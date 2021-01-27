«Ход Королевы»: Сногсшибательный финал

В оригинале – «Ферзевый Гамбит».

Снят он, конечно же, великолепно. Артистка в главной роли магнетически прекрасна, ну и вообще оторваться невозможно.

Но дело не только в этом.

Это кино — большое художественное высказывание о рождении героя эпохи, и к тому же красиво осложненное тем, что герой помещен совершенно не в ту эпоху, где мы ожидаем его видеть.

Это история о том, как из двадцатого века, из мира Америки пятидесятых и ранних шестидесятых, то есть идеального мира всех старых иерархий — выходит новый человек двадцать первого века.

Женщина, конечно же.

Ей дана прекрасная, набоковская метафора шахмат, и весь сериал — это ее восхождение в шахматных партиях, но дело тут не в игре, а в том, кто она — и какое отношение к жизни она приносит.

А отношение это, надо сказать, на фоне того, что мы привыкли считать голливудским стандартом времен нашего детства — ну это как если бы фильмы про Чужих пересняли с точки зрения уже не Сигурни Уивер, а вот этого очаровательного космического существа.

И ты смотришь в полном обалдении на то, что тебе рассказывают в 2020-е годы.

Во-первых, мужчины — зло.

Семья зло, отцы зло, любовь зло, секс зло, вообще все. Мужчины — амбициозные неудачники, нарциссы и негодяи, и даже если каким-то случайным образом они все-таки хорошие ребята, и даже готовы женщине подчиняться, ее ценить, любить, уважать etc. — ну… знаете, все равно не надо нам этого. Просто не надо никаких мужчин, да и все.

Во-вторых, внешний мир как таковой — тоже зло.

Не надо никуда ходить, не надо никаких лишних коммуникаций с людьми, пустых увлечений и развлечений.

Задача этого нового фем-человека — быть наедине с самим собой, постоянно охраняя свои границы с окружающими и занимаясь только тем, что максимально полно выражает его отдельность и отчужденность (шахматы тут как раз — образ такого погружения).

Интересно, что действие, повторяю, происходит в шестидесятые, а шестидесятые — подлинно-исторически — были посвящены чему-то прямо противоположному, то есть тому, что человек вырвался из своего надоевшего микромира и в головой ухнул во что-то большое и соединяющее людей, будь то рок-н-ролл, космос, какие-то хиппи-бунты и тп.

И очень странно и даже немного страшно смотреть на то, как этот красивейший пейзаж времени — теперь подчинен задачам двадцать первого века, то есть культу аутизма.

Там есть манифестирующая в этом смысле сцена — когда героиня, впервые попробовав в компании косяк и секс, настоящее удовольствие получает в тот момент, когда прочие хозяева-гости уходят — и она остается в этой чужой квартире одна на весь день, и сама с собой танцует, валяет дурака и делает что хочет.

Ну а кто же друзья этого нового фем-человека?

Немножко — другие женщины.

Но — именно что слегка, то есть тема сестричества и лесбийских союзов мерцает, но мы понимаем, что идея будущего — несомненно, в аутизме, а женское общество — это уже вторым номером.

Еще друзья — это психотаблетки. Правда, в итоге героиня учится обходиться уже и без них, но в целом ее становление — это роман с препаратами, и, опять-таки, совсем не такой, как в реальных шестидесятых, когда ими закидывались, чтобы уйти в переживание чего-то другого, тогда как тут — это аналог психотерапии, способ настроить и создать себя.

И, наконец, самое главное.

У этого сериала сногсшибательный финал, после которого я еще долго сидел молча, привыкая к тому, что увидел.

Потому что самый главный друг нового фем-человека — это Советский Союз.

И катарсис, который нетфликсовские авторы придумали для своей чемпионки — это буквально Июльский Дождь Хуциева, и даже буквально те же самые годы, только вместо скверика у Большого театра героиня окончательно находит себя — на московском бульваре с советскими пенсионерами.

И даже нельзя однозначно сказать, что конкретно прекрасно в этом нашем коммунизме — люди другие, хорошие! — но зато точно понятно — преодоление этого постоянного отчуждения человека от мира авторы видят именно в нем.

Жаль, Михаил Андреич Суслов не дожил до Нетфликса.

Ведь никогда, наверное, в истории американского кино не было такого просоветского высказывания, как этот сериал, весь план Даллеса крутится в гробу пропеллером.

То есть вывод таков: будущее — это феминизм, аутизм и психотехники, но строить это будущее мы будем на фундаменте СССР, на памяти о нем, и СССР нас, американцев, благословит — как это делают советские гроссмейстеры, восхищенные героиней.

С ума сойти, товарищи.

С ума сойти.

Идея, конечно, дикая, но как же это лихо заявлено.

Бурные, продолжительные аплодисменты.