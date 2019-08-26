Что почитать, посмотреть и послушать в сентябре

КОНЦЕРТ ВМЕСТО ПРОЛОГА.

ТАКЕ ТНАТ.

“GRЕАТЕSТ НIТS LIVЕ”.

Не думайте о том, что такое теодицея, думайте о том, как справиться с жизнью.

Вот пацаны, которые не потеряли лицо, один из них, ГАРИ-ОТАРИ, стал басилеем, остальные — симпатичными бармалеями.

Сначала их интенция была простой — стать популярными артистами, а теперь их интенция — достойно жить.

Такая же интенция у меня.

Вы должны посмотреть этот концерт: он о том, как музыка помогает стать величиной.

Не поддавайтесь унынию — хотя бы из чистой вредности.

И воздастся вам.

СЕРИАЛЫ.

“ПОДЛЫЙ ПИТ”, З СЕЗОН.

В высшей степени интересно наблюдать, как трагикомедия о первостатейном аферисте трансформировалась в серьезную, эпического разбора сагу о сложносочиненных семейных узах.

Конечно, слово “катАрсис” (“АТАР” — корень, заметили?) здесь навряд уместно и употребимо, но это и впрямь всамделишно светлый сериал, о котором никакой неумолчной молвы, только я один трублю о нем на весь белый свет.

Союз с мазуриком — это всегда союз коня и всадника, но мазурики бывают разные; ДЖОВАННИ РИБИЗИ играет выжигу с золотым сердцем: “но старость мне согнула плечи, и мне смешно, что жулик я”.

“МАСТЕРА СЕКСА”.

Я что-то не слышал в нашей местности, чтобы кто-то нахваливал-расхваливал “МС”, что несправедливо, потому что на базовом уровне нет мощнее саги о том, что это за притча такая — секс; как он меняет людей, как люди меняют его.

Выдающиеся работы МАЙКЛА ШИНА И ЛИЗЗИ КАПЛАН.

Никакого кондотьерства, никакой воинственной дидактики, только тончайшая хроника любовной диалектики, где нет правых и виноватых, есть только высочайший дар любить и еще более высокая привилегия быть любимым.

“РОМАНОВЫ”.

К МЭТТЬЮ ВАЙНЕРУ все возмымели необычайное расположение после “БЕЗУМЦЕВ” — сериала, воспевшего самые тонкие эмоции человека на границе, пытающегося, но не знающего, как справиться с жизнью и преимущественно разлагающегося на глазах.

“Романовы” еще более многофигурны, тут каждый персонаж — не просто каналья, а протоканалья; каждый — вольница, все кричат и действуют наперерыв.

Каждаю серия — изолированная история на тему “судьба индейка, а жизнь копейка”.

За Вайнером надо признать умение снимать ажурное кино на тему “дело дошло до основ”.

Он не просто не боится художественных допущений, он бравирует ими, потому что уверен: история историей, а все решают нюансы, к которым он необычайно расположен.

Эпохи сменяют одна другую, а люди остаются людьми.

Или не остаются.

“МИЛЛИАРДЫ”.

В который уж раз пишу о сериале, чье великолепие примиряет меня с юдолью земной.

Миром правят кондотьеры, скоты, ксантиппы и суккубы.

Блестящий сложносочиненный сериал о труднопроницаемых людях, у которых уровень сахара в крови зависит от уровня затейливости интриги и от того, воплотилась ли она в жизнь, посвященная деньгам и власти.

В этом мире не задаются вопросом “Разве ж так суждено меж людьми?”.

В этих кентаврах не живет источник благодати, но он им за ненадобностью: только к деньгам и власти они расположены чрезвычайно, и только деньги и власть могут возыметь на них действие.

Каждый из них — знатный фарсер, в делах душевных — законченная бестолковщина, не боящаяся ни возможности девальвации, ни библейской строчки “гнев и алчность гнездятся в сердцах глупых”.

Превосходный сериал и для вас, и для Олега ТинькоFFа, который когда-то был моим корефаном.

“ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ”.

До сих пор инструментарий актрисы ЭМИ АДАМС ограничивался ролями воздушными, но тут вдруг она решает выйти из зоны комфорта, за чем наблюдать всегда интересно, и продюсирует сериал о серии жесточайших убийств маленьких девочек в провинциальном городке, откуда родом героиня Адамс, нервическая журналистка с фрустрациями и алкоголем как первым другом.

Адамс расширяет инструментарий, включая туда гвоздь, молоток и перманентное самопожирание.

Сериал тяжелейший, Патриция Кларксон играет такую отвратную королевишну драмы, что в конце не можешь отделаться от ощущения перманентного ужаса бытия.

В этом мирке тотального метафизического неуюта худо до блевоты всем.

Но хуже всего — тому, кто убивает девочек.

“БАРРИ”, “ДЖЕК РАЙАН”.

ДЖОН КРАСИНСКИ кажется добродушным рохлей, а БИЛЛ ХЕЙДЕР кажется разом и простодушным шляпой, и имбецилом.

Первый играет, между тем, агента ЦРУ, второй играет, между тем, ландскнехта, который за пригоршню долларов отправляет людей к праотцам.

У обоих, между тем, в инструментарии есть пистолет, гвозди и молоток.

Но при этом каждый выбирает свой способ противостоять миру тотального метафизического неуюта.

Первый работает в бумажном отделе, второй решил податься в актеры.

Первый сериал суть драма, второй — трагикомедия с изобилием “меташуток второго уровня”.

Оба смотреть можно, но продолжения я жду только от первого.

“БЛЕСК”.

Глядя на барышень из этого сериала, начинаешь уже с первой серии испытывать сочувствие, граничащее с нежностью.

Я уже давно искусился в угадывании, стОящий сериал или нет; этот — не разочарует.

Девицы создают под водительством умеренно помятого типа, в прежней жизни порнорежиссера, первый в истории клуб рестлерш.

Даже на уровне заявки звучит свежо и забавно, не так ли?

Бестолковые, но бесконечно обаятельные позерши, каждая со своей историей.

“РЭЙ ДОНОВАН”, 6-ОЙ СЕЗОН.

Он хмурый, этот ирландский протагонист, всю дорогу ходит с выражением “В детстве грустно, но дальше будет только хуже”. А всему шестому сезону можно предпослать эпиграфом:

“Мир гол и пуст, и я не тот, что прежде.

Вот жизнь прошла, а где ее следы?”.

Магистральная тема сериала — абсолютная неприкаянность человека, лишенного опоры в виде семьи.

Брутальный сериал с ДЖОНОМ ВОЙТОМ, по сравнению с которым его родная дочь Анджелина Джоли — дюжинная неумеха.

“МИССИС УИЛСОН”.

Знаменитый британский юмор — такой же стереотип, как тот, из которого следует, будто всякий грузин только и говорит: “слуши, гинацвале!” (я вот отродясь так не выражался).

Парочка Стивен Фрай — Хью Лори вовсе не кажется мне такой уморительной, как ее расписывают.

Но аглицкие сериалы, чей канон — ирония, я привечаю.

Миссис Уилсон (сериал основан на реальных событиях) прожила драматичную, даром что временами счастливую, жизнь, соответственно, о ней — говорю ответственно — сняли очень крепкий драматический сериал.

Устроившись машинисткой в одно из подразделений британской разведки МИ-6, она становится подчиненной импозантного офицера, по совместительству — модного писателя.

Роман.

Но офицер женат.

Потом, доказывая благородство своих намерений, он разводится.

Не торопитесь.

После его скоропостижной кончины такой шкаф с такими скелетами отворяется, что хоррор покажется вам снулым жанром.

“ТЕРРОР”.

И об этом сериале я пишу не в первый раз; на сей раз — потому, что продюсером здесь выступил САМ РИДДЛИ СКОТ.

