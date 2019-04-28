«Мстители. Финал»: Лебединая песня

Оценивать финальную часть «Мстителей» с позиции обычного фильма — занятие крайне неблагодарное, бессмысленное и по сути никому особо не нужное. Киновселенная Marvel дошла до пика своего развития, и те, кто хотя бы знает о существовании «Мстителей: Финал», уже заранее определились со своим мнением ещё до начала просмотра: это либо впустую потраченный потенциал и разочаровывающее завершение такой многообещающей истории, либо лучший кинокроссовер всех времён и народов, отличающийся непревзойдённой масштабностью. Поэтому и говорить что-то критическое о фильме — не столь важно, в позитивном или негативном ключе — практически наверняка заранее обречь себя на гонение масс. Но это не повод не выражать мнение о главном событии года.

«Эндгейм» — это квинтэссенция главной фишки Кинематографической вселенной Marvel, которую до сих пор никто не сумел успешно воспроизвести: взаимосвязь. Не глубинные сюжеты и не первоклассные спецэффекты создали славу миру супергероев Marvel, а создание у зрителя ощущения собственного цельного мира со своими законами и неповторимой атмосферы взаимодействия персонажей. В финальной части саги о Мстителях братья Руссо выжимают все соки из возможностей функционирования киновселенной, и когда-либо переплюнуть их у другого режиссёра вряд ли представится возможным. Правда, в процессе они одновременно и выпячивают главные её недостатки — условность и пренебрежение здравым смыслом. Но кому какое дело, когда ты видишь на экране абсолютно ВСЁ?

Преданных фанатов мира Marvel ожидает три часа экранного времени, чистого фанбойства и привнесения логики сюжета в жертву желаемым сюжетным ходам. И это — лучший презент, который когда-либо мог бы быть подарен поклонникам. Братья Руссо устроили максимально впечатляющее событие, с любовью завершающее десятилетнюю историю Саги Бесконечности, связав воедино все неоконченные сюжетные линии и как следует порефлексировав на тему прошлого. «Эндгейм» – достойное завершение не только арки Таноса, не только истории о Мстителях, но и вообще всего, что происходило во вселенной с самого начала. И при этом Руссо непостижимым образом достигли крайне странного эффекта — несмотря на то, что «Война бесконечности» и «Финал» создают одну историю, это два совершенно разных по подаче фильма и назвать их «Часть 1» и «Часть 2» было бы более чем неуместно.

Многие могут окрестить фильм званием «нового лучшего фильма Marvel», что будет в корне неверно — полная предсказуемость и ожидаемая многими концовка заставят скептиков презрительно ухмыльнуться и метнуть очередной ком грязи в сторону Кевина Файги. Однако при канонах жанра странно и наивно было бы ожидать иного исхода — поэтому Руссо и постарались ответить не на вопрос «что», а на вопрос «как». И это у них получилось с блеском. После финальных титров жалеешь только об одном — что это всё-таки не последний фильм. Будь «Финал» действительно финалом — это было бы лучшее окончание франшизы, которое в принципе могло бы случиться. Все последующие продолжения только сведут на нет грандиозный конец эпохи Мстителей и откатят его последствия. А после такого трогательного прощания этого так не хочется…