Что посмотреть и послушать на карантине

ПРОЛОГ

“Я — искатель приключений в мире слов и их значений!”.

Я — король суггестии, я знаю, что такое шинтоизм, я никогда не произнесу: «я уж весь во власти глубокого упадка духа», я с благоговением отношусь к каждому дню и к кубышкам, а к врагам обращаюсь: «Милостивый государь антисоветчик!».

“Будь проще! Что ты как пингвин в роще?!”.

Пой акАфисты каждому дню и самому себе, работай, учись.

И мой руки, конечно.

СЕРИАЛЫ

«УЛОВКА-22».

Когда я прознал, что заводчиком-закоперщиком сего предприятия выступил ДЖОРДЖ ОТАРОВИЧ КЛУНИШВИЛИ, имя которого синонимично Солнцу и конгениально ему, я заведомо и сильно загодя влюбился в этот сериал.

ЖОРА не подвел.

Мощнейшее и вместе тончайшее высказывание.

Война противна естеству, и фатум тут ни при чем.

Клуни — асклепий!

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».

Мелодраматический триллер с ДЖУЛИЕЙ РОБЕРТС; все в восторге и от сериала, и от Робертс.

Про ветеранов войны, проходящих реабилитационную программу в корпорации, которая сразу вызывает подозрения и которую чем дальше, тем более хочется назвать «шарашкиной конторой», артелью проходимцев, которые ради контракта с военными старательно делают вид, что знают, что делать с людьми, пребывающими в посттравматическом стрессе.

Но уже по роже персонажа БОББИ КАННАВАЛЛЕ (а у этого актера и без сценарных придумок одна из самых по-несуразному выразительных морд), играющего босса персонажа Робертс, становится понятно, что дело нечисто, и владельцам конторы интересно не остановить расчеловечивание юных солдат, а нечто противное; что все это — какая-то эфемерида, фикция, ложь, что они сами способствуют аномии.

«ЛОНДОНСКИЙ ШПИОН».

Я бы назвал сериал крепким, когда б не исполнитель главной роли.

Я понимаю все про политкорректность, но настолько женоподобное существо вынести я не могу.

А женоподобные существа, уверенные в своей бесподобности, так отчаянно переигрывают, что лично у меня вызывают тошнотворное противление.

«ОЗАРК».

ДЖЕЙСОН БЭТМЭН играет гангстерского казначея, которому подкладывает свинью закадычник, из-за чего ему со всем семейством приходится задать лататы.

С виду респектабельный бухгалтер вынужден задружиться и с Богом, и с чертом, чтобы выжить и спасти родных.

Потому что мафия из-под земли достанет.

ФИЛЬМЫ

ФИЛЬМ НА ВРЕМЯ САМОЗАТОЧЕНИЯ.

“МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ”.

Эта восхитительная киношка — немножко кино, а в целом атарактик форменный и чистой воды.

Никаких «семь верст до небес и все лесом»: остроумные бонмо и мотто, обаятельные обормоты бьются с гадостной тварью.

И при этом еще и претенциозный финал о фатуме, добре и зле.

Не фильм, а целлулоидный асклепий, несмотря на цугцванг.

«ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ».

Режиссер — тот же парень, что снял «ОДЕРЖИМОСТЬ» И «ЛА-ЛА-ЛЕНД»; ДЭМЬЕН ШАЗЗЕЛЛ.

Силы небесные и небесные Силы, ему всего 33; меня как ошпарило!

Но вот РАЙАНА ГОСЛИНГА, о бесперебойном перекрестном опылении с которым грезят и девочки, и амбивалентные мальчики, я нахожу избыточно индифферентным актером.

Он-то и играет астронавта Нила Армстронга; вот уж кто антипод мне, чемпиону по словесному недержанию.

Весь фильм он глядит сентябрем и смотрится бирюком, увлеченным всяческой трансцендентностью, с самого зачина «уж весь во власти глубокого упадка духа».

Но все это снято блестяще, без бергмановских эзотеричности, метафизики и энигматичности.

Человек с исковерканным внутренним космосом против космоса как космогоническая метафора.

Еще бы Гослинг так старательно не изображал столб.

«ДОСТАТЬ НОЖИ» РАЙАНА ДЖОНСОНА.

Фильм стоИт и держится на сатанинском обаянии ДЭНИЭЛА КРЕЙГА; кто бы сомневался: по сравнению с Крейгом, как по сравнению со мной все ведущие, все актеры кажутся единообразными.

Другие, в общем, тоже не терзают глаз, особенно хорош ветеран КРИСТОФЕР ПЛАММЕР, но пламя Крейга сжирает всех.

Когда он рассуждает о конце радуги земного тяготения, — а делает он это весь фильм, — от него глаз не оторвать.

Крейг, как я, любую роль способен превратить в эпического масштаба триумф.

Благодаря ему дюжинный детектив во вкусе Агаты Кристи трансформировался во вкуснейший манифест Человечности.

«РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА».

