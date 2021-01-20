{ 20 января 2021 }

Что посмотреть и послушать на этой неделе

Рубрики: [Кино]  [Мнение]  [Музыка]  

ПРОЛОГ

Небо может быть холодно и враждебно, но это не повод его коптить, я с 1-го, с фейерверков, не истязая резину и себя, живу так, что небу жарко. 

Я-то помню, я — тертый калач, что главное — не утратить лицо, не потерять лица, сохранить его, сохранить цельность. Дабы не превратиться в единицу измерения биологически-животного пространства. 

У меня врожденное чутье на вещи, имеющие значение. 

Вот очередной синопсис, он даже от агорафобии способен исцелить, способен объяснить, что такое лучизм и отвадит от биполярного расстройства. 

СЕРИАЛ

«ФАРГО». ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН. 

Сериал про то, что человек может достигать любых вершин самого густопсового абсурда. 

Но КРИС РОК — гангстер?

Это нелепее, чем Д. КОЗЛОВСКИЙ — ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ, а БЕЗРУКОВ — ВЫСОЦКИЙ. 

ФИЛЬМЫ

КЛАССИКА. «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 

Натурально, здесь надо вести речь про трилогию, но первая любовь есть первая любовь. 

КЛУНИ, ПИТТ, ЭНДИ ГАРСИА вместе! Боги. 

Вот бы Коппола не был бы таким лабильным трусом, не испугался бы злой тысячеустой молвы и снял бы ЧЕТВЕРТУЮ часть «КРЕСТНОГО ОТЦА», именно с ГАРСИА. Но я боюсь задохнуться в припадке такого оптимизма. 

Но вернемся к самым обаятельным на свете мошенникам и к режиссеру. 

То, как играют — даже замешательство, даже сладкую истому, даже истомную скуку-суку — мои пацаны — это стратосфера, но Содерберг — это волшебная атмосфера. 

«ИЗ ПЕКЛА». 

«Кто Богу не грешен, Царю не виноват?», но ВУДИ ХАРРЕЛЬСОН, которого все любят за то, что он «обкуренный лапочка», играет — и сверхубедительно — редкостного аспида. 

КРИСТИАН БЭЙЛ И УИЛЬЯМ ДЕФФО — это всегда уровень, но посмотрИте, каков КЭЙСИ АФФЛЕК, играющий саму беспросветность, задушившую американское захолустье. 

«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ». 

Да — а, Дима Маликов, это не Терренс Малик с метафизикой и силлогистикой, это Спилберг, который умеет снять захватывающее кино про что угодно. 

Это кино смотрю — и вспоминаю, почему пошел в журналисты. 

«ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». РЕЖИССЕР (обоих шедевров) — РОН ШЕЛТОН. 

Вот это — фильмы о спорте (даже если речь в одном из них о гольфе), а не ваши «Движение вверх» и «Легенда 17». 

Потому что эти фильмы переполнены любовью и сняты не клипмейкерами. 

И потому что в них солирует КЕВИН КОСТНЕР. 

Просмотр такого фильма превращается в светлейший из моментов. 

МУЗЫКА

«DЕРЕСНЕ МОDЕ». «SРIRIТ». 

Никогда не понимал. 

Еще одно доказательство того, что слушать их — докука, оборачивающаяся истомной скукой. 

Но «NО МОRЕ» слушать можно: это парафраз тургеневского лейтмотива “была без радости любовь — разлука будет без печали”. 

«ТНЕ INVISIВLЕ». «РАТIЕNСЕ». 

Пустошный альбомчик с «лучистой» песенкой «Верь в себя», спетой с таким упадком духа, что она должна была называться «Верь в загробную жизнь». 

ЭЛВИС КОСТЕЛЛО. «РОМР РОUТ». 

Музыкант с именем, Эминем в сравнении с ним в плане реноме — пустоцвет. 

В каждой песне слышно, что Кастелло считает себя слишком тонким для грубого мира. 

От прогрессирующего невроза и биполярного расстройства эти песни не исцелят, но «SТILL» растрогает даже Дарью Златопольскую. 

ЛАНА ДЕЛЬ РЕЙ. «JUSТ FОR DЕL RЕY». 

Вот кто на “КАКОВО?!” никогда не подпишется: она просто не будет знать, как реагировать. 

Для сведения счетов с жизнью. 

ЭЛТОН ДЖОН. LЕОN RUSSЕLL. «ТНЕ UNIОN». 

Альбом о том, как онтогенез повторяет филогенез. 

Но слома сознания не будет: как всегда с Элтоном Джоном, очень много Элтона Джона. До такой степени много, что я уже на Канье Уэста согласен, что означает крайнюю степень унижения, потому что хуже Уэста нет никого. 

