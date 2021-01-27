{ 27 января 2021 }

«Ход Королевы»: Сногсшибательный финал

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  [Фейсбук]  

В оригинале – «Ферзевый Гамбит».

Снят он, конечно же, великолепно. Артистка в главной роли магнетически прекрасна, ну и вообще оторваться невозможно.

Но дело не только в этом.

Это кино — большое художественное высказывание о рождении героя эпохи, и к тому же красиво осложненное тем, что герой помещен совершенно не в ту эпоху, где мы ожидаем его видеть.

Это история о том, как из двадцатого века, из мира Америки пятидесятых и ранних шестидесятых, то есть идеального мира всех старых иерархий — выходит новый человек двадцать первого века.

Женщина, конечно же.

Ей дана прекрасная, набоковская метафора шахмат, и весь сериал — это ее восхождение в шахматных партиях, но дело тут не в игре, а в том, кто она — и какое отношение к жизни она приносит.

А отношение это, надо сказать, на фоне того, что мы привыкли считать голливудским стандартом времен нашего детства — ну это как если бы фильмы про Чужих пересняли с точки зрения уже не Сигурни Уивер, а вот этого очаровательного космического существа.

И ты смотришь в полном обалдении на то, что тебе рассказывают в 2020-е годы.

Во-первых, мужчины — зло.

Семья зло, отцы зло, любовь зло, секс зло, вообще все. Мужчины — амбициозные неудачники, нарциссы и негодяи, и даже если каким-то случайным образом они все-таки хорошие ребята, и даже готовы женщине подчиняться, ее ценить, любить, уважать etc. — ну… знаете, все равно не надо нам этого. Просто не надо никаких мужчин, да и все.

Во-вторых, внешний мир как таковой — тоже зло.

Не надо никуда ходить, не надо никаких лишних коммуникаций с людьми, пустых увлечений и развлечений.

Задача этого нового фем-человека — быть наедине с самим собой, постоянно охраняя свои границы с окружающими и занимаясь только тем, что максимально полно выражает его отдельность и отчужденность (шахматы тут как раз — образ такого погружения).

Интересно, что действие, повторяю, происходит в шестидесятые, а шестидесятые — подлинно-исторически — были посвящены чему-то прямо противоположному, то есть тому, что человек вырвался из своего надоевшего микромира и в головой ухнул во что-то большое и соединяющее людей, будь то рок-н-ролл, космос, какие-то хиппи-бунты и тп.

И очень странно и даже немного страшно смотреть на то, как этот красивейший пейзаж времени — теперь подчинен задачам двадцать первого века, то есть культу аутизма.

Там есть манифестирующая в этом смысле сцена — когда героиня, впервые попробовав в компании косяк и секс, настоящее удовольствие получает в тот момент, когда прочие хозяева-гости уходят — и она остается в этой чужой квартире одна на весь день, и сама с собой танцует, валяет дурака и делает что хочет.

Ну а кто же друзья этого нового фем-человека?

Немножко — другие женщины.

Но — именно что слегка, то есть тема сестричества и лесбийских союзов мерцает, но мы понимаем, что идея будущего — несомненно, в аутизме, а женское общество — это уже вторым номером.

Еще друзья — это психотаблетки. Правда, в итоге героиня учится обходиться уже и без них, но в целом ее становление — это роман с препаратами, и, опять-таки, совсем не такой, как в реальных шестидесятых, когда ими закидывались, чтобы уйти в переживание чего-то другого, тогда как тут — это аналог психотерапии, способ настроить и создать себя.

И, наконец, самое главное.

У этого сериала сногсшибательный финал, после которого я еще долго сидел молча, привыкая к тому, что увидел.

Потому что самый главный друг нового фем-человека — это Советский Союз.

И катарсис, который нетфликсовские авторы придумали для своей чемпионки — это буквально Июльский Дождь Хуциева, и даже буквально те же самые годы, только вместо скверика у Большого театра героиня окончательно находит себя — на московском бульваре с советскими пенсионерами.

И даже нельзя однозначно сказать, что конкретно прекрасно в этом нашем коммунизме — люди другие, хорошие! — но зато точно понятно — преодоление этого постоянного отчуждения человека от мира авторы видят именно в нем.

Жаль, Михаил Андреич Суслов не дожил до Нетфликса.

Ведь никогда, наверное, в истории американского кино не было такого просоветского высказывания, как этот сериал, весь план Даллеса крутится в гробу пропеллером.

То есть вывод таков: будущее — это феминизм, аутизм и психотехники, но строить это будущее мы будем на фундаменте СССР, на памяти о нем, и СССР нас, американцев, благословит — как это делают советские гроссмейстеры, восхищенные героиней.

С ума сойти, товарищи.

С ума сойти.

Идея, конечно, дикая, но как же это лихо заявлено.

Бурные, продолжительные аплодисменты.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. «Две королевы»: Промежуточное звено

    2. «Две королевы»: Промежуточное звено

    Трудно при просмотре «Двух королев» избавиться от навязчивого, словно сыпь во время оспы, ощущения, будто ты смотришь затерявшееся во времени, промежуточное звено исторической дилогии Шекхара Капура про Елизавету I. Первая часть с одноимённым названием вышла в далёком 1998-м, [Читать...]


  2. «Мстители. Финал»: Лебединая песня

    3. «Мстители. Финал»: Лебединая песня

    Оценивать финальную часть «Мстителей» с позиции обычного фильма — занятие крайне неблагодарное, бессмысленное и по сути никому особо не нужное. Киновселенная Marvel дошла до пика своего развития, и те, кто хотя бы знает о существовании «Мстителей: Финал», уже [Читать...]

$

Оставьте комментарий



«««