Режиссер — ФЛОРИАН ХЕНКЕЛЬ ВОН ДОНЕРСМАРК.

Обладатель «ОСКАРА».

Очень долгий, очень подробный, очень изнурительный фильм.

Если вы в тотальном разладе с миром, этот фильм вас добьет.

Про молодого художника, ищущего себя, черт бы его подрал.

«БОИ БЕЗ ПРАВИЛ».

Никакой трансцендентности, жесточайшее кино.

Обратите внимание на ДЖО КОУЛА: иррационально обаятельный, играет яростно, себя не щадя.

Надо смотреть, когда вы «весь во власти глубокого упадка духа», когда в небе померкнут звезды, и кажется, что это навсегда.

«КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» РИЧАРДА ЛИНКЛЕЙТЕРА.

Центральный персонаж здесь — сам режиссер.

Линклейтер — мастер снимать сентиментальное, многомерное кино, а когда у тебя такая актриса, как КЕЙТ БЛАНШЕТТ, крылья вырастают сами собой.

В эти жестокие, безразличные времена, травматичные, полные страха, разочарования и уныния, совершенно целительное кино.

МУЗЫКА

ПЕСНЯ НАВСЕГДА.

ОЛЕГ МИТЯЕВ. «СОСЕДКА».

Этот шедевр я ставлю в один ряд со «СТАРЫМ КЛЕНОМ»; да, именно такой заозоновый уровень.

«Сквер листву меняет, дочка подрастает…», «Пахнет наволочка снегом…», “…правит нами век казенный…”: Митяев глазаст и душевен что твой ранний Евтушенко; у него с жизнью чувственной, сенсуальной свои печки-лавочки.

Людей, ходивших по Луне, больше, чем тех, кто так тонко чувствует мелкие жестики современности, складывающиеся в космос.

Я эту песню слушаю всякий раз, когда мне кажется, что Вселенная сломана.

BECK. «НYРЕRSРАСЕ».

В альбоме, который когда-то перехваленный сверх всякой меры ВЕСК сработал вместе и посегодня совершенно незаслуженно превозносимым УИЛЬЯМОМ ФАРРЕЛЛОМ, не просто нет никаких «особых дремлющих и недремлющих смыслов», там нет ничего.

Синти-поп, блюграсс-чепуха; скучно, как гольф по телевизору.

МОРРИССИ. «САLIFОRNIА SОN».

СТИВЕН ПАТРИК МОРРИССИ, доложу я вам, изрядный мелодист, высокохудожественный, высокоразумный, ветхозаветный в лучшем смысле слова. То есть с сочинением песен он справляется не хуже Матвиенко.

Но альбом кавер-версий, через которые артист хотел выказать почтение «отеческим гробам» и учителям, настолько остро беспомощен, что не буду я рекомендовать вам его.

Он, конечно, «не червонец, чтобы быть всем любезну», но на кой множить серости бездну?!

Никакого откровения в том, что Моррисси перепел БОБА ДИЛАНА, у которого все держится на контрапункте зауми и простоты, непростой, как простата, — нет.

Как и во всех прочих перепевах.

Эпического масштаба посредственность.

ЛАНА ДЕЛЬ РЭЙ. «JUSТ FОR LIFЕ».

От альбома с таким витально-жовиальным названием ждешь апологии жизни, а на поверку это именно что безжизненное дерьмо, напичканное единообразными песенками, терзающими ухо, как будто записанные псевдокоролевой квази драмы, одолеваемой фрустрациями и психосоматическими недугами. Какая-то сатанинская серость, сатанинский мрак.

Лишь бы Билли Айлиш не пошла этой стежкой патологии.

Для антигармонических существ.

ТRIСКY. «UNUNIFОRМ».

Я еще захватил те времена, когда этот паренек гремел, но потом, став знаменитым что твой Том Круз, заскоруз в пороках, ум евойный закоснел — и такой же заскорузлый, закоснелый получился альбом, в котором есть даже русский рэпер SМОКY МО с бубнежом про бесперебойное перекрестное опыление и бездумное «бом-бом».

Центральная проблема альбома заключается в том, что пустой.

Убил паренька простой, но никто даже не выдавил: ой.

БРАЙАН ФЕРРИ. «АVОNМОRЕ».

Брайан Ферри — стильный VЕRY; это известно каждому; в лучшем изводе это исполнитель, после песен которого крылья вырастают за спиной, и ты весь во власти крылатых мечтаний.

Но именно здесь есть только песня «JОNNY АND МАRY».

Все остальное в высшей степени профессионально и сатанински скучно.

Будь на месте Ферри не vеry почтенный стариканыч, я бы написал, что хочется такому гистриону физиономию в фарш превратить.

ЭПИЛОГ

Сколько могу иметь мнения, не все еще повредились в уме, окунулись в экзистенциальный кризис и глотают тройную дозу антидепрессантов.

Проблема самокритики находится в небрежении; отсюда все беды.

Отшлепайте себя за пораженчество и просто живите, беря пример с блаженненького Отарика Величайшего.