САRLY RАЕ JЕРSЕN. “Е+МО+ТIОN”. 

Первородный грех этих барышень всех — они, каждая, думают, что уникальны. 

Поставьте эту, потом Дуа Липу, потом Лилли Аллен, потом Гомес, кого угодно… кто их отличит, награжу прогулкой в парк «Зарядье». 

СНRYSТА ВЕLL. «WЕ DISSОLVЕ». 

Анжелика Варум в период ученичества. 

Не послушаете — небо не обрушится (впрочем, то же можно сказать о 99 альбомах из 100). 

ВISНОР ВRIGGS. 

Очень старается быть драматичной. 

БОБ СИГАЛ. «RIDЕ ОUТ». 

Обращение к желторотым музыкантам: полюбопытствуйте, сколько человечищу годков. 

А теперь послушайте «САLIFОRNIА SТАRS». 

Это, ребята, называется «чистое вещество счастия, дарующего парение». 

КАНЬЕ УЕСТ. «YЕ». 

Вспомнил, кого мне напоминает КУ. 

Чеховского лакея Яшу. 

ДЖОРДЖ НАРРИСОН. 

Любая песня любого участника величайшей группы — эмоциональное свидетельство того, что радость жизни и любовь могут давать ростки в любой, даже самой невыносимой ситуации. 

«НЕRЕ СОМЕS ТНЕ SUN» — доказательство. 

«ПЕТ ШОП БОЙ3». «SUРЕR». 

Ультракачественно, да, но «супер»? Легенды способны на бОльшее. Но ради чего, у них и так все «супер» — и даже, кажется, «пупер». 

БЬОРК. «UТОРIА». 

Если у вас лучистое настроение, бегите от Бьорк, и рекомендуйте врагам, у которых лучистое настроение. 

Исландская баба мрачна и темна, как Достоевский, и занудна, как эстрадные звезды, жалующиеся на нищету из-за пандемии. 

ЭПИЛОГ

Я — это известно даже создателям сериала «Ходячие мертвецы» — самое дивное на свете существо образцовой жизнерадостности. 

Я неукоснительно исполняю наказ моих МАМЫ И ПАПЫ: не превращаться в единицу измерения биологически-животного пространства. 

А про то, что мне помогает, вы только что прочли.

 

Отар Кушанашвили


Похожие посты:


  1. Что посмотреть, послушать и почитать на самоизоляции

    2. Что посмотреть, послушать и почитать на самоизоляции

    ПРОЛОГ Всех невыразимо тяготят эти амбивалентные времена, и всех можно понять, и всем можно посочувствовать: когда дуализм и неопределенность на всяком шагу — это непросто. Но если думать о плохом, сделаешься фрей и фитюлькой. Чтобы не допустить на [Читать...]


  2. Что стоит посмотреть и послушать в ноябре

    3. Что стоит посмотреть и послушать в ноябре

    ПРОЛОГ «Знание — это сила, вызывающая повиновение».  Не откладывайте до греческих календ получение и добывание новых знаний.  Еще одно пожелание, связанное с тем, что ситуацию с пандемией довели до геркулесовых столпов.  Мириться с алармизмом, которым пронизано все вокруг, [Читать...]


  3. Что почитать, посмотреть и послушать в сентябре

    4. Что почитать, посмотреть и послушать в сентябре

    КОНЦЕРТ ВМЕСТО ПРОЛОГА. ТАКЕ ТНАТ. “GRЕАТЕSТ НIТS LIVЕ”. Не думайте о том, что такое теодицея, думайте о том, как справиться с жизнью. Вот пацаны, которые не потеряли лицо, один из них, ГАРИ-ОТАРИ, стал басилеем, остальные — симпатичными бармалеями. [Читать...]


  4. Что почитать, посмотреть и послушать в январе

    5. Что почитать, посмотреть и послушать в январе

    ПРОЛОГ Забудьте про унылые клише, плененный стереотипами никогда не взлетит, никогда не познает небесную гармонию, а только доброхотно сделается объектом порки в исполнении окаянных Серости и Угрюмости. Начните год правильно — равняясь на меня, охальника, чемпиона по неистощимому [Читать...]


  5. Что посмотреть и послушать на карантине

    6. Что посмотреть и послушать на карантине

    ПРОЛОГ   “Я — искатель приключений в мире слов и их значений!”. Я — король суггестии, я знаю, что такое шинтоизм, я никогда не произнесу: «я уж весь во власти глубокого упадка духа», я с благоговением отношусь к [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««