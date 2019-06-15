Нам постоянно рассказывают, что это сейчас у нас пропаганда, цинизм, ложь, давление на людей, но как только профессиональные друзья свободы восторжествуют, так сразу и заживём.
А сегодня мы увидели, как именно мы заживём.
На московские выборы шла Федермессер – известная тем, что занимается одним из самых тяжёлых благотворительных дел, какие только бывают, паллиативной помощью.
Она выдвинулась в Мосгордуму, потому что чиновники, получив её имя, готовы были ей помогать. А значит, помогать тем, для кого работает она сама.
А против неё шла пропагандистка. Которая никому не сделала ничего хорошего, а только клеймила кровавый режим.
И несколько месяцев можно было видеть, как друзья свободы бомбят Федермессер, как они уничтожают её за то, что она, со своими дурацкими хосписами и попытками аппаратно укрепить свое дело, мешает святой борьбе.
И вот они её затравили.
Она снялась с выборов, не выдержала осуждения и давления “людей с репутацией” – и теперь ей уж точно не станет проще работать, а может быть и труднее, если чиновники обидятся.
Зато святая борьба.
Зато пропаганда.
Где увидите друзей свободы, там и гоните их в шею.
У нас и так сейчас сложная жизнь.
Но они – ещё хуже.
Они хуже
Нам постоянно рассказывают, что это сейчас у нас пропаганда, цинизм, ложь, давление на людей, но как только профессиональные друзья свободы восторжествуют, так сразу и заживём.
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