Что мы научились делать дружно и с удовольствием – обсирать.

Подозреваю, что это становится нашей национальной идеей.

Сейчас прогрессивное человечество дружно обсирает режиссера Богомолова в передаче у Собчак.

Самая популярная оценка – УГ.

Так вот, дорогие мои, Богомолов кто угодно, но не унылое говно.

Да, он, на мой взгляд, немножко наигрывает в кадре, да, его демонстративная любовь к себе не обязательно должна вызывать восхищение, но Богомолов всегда говорит плотно и содержательно.

Причем эта плотность не та, от которой задыхаешься, в ней лично мне дышится хорошо и с удовольствием..

Могу ошибаться, но вся нарочитая демонстрация обожания себя, любимого – от постоянного чувства внутренней неудовлетворенности, она – спасательный круг, позволяющий чуваку не утонуть в тяжелой депрессии.

Не могу говорить о Богомолове как режиссере – я недостаточно театрально насмотрен.

Что-то в его работах вызывает у меня неприятие – дело не в эстетике , а в том, что вижу и понимаю, как и зачем это сделано, иногда вижу швы и нитки – а у гениев они не видны, ты просто не понимаешь КАК это получилось.

Но Богомолов в интервью интересен и глубок всегда.

Для меня, во всяком случае.

Что же до его взаимоотношений с властью – как хочет, так и взаимоотносится, имеет право.

А уж его личная жизнь – не наше, товарищи, собачье дело.

И все его тараканы – его личные тараканы.

Заведите своих и дрессируйте их, как вам будет угодно.

Спасибо, что дочитали.

Всех целую.