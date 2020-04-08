Митя Фомин — «Апрель»

2020, All Stars

В новом мини-альбоме Митя Фомин экспериментирует в неожиданном для себя жанре — соул-электро-поп. Пять песен пластинки написаны специально для Фомина и спродюсированы композитором и участником шоу «Песни» на ТНТ Дмитрием Пермяковым и саунд-продюсером Антоном Моревым. Главное ощущение от диска — вряд ли вы сможете на слух определить, кто это поёт: кто-то явно знакомый, но кто? Митя Фомин? Да ладно!

Хороша или плоха для исполнителя такая неузнаваемость? Как сказать. В целом в шоу-бизнесе отношение к Дмитрию Анатольевичу довольно ироничное — он является предметом постоянных шуток ведущего телешоу «Вечерний Ургант». Митя — завсегдатай поп-тусовок, улыбчивая звезда на позитиве, чью физиономию знают гораздо лучше, чем репертуар. Фомин давно ушёл из группы Hi-Fi, в которой получил популярность, однако попробуйте назвать на память пятёрку хитов Мити: с большой вероятностью предположу, что три или четыре из них будут относиться к репертуару трио. При этом нельзя сказать, что Митя Фомин манкирует обязанностями профессионального певца: он регулярно записывает новые песни, выпускает альбомы, работает с разными известными продюсерами, но результаты вряд ли можно счесть соответствующими затраченным усилиям.

С помощью Пермякова и Морева Фомин начинает очередную «новую жизнь». В пяти песнях «Апреля» сразу заметен качественный и актуальный саунд, и чуть погодя (примерно со второго прослушивания) — хитовый потенциал некоторых композиций. Не самым удачным представляется первый трек «ПятницаВечер» — вяловатый псевдоклубный клубный соул с повтором одних и тех же не самых шлягерных фраз. Зато уже во втором номере с интригующим названием «Преступно» таится запоминающийся рефрен «это просто преступно не целовать тебя» и красивый танцевальный диско-соул-мотивчик. Песня «Одиночестве в толпе» больше всего напоминает «прежнего Фомина», и это не комплимент; тут всё довольно мелодично, но как-то чересчур плавно и усыпительно.

Зато в «Надышаться тобой» Митя замахивается на соул-балладу, совмещая красивые куплетные рулады с привязчивым припевом. На фоне привычного легкомысленно-позитивного имиджа артиста эта проникновенная песня выглядит настоящим прорывом. В «Песнях по кругу» Фомин пытается повторить этот успех, ну уже в ускоренном, почти танцевальном темпе, — и небезуспешно.

Остаётся вопрос — как сделать, чтобы эти композиции не просто раскрутились, но и стали визитной карточкой Мити Фомина, а не какого-то неузнаваемого таланта? Начать в любом случае нужно с серьёзного промоушна; если к песням привыкнут, начнут их выделять и подпевать, тогда настанет самое время сенсационно предъявить публике исполнителя — давно знакомого артиста, от которого никто не ждал ничего особенного, а он сумел измениться и удивить.

Оценка: 7,5 из 10.

Алексей МАЖАЕВ.