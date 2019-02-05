«Две королевы»: Промежуточное звено

Трудно при просмотре «Двух королев» избавиться от навязчивого, словно сыпь во время оспы, ощущения, будто ты смотришь затерявшееся во времени, промежуточное звено исторической дилогии Шекхара Капура про Елизавету I. Первая часть с одноимённым названием вышла в далёком 1998-м, отхватив полную корону номинаций на Оскар, вторая же, с подзаголовком «Золотой век», пожаловала на экраны уже в 2007 году, доказав, что зрителю уже наскучил приевшийся формат историй, которые отличается одна от другой лишь пышностью платьев и высотой причёсок. Чтобы придать жанру исторических костюмированных драм новую жизнь, как минимум нужен оригинальный самобытный взгляд на ситуацию, смена акцентов, игра с тонами и попытка деконструкции типичной драматургической основы с целью создания чего-то нового. В этом году такое уже получилось провернуть у крайне эксцентричного грека Йоргоса Лантимоса в его «Фаворитке», который осмелился показать высокопарные страсти и дворцовые интриги через призму ядовитого сарказма и как нельзя актуального феминизма. Театральная постановщица Джози Рурк, решившая попробовать себя в качестве режиссёра игрового кино, тоже пытается оседлать статного коня актуальности, наполняя свой фильм вероломными феминистическими лозунгами, которые, однако, становятся скорее грубыми неотёсанными камнями, вбивающими гвозди в дверцу благополучно забытого средневекового склепа, непонятно зачем и для кого открытого сейчас.

У Капура роль Елизаветы досталась как всегда безупречной Кейт Бланшетт, здесь же партия несчастной королевы выпала Марго Робби, которой на экране не так много, потому что, если мы всё-таки глянем на оригинальное название фильма, то поймём, что здесь речь идёт вовсе не о двух королевах, а о Марии Шотландской (Сирша Ронан). События развиваются в 1561 году — напомним, что дилогия Капура рассказывала о 1554 и 1585 годах соответственно, то есть даже хронологически «Две королевы» неплохо бы вписались в ту серию фильмов — когда овдовевшая Мария возвращается из Франции в Шотландию, чтобы занять положенный ей по крови трон. Более того, по праву рождения Мария может претендовать и на английский престол, который заняла её кузина Елизавета. Шотландцы, конечно, не сразу принимают Марию (особо яро протестует государственный советник Джон Нокс (неузнаваемый Дэвид Теннант)), которая ещё какое-то время назад правила Францией, но вскоре соглашаются следовать за ней с целью лишний раз доказать своё превосходство над непонятно кем себя возомнившими англичанами. Женщины начинают вести долгую и выматывающую политическую игру, включающую в себя предательства, заговоры, попытки разжечь бунты во вражеском стане и даже совратить молодую королеву Марию стильно выбритым юнцом английского двора.

Идея фильма очевидна — показать, каким образом власть сосредоточилась в руках двух женщин в мире, которым правят исключительно мужчины. Переводя на современный язык, рассказать о роли и возможностях женщины в патриархальном мире. Вектор направления точно такой же, как и у Лантимоса, отчего при упоминании «Двух королев» первой ассоциацией, конечно, будет «Фаворитка» в стиле противопоставления ожидание–реальность. Конечно, Лантимосу пришлось экранизировать неродной сценарий (что очень заметно), из-за чего его фильм при всей своей неординарности и свежести всё же играет по современным правилам прогрессивного Голливуда. Однако у Рурк нет ни своего режиссёрского почерка, ни даже опыта в большом кинематографе — тот случай, когда ты можешь безукоризненно поставить великолепного «Кориолана» на театральных подмостках, но банально не совладать с крупным студийным производственным процессом.

В то время как фабула истории настраивает на яркое противостояние двух королев, драматургия фильма перескакивает с темы на тему, не позволяя картине сфокусироваться ни на чём конкретно. В какой-то момент самым драматическим эпизодом ленты становится то, что муж Марии Генри (Джек Лауден), с которым она только что обвенчалась, внезапно переспал с единственным при дворе чернокожим геем. Казалось бы, ну бывает, но что последовало дальше, ставит окончательный крест на любых попытках удержать громоздкое и неотёсанно грубое повествование в элегантном корсете. Мария прощает своего чернокожего слугу со словами, мол, это твоя природа и ты не должен её стыдиться, ты просто, как и я, не устоял перед чарами (привилегированного, белого) мужчины. Дальше сценаристы даже не пытаются играть в художественное кино, просто периодически разбавляя речи прекрасных дам лозунгами из разряда «мужчины коварны, им нельзя доверять», «мы ничуть не хуже и право имеем» и всё в таком роде. (Вдобавок последние минут 20 вообще идёт закадровый пересказ Википедии и искажение исторических фактов — Мария и Елизавета так никогда и не встретились на самом деле).

Да, в уже не раз упомянутой «Фаворитке» был точно такой же посыл, но бережно обрамленный остроумными диалогами и метким сарказмом, изобретательно обыгранный нетривиальными ситуациями и смелыми аналогиями. Лента «Две королевы» же бьет в лоб и до ужаса прямолинейна, однотипна и монотонна. Все её старательные попытки отыграть нынешнюю повестку дня (вымученные акценты на расовом многообразии каста и искаженном феминизме, который вроде как про равноправие полов, а не про превосходство женщин, что мы видим у Рурк) даже на секунду не позволяют погрузиться в исторический контекст.

Что делает «Двух королев» невыносимо пресным и утомительным фильмом, так это его тотальное жанровое фиаско. Здесь нет ни убедительной драмы, ни комедийных ноток (хотя трудно воспринимать всерьёз последовательность сцен «мужчина орально удовлетворяет королеву» — «мужчина становится королём»), ни триллерной составляющей. В какой-то момент режиссёр даже попыталась изобразить батальный эпизод с участием двух армий, но столь плохо поставленных сцен сражений на больших экранах не было уже очень давно. Свойственное историческим костюмированным драмам богатство нарядов и колоссальная работа гримёров здесь сводится лишь к внешнему виду Марии и Елизаветы, в то время как большинство мужчин в картине сошли словно со страниц каталога моделей любого барбершопа — столь бережные и даже местами подкрашенные бороды, которые, между прочим, сохраняют свою форму и длину месяцами (Мария даже успевает родить ребёнка за это время), становятся лишним символом искусственности и ненатуральности происходящего в картине.

От безнадёжности всего увиденного спасает очередной замечательный саундтрек Макса Рихтера, который оживляет самые безжизненные эпизоды и привносит в фильм хоть какие-то тональные изменения. Помпезность и грация его мелодий должны были стать украшением любого кинополотна, вместо этого его музыка выступает спасательным жилетом, не позволяющим катастрофически промочить послужной список двух исполнительниц основных ролей. Несмотря на то, что Ронан мы видим больше всех в кадре, её актёрскую игру здесь особо не расхвалишь — сценарий неумолим к этой талантливейшей девушке, предлагая минимум достойного материала. Однако на её фоне и с тем же минимумом Робби смотрится чуточку в более выигрышном свете — Марго играет несчастную, замученную королеву, не способную дать потомство, что грызёт её уже не один год. Ко всему прочему одна из самых могущественных женщин в мировой истории страдает от оспы, но даже во время болезни Елизавета не может показать слабость — именно эту черту характера Марго Робби ухватила очень крепко. Остаётся надеяться, что мы ещё увидим двух актрис вместе, но уже в более достойном фильме, в полной мере раскрывающим актёрский потенциал двух восходящих звёзд.