушать в ноябре

ПРОЛОГ

«Знание — это сила, вызывающая повиновение».

Не откладывайте до греческих календ получение и добывание новых знаний.

Еще одно пожелание, связанное с тем, что ситуацию с пандемией довели до геркулесовых столпов.

Мириться с алармизмом, которым пронизано все вокруг, — это как жить с немилым; дайте ему укорот.

Вспомните поговорку «гречневая каша сама себя хвалит», забудьте про сарказм, в нее заложенный.

Не отступая от сложности, учитесь у меня дисциплине, оснащенной дерзкой улыбкой.

А когда будете читать ОБЗОР, позавидуйте глубине резкости: я держу в фокусе все.

СЕРИАЛЫ

«НОВЫЙ ПАПА».

Последняя серия — апогей демагогии без капли тормозной жидкости.

Может, СОРРЕНТИНО ваш и расшатал канон традиционного сериала, но претензия и трескучие речи похерили все.

Фокусническое вытаскивание веера смыслов из пустоты — вот что такое вам Соррентино, чао, бамбина.

«ТЕРРОР».

СмотрИте только первый сезон: сюжет, актеры — высший класс.

Второй сезон, где про злой дух, воплощенный в азиатской стерве, — непреоборимая тоска.

«ГРЯЗНЫЙ ДЖОН».

Кто бы мог представить ЭРИКА БАНУ (незабвенная «Троя»!) в роли настолько гнусно-рвотно-безбожно-лживого ублюдка, фрустрированного тотальным разладом с миром?!

Бана превосходно играет тварь.

Сам сериал крепкий, но финальная серия похерена дидактизмом.

«МИССИС УИЛСОН».

Для любителей эпических семейных драм, где герои мечутся, рвут и мечут, тают от любви, где коловращение мыслей и чувств настолько мощное и плотное, что слышны разряды.

История про офицера-многоженца и про страдающих от непонимания, зачем он столько и виртуозно лгал, его жен и наследников.

ФИЛЬМЫ

КЛАССИКА. «ШКОЛА РОКА».

Феноменальная комедия, эпическая комедия, лучшая роль самого обаятельного толстячка в мире ДЖЕКА БЛЭКА.

Лично меня его взаимодействие с детишками трогает до слез.

Эпизод с директором школы, директрисой, которой он помогает избыть образ Гарпии, накачав ея пивом, и эпизод выступления детишек в финале — это и есть магия кино. Но и магия жизни, полной Добра и Света.

КЛАССИКА. «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?». СИДНИ ПОЛЛАК. В главной роли — ДЖЕЙН ФОНДА.

Человек — явление текучее, но и «текучести» есть предел, когда — пардон за каламбур — вдруг выясняется, что предел человеку, его жребий — не просто опочить от непосильного гнета немилосердной жизни, а добровольно отказаться от дальнейших мук.

Можно найти слова «экзистенциальность» и «эсхатология» в словаре, а можно посмотреть этот вечный фильм про юдоль земную, исполненную боли и страданий.

«СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ?».

МЕЛИССА МАККАРТИ, играющая в этом фильме литературного фальсификатора, немилосердно страховидная дамочка, так и этого, еще и переигрывает немилосердно.

Так что если и смотреть, то ради РИЧАРДА Е. ГРАНТА, действительно большого артиста.

«ИНОСТРАНЕЦ».

На смертном одре я воскликну — среди прочего, — что я брал интервью у ДЖЕКИ ЧАНА.

А состариться мне хотелось, как ПИРС БРОСНАН, Кевин Костнер и Ричард Гир.

Чан, играющий отчаяние в фильме, пропитанном ярость и горечью утраты, — смотреть без рассуждений.

“МОЯ ДЕВУШКА — МОНСТР”.

Парадокс: ЭНН ХАТАУЭЙ играет на предельных мощностях, а они у нее немаленькие, но этой роли она подходит так же, как я подхожу для нашей сборной по хоккею.

А ДЖЕЙСОН СТУДЕЙКИС всегда был мерзким.

Оглушительный провал.

«БЫЧАРА».

Вот этот парень, не могу запомнить имени, что в титульной роли, — он именно после этой киношки сделался нарасхват.

В его ущербном персонаже живет свет, но сам фильм — иллюстрация гоголевского изречения «мерзость всякий человек».

«БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ РИК».

Одноразовый просмотр: МАККОНЭХИ везде и всегда играет одно и то же — обаяшку, бьющегося с мерзкими обстоятельствами, которому все время хреново.

«ЕСЛИ БЫ БИЛЛ-СТРИТ МОГЛА БЫ ЗАГОВОРИТЬ».

Очень качественное кино, но очень немилосердное кино.

Если кино о — даже не знаю, как их теперь называть, чтоб не оскорбить, — людях темного цвета кожи, то полицейский непременно окажется мразью, Вселенная подлой, мироздание до такой степени несовершенным, что святых выноси.

«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ».

Никто так живописно не умеет изображать олуха царя небесного, так смачно, как ДЖОН ЛЕГУИЗАМО.

Если и смотреть, то только из-за него.

«В ПОГОНЕ ЗА БОННИ И КЛАЙДОМ».

Не стало ШОНА КОННЕРИ, очень жаль, зато у нас есть КЕВИН КОСТНЕР.

Сюже понятен из заголовка, добавьте к сюжету ВУДИ ХАРРЕЛЬСОНА — тоже старичка не из последних.

