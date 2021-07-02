{ 2 июля 2021 }

Богомолов пригласил в театр трансгендера

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  
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Наталья Максимова

Константин Богомолов торжественно похвастал, что на роль в «Вишневом Саду» на Малой Бронной пригласили трансгендера Наталью Максимову (или Максимова, мы запутались). Трансгендер сыграет Любовь Раневскую, а Богомолов в этом видит «современный театр», задача которого – «нравиться зрителям, сохраняя себя».

Каким образом заявленная задача соотносится с приглашением трансгендера – мы не поняли. Куда больше похоже на убогий эпатаж, в который снова ударился покусанный дома Богомолов. Как и подозревалось, Бузову использовали в роли медиа-бревна – тарана, которым снесли классический театр, чтобы превратить его в цирк, куда люди придут посмотреть на фрик-шоу.

Сейчас, когда сам цирк оказался в глубоком кризисе, а для просмотра фрик-шоу туда необязательно ходить и достаточно почитать очередные цирковые новости – нишу, видимо, решили пооперативнее заполнить. Что дальше? Кармен сыграет надувная женщина? Уверены, многие придут посмотреть, как прикольно она в финале лопнет. А с ней и отношение к театру как к театру.

Впрочем, последнее произошло и без надувной Кармен. Хватило надувных худруков.

НЕВМИНКУЛЬТ


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