«Зулейха открывает глаза»: Про Зулейху

Заставил себя посмотреть 1 серию «Зулейхи». Ну что сказать, это тупая и банальная клюква. То есть, про всю серию даже просто нечего сказать. Никто, ни главная героиня, ни её муж, ни свекровь, никто не вызвал никаких эмоций, чувств сопережевания, даже злости, за бездарно потраченное время. Только серую скуку, ну неинтересно смотреть фильм, если каждое действие героев заведомо предсказуемо. Это называется — банальность. В рассказах младшеклассников больше эмоций и сюжетных поворотов, чем в этом банальном фэнтези на тему сталин-гулаг.

Мудмазель Хаматову я последний раз смотрел в «Стране глухих» и совершенно не жалею, что пропустил все ея работы за 20 лет. Она конечно молодец, что помогает больным детишкам, но как актриса она никакая. Вот первая серия, её героиня 30-летняя крестьянка, с которой происходят разные события, в конце концов, на её глазах убивают её мужа. И у меня вопрос, а почему эта 50-летняя женщина всю серию ходит с одинаковым выражением на морде лица?! Ответ простой, мудмазель Хаматова ничего другого сыграть не умеет, у неё амплуа — беспомощная испуганная дэвочка-подросток.

Вопрос второй, к гримерам и костюмерам, почему у всех одежда выглядит так, как будто её только что выдали со склада и велели не пачкать, потому что грязное не примут назад и заставят отстирывать.

Ну операторская работа — банально и скучно, даже зацепиться глазом не за что. Фильм «жила одна баба» — такая же клюква, но снята лучше (у меня вообще сложилось впечатление, что автор книги посмотрела «бабу» и решила, а напишу ка я такое же, но про татарку). Господа операторы, на ютюбе лежат ролики, как китайская девушка готовит еду в деревне, посмотрите эти ролики, там хорошо видно, как надо обращаться с камерой.

Про сюжет — ну клюква, банальность на банальности и банальностью погоняет. Взять хотя бы сцену расстрела мужа. То есть к саням подъехала группа служителей закона и просто убили человека. Такое могло случиться в гражданскую и сразу после неё, но в сериале уже 1930 г.!!! За расстрел без суда чекистов бы самих к стенке поставили!!!! И почему, если все ждут голода, а рожи у всех лоснятся, хоть прикуривай!

Клюква, банальная, плохо снятая клюква.

Времени, потраченного на просмотр этой клюквы откровенно жаль.

По накалу рекламы этой клюквы я ожидал взрыва фекальных масс в сторону СССР, диких разоблачений и поднятия век, но на деле оказалось, что наши выдающиеся творцы в очередной раз банально пукнули в лужу, не больше.

Александр ОЛЕНЕВ