Надо проникнуться, как это сделал я спустя целую жизнь, манерой игры Костнера, чтобы понимать, что он — шаровая молния, в которую собирается вся нервная энергия в фильме, и эта энергия искрится.

«БЕССМЕРТНАЯ ГВАРДИЯ».

Шарлиз Терон есть Шарлиз Терон; ее вожделеешь всегда; она живой образец чуда физической гармонии.

Но для экранизации комикса в этом фильме слишком много — назовем это так — экзистенциальности.

«СКЛОННОСТЬ».

Худший фильм с участием моего любимого ЭНДИ ГАРСИА.

Не «река в зеленом поле, а вода в водопроводной трубе».

Не так я представлял себе зрелые роли любимца, каждая его неудача — нож острый мне.

«ШПИОНСКАЯ ИГРА».

Ну какой из ПОЛА РАДДА Джеймс Бонд, Борн или Джек Ричер?!

Он — птичка — невеличка, и вид у него такой, будто его немочь одолела.

Такое заведение с эпохи палеолита: агент, филер, шпион должен быть статным, ладным и складным.

А тут — неописуемая, немилосердная карикатура.

МУЗЫКА

КЛАССИКА. SТЕVIЕ WОNDЕR. «INNЕRVISIОNS».

Выражаясь пышно, эта музыка не знает «сносу», не «истаскается» никогда; это «река в зеленом поле, а не вода в водопроводной трубе».

Такая музыка способна даже исцелить, не говоря о том, что помогает держать удары, наносимые коловратной судьбой, помогает справиться с душевным смятением.

МINNIЕ RIРЕRТОN. ЛУЧШЕЕ.

Классический соул.

Потрясения не будет, но сладкая истома обеспечена.

NОЕL GАLLАGНЕRS НIGН FLYING ВIRDS”.

С эпохи неолита, то есть со времен группы «ОАSIS» братья — этот, как я понимаю, старший — на ножах не только друг с другом, они не в ладу со вкусом.

Очередной бесцветный альбом.

СНАRLОТТЕ GАINSВОURG. «RЕSТ».

Сказано в качественном сериале: «Судьбу определяет география».

В случае ШАРЛОТТЫ ГЕНСБУР судьбу ея, ее долю, ее предел, ее жребий определил ейный папа, знаменитый Серж.

Саму Шарлотту вы знаете как актрису, в том числе по сумасбродному фильму пентюха Триера «Нимфоманка».

Подавляющее большинство этот альбом подвергнет снисходительному забвению — и поделом: таких песен, чтоб после них плечи расправились и крылышки выросли, здесь нет.

МIТSКI. «ВЕ ТНЕ СОWВОY».

Пишут, что этот альбом — предмет всеобщих восторгов.

Да простит меня МИЦКИ, я не знаю, что такое эльфийский фолк, и меня давно не подкупить гитарным абразивом.

Все беды мира, широко говоря, от навязанной политкорректности, включающей в себя и гендерный вопрос: я обязан хвалить девушку с гитарой, тем более что она — американка японского происхождения?

Нет уж.

Заурядный альбом, можно похвалить только «NОВОDY», но — вот же совпадение! — больше никто не похвалит, нечего хвалить.

РАЙ КУДЕР. «ТНЕ РRОDIGАL SОN».

ПЯТЬ «ГРЭММИ»?!За что?!

Тогда дайте статуэтку и Бабкиной; она временами хотя бы смешно улюлюкает.

«ТНЕ GООD, ТНЕ ВАD, ТНЕ QUЕЕN», «МЕRRIЕ LАND».

ДЭЙМОН АЛБАРН очень профессионален и очень скучен.

Про альбом пишут: «слушается на одном дыхании». Про дыхание не скажу, но по части скуловоротности альбом может претендовать на самые высокие места.

А уж про вторых и говорить нечего. Истомная скука.

КЕНДРИК ЛАМАР. «ТО РIМР А ВUТТЕRFLY».

“Плывет в тоске необъяснимой

Среди кирпичного надсада”… это рэп? Тогда не надо!

LUIS FОNSI. «VIDА».

Одических нот басран от меня не дождется, до живительно — животворного дуэта с Рамаццотти паренек и вовсе казался мне олухом царя небесного, но вдруг обнаружилось, что когда он не кривляется, это вполне себе обаятельный типчик, под музычку которого может созреть симпатичная идея сгонять в магазинчик.

ЭПИЛОГ

Да (см. пролог), все беды мира, широко говоря, от невежества.

Кто Богу не грешен, царю не виноват.

Никто, даже я.

Но невежество и уныние неприемлемы; надеюсь, вы цЕните то, с каким муравьиным усердием я пытаюсь помочь вам избыть их.

ПРОЛОГ ВМЕСТО ЭПИЛОГА, НО В КАЧЕСТВЕ ПОСТСКРИПТУМА

Я уже наводил глянец на свой благовидный шедевр, но тут «FОRВЕS» опубликовали рейтинг блогеров, которых предпочитают рекламодатели, под благовидным предлогом продающие нам преимущественно неблаговидную бестолочь, — и «мои» извращены самого инфернального толка там — на самой верхотуре.

Для кого — то пацаны являют собой воплощение истомной скуки, но мы же не суки, надо радоваться за них и за СЛАВУ ДУСМУХАМЕТОВА.

Но по — хорошему если, вместо того, чтобы турусы разводить, надо дождаться эфира со мной; вы будете в ошеломлении, обещаю!

Я в гостях у заполошных бойцов: любое зрелище рядом и обок с этим покажется вам жидким.