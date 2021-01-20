Моргенштерн в образе «Женщины года»

Рэпер Моргенштерн ответил на пожелание Иосифа Пригожина отправить его на международный песенный конкурс «Евровидение». Продюсер считает, что Моргенштерн должен выступать на «Евровидении» в женском платье.

— Я уверен, что отправлять нужно Моргенштерна, заявил Пригожин в интервью Ura.ru. — Он их там всех поимеет. Я не фанат его творчества, но если мы хотим трахнуть Европу в хорошем смысле, то нужно принимать кардинальные меры. И этой мерой мог бы стать он. А если бы он вышел на сцену в образе «Женщины года», то это был бы вообще взрыв.

По словам рэпера, он не против последовать совету Иосифа Пригожина.

- Я готов ехать на «Евровидение», — написал Моргенштерн в своем инстаграме.