Таких визионеров, как Р. С., поискать, вот откуда в “Терроре” блестящая и многосложная, как наша юдоль печали, картинка.

История до чрезвычайности захватывающая, актеры до чрезвычайности убедительны.

Человек на границе, люди в экстремальных обстоятельствах — вечная тема.

Здесь — доходит до каннибаллизма и воплей: “Разве ж так суждено меж людьми?!”.

В те времена, о которых речь, цивилизация хотела окрепнуть, но люди есть люди, природа их бинарна во все времена, и есть много, очень много таких, из-за которых она, цивилизация, скорее придет в упадок, нежели расцветет.

Когда люди доведены до отчаяния, они готовы признать, что участвовали в распятии Спасителя.

Сериал ближе к концу исполняется такой беспросветности, что трудно дышать, и все же малодушие гнездится в сердцах глупых и вероломных.

ФИЛЬМЫ.

“СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ”.

ТОМ КРУЗ играет веселого, разбитного пилота-каракатицу, который — куда Америка катится?! — нанимается с подачи ЦРУ (!!!) доставлять наркотики в Латинскую Америку.

Том Круз убедителен, как Алек Болдуин в сериале “Студия 30″.

Фильм Дага Лаймана цветисто показывает кромешный уровень коррупции в Америке, где, кажется, нюхают все и зарабатывают на этом все, от фигуристых проституток до силовиков.

Всем известно, что Крузу подвластны любые эмоции, он в актерском деле немыслимо хорош, далеко не швах.

Фильм — не “АХ!”, но увлекательный.

“В ПОГОНЕ ЗА БОННИ И КЛАЙДОМ”.

Название самодостаточное, самоочевидное, смотреть обязательно — из-за замечательных КОСТНЕРА И ХАРРЕЛЬСОНА.

Мой мир был бы гол и пуст, когда б я на закатном свету преклонных лет не разобрал вкуса игры Костнера, дотоле труднопостижимой для меня из-за казавшейся избыточной, чрезмерной сдержанной манеры.

КНИГА.

“БЕЗГРАНИЧНАЯ МУЗЫКА”. ЛЕОНИД АГУТИН, АЛЕКСЕЙ ЛОГВИНЧЕНКО, АЛЕКС СИНО, ВЛАДИМИР ЛОГВИНЧЕНКО.

“Тому, в ком живет источник благодати, не нужно искать его вовне”.

Но дело в том, что главный источник благодати, самый магистральный и уж точно самый красивый, живет рядышком с Леней и зовется Марией, которую вы знаете как Анжелику Варум.

Она способна в любой момент возыметь решающее действие.

Вы ничего не знали об Агутине, если уж до этой книги Я ничего не знал.

Впрочем, главное, что нужно знать об Агутине — это то, что за эти годы, что мы дружим, он не лишился ни ума, ни добродетели, а в рассуждении кого еще я могу такое повторить?

Только в рассуждении себя.

Соавторы книги — доподлинные молодцы, выудили, обнаружили, опубликовали целую россыпь достославных, достопримечательных фактов, а Лева Логвинченко достойно их обрамил, подружив публицистику с беллетристикой.

ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА.

Разумеется, эта воздушная, перевешивающая все душные, статейка, как аспирин в потребных случаях, должна возыметь действие, даже и на непотребных людей.

Но про непотребных я не думаю, пошли они нах, я думаю о вас, вы не цените серебряный смех той девушки или серебряные трели жаворонка, вас изводит безденежье и отчаяние, у вас такой вид, будто горе давит вам грудь.

Что тут скажешь? Придется повторить: вы недовольны жизнью, а она тем временем проходит.

Не поддавайтесь отчаянию, все кругом середка на половинку, все раздражает, но держитесь середины в лучшем понимании этого фразеологического сращения, послушайте Робби, ТАКЕ ТНАТ, великолепную песнь Рамаццотти о том, что нагрянет любовь — “и все покажется таким истинным”.

Но если даже не нагрянет — любите сами.

Для начала полюбите этот текст в исполнении чудака, какого поискать.