{ 28 апреля 2019 }

«Мстители. Финал»: Лебединая песня

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Мстители Финал

Оценивать финальную часть «Мстителей» с позиции обычного фильма — занятие крайне неблагодарное, бессмысленное и по сути никому особо не нужное. Киновселенная Marvel дошла до пика своего развития, и те, кто хотя бы знает о существовании «Мстителей: Финал», уже заранее определились со своим мнением ещё до начала просмотра: это либо впустую потраченный потенциал и разочаровывающее завершение такой многообещающей истории, либо лучший кинокроссовер всех времён и народов, отличающийся непревзойдённой масштабностью. Поэтому и говорить что-то критическое о фильме — не столь важно, в позитивном или негативном ключе — практически наверняка заранее обречь себя на гонение масс. Но это не повод не выражать мнение о главном событии года. 

«Эндгейм» — это квинтэссенция главной фишки Кинематографической вселенной Marvel, которую до сих пор никто не сумел успешно воспроизвести: взаимосвязь. Не глубинные сюжеты и не первоклассные спецэффекты создали славу миру супергероев Marvel, а создание у зрителя ощущения собственного цельного мира со своими законами и неповторимой атмосферы взаимодействия персонажей. В финальной части саги о Мстителях братья Руссо выжимают все соки из возможностей функционирования киновселенной, и когда-либо переплюнуть их у другого режиссёра вряд ли представится возможным. Правда, в процессе они одновременно и выпячивают главные её недостатки — условность и пренебрежение здравым смыслом. Но кому какое дело, когда ты видишь на экране абсолютно ВСЁ?

Преданных фанатов мира Marvel ожидает три часа экранного времени, чистого фанбойства и привнесения логики сюжета в жертву желаемым сюжетным ходам. И это — лучший презент, который когда-либо мог бы быть подарен поклонникам. Братья Руссо устроили максимально впечатляющее событие, с любовью завершающее десятилетнюю историю Саги Бесконечности, связав воедино все неоконченные сюжетные линии и как следует порефлексировав на тему прошлого. «Эндгейм» – достойное завершение не только арки Таноса, не только истории о Мстителях, но и вообще всего, что происходило во вселенной с самого начала. И при этом Руссо непостижимым образом достигли крайне странного эффекта — несмотря на то, что «Война бесконечности» и «Финал» создают одну историю, это два совершенно разных по подаче фильма и назвать их «Часть 1» и «Часть 2» было бы более чем неуместно. 

Многие могут окрестить фильм званием «нового лучшего фильма Marvel», что будет в корне неверно — полная предсказуемость и ожидаемая многими концовка заставят скептиков презрительно ухмыльнуться и метнуть очередной ком грязи в сторону Кевина Файги. Однако при канонах жанра странно и наивно было бы ожидать иного исхода — поэтому Руссо и постарались ответить не на вопрос «что», а на вопрос «как». И это у них получилось с блеском. После финальных титров жалеешь только об одном — что это всё-таки не последний фильм. Будь «Финал» действительно финалом — это было бы лучшее окончание франшизы, которое в принципе могло бы случиться. Все последующие продолжения только сведут на нет грандиозный конец эпохи Мстителей и откатят его последствия. А после такого трогательного прощания этого так не хочется… 

Мстители: Финал (Avengers: Endgame)

Мстители Финал Постер

Год: 2019

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Страна: США

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Сценарий: Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Стэн Ли

Продюсер: Кевин Файги, Виктория Алонсо, Митчелл Белл

Оператор: Трент Опалок

Композитор: Алан Сильвестри

Художник: Чарльз Вуд, Джулиан Эшби, Томас Браун

Монтаж: Джеффри Форд, Мэттью Шмидт

В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Дон Чидл, Пол Радд, Чедвик Боузман, Бри Ларсон

Премьера в РФ: 29 апреля 2019, «WDSSPR» 3D

Продолжительность: 182 мин. / 03:02

Даниил Голубев

Не пароход, но человек. Учится на факультете журналистики РГГУ, любит кинематограф и хочет привить эту любовь зрителю. Считает, что любой фильм — нечто большее, чем «нравится» и «не нравится».

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