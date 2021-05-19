Константин Богомолов снял Диме Билану ретро-клип

Дима Билан представил видеоклип на песню «Она моя» 19 мая 2021 года. Режиссером видео стал Константин Богомолов, а оператором – Владислав Опельянц.

— Неожиданная, откровенная и очень чувственная работа, — говорится в описании видео. — Константин Богомолов и Влад Опельянц создали мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства. 360 мгновений, в которых любовь и целая жизнь в воспоминаниях о ней.

Главную женскую роль в клипе сыграла Екатерина Давыдова. Вместе с Димой они сидят в пустом кинозале и смотрят кадры из старого фильма с их участием, которые, по сюжету видео, были вырезаны цензурой из оригинальной картины. Во вступлении к клипу герои признаются, что не хотели пересматривать эти кадры, потому что боялись увидеть себя на них молодыми и счастливыми. В ролике довольно много эротических сцен, стилизованных под ретро-кино, с участием главных героев.

— Случилось то, чего я никогда ещё не делал в кадре, — написал о них Билан в своем инстаграме.