{ 20 января 2021 }

Моргенштерн в образе «Женщины года»

Рубрики: [Музыка]  
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Рэпер Моргенштерн ответил на пожелание Иосифа Пригожина отправить его на международный песенный конкурс «Евровидение». Продюсер считает, что Моргенштерн должен выступать на «Евровидении» в женском платье.

— Я уверен, что отправлять нужно Моргенштерна, заявил Пригожин в интервью Ura.ru. — Он их там всех поимеет. Я не фанат его творчества, но если мы хотим трахнуть Европу в хорошем смысле, то нужно принимать кардинальные меры. И этой мерой мог бы стать он. А если бы он вышел на сцену в образе «Женщины года», то это был бы вообще взрыв.

По словам рэпера, он не против последовать совету Иосифа Пригожина.

- Я готов ехать на «Евровидение», — написал Моргенштерн в своем инстаграме.

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