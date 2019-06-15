{ 15 июня 2019 }

Электронные Часы Пушкина уйдут с молотка!

Рубрики: [Фейсбук]  

Сегодня мне прислали новость об очередном аукционе с так называемой новой картиной Цоя.

В этот раз честно написано в описании к лоту, что Виктор нарисовал на ней только звездочку. Заметим: самое яркое, хоть и микроскопическое пятно на весьма темной картине.
Вся остальная работа – это творение Маши Бяши и Андрея Медведева.
Заголовок же почему-то гласит: «Картина Виктора Цоя уйдёт с молотка»…
Мне это напоминает истории типа: Монро по случаю холст хороший достался, он его Тимуру Новикову перепродал. Гурьянов же раму прикупил музейную, но потом ему лучше принесли и он эту сбагрил. Ещё краски Джоан Стингрей привезла для Цоя, просила передать, но передали не все и часть осталась. В общем, этот кто-то, кто перекупил холст у Тимура, разжился рамой у Гурьянова и американскими красками затарился и нарисовал картину… Самое главное!!! неважно, какую картину, неважно, о чем, неважно вообще, что за каляка маляка, важно, что очередная мазня подписана громкими именами. Важно, что она почти что Новикова. Потому что на его холсте. Почти Гурьяновская, раз его рама, ну и краски Цоевские, значит и к нему имеет отношение!
Сколько на этот дурдом ещё будут покупаться толстосумы?

И вспоминается реплика из телефильма «Переступить черту» о похищенных часах авторства Бомарше:
«- Возможно, сам Александр Сергеевич их в руках держал… Ну, может, и не держал, но уж видеть-то – точно видел!»

Дмитрий Мишенин

Cоздатель арт-проекта Doping-Pong, один из пионеров российского digital art., а по совместительству – публицист, автор российских и зарубежных молодежных журналов от «Птюч» и «ОМ» до PiG и «Хулигана». Несмотря на занятость, всегда находит время на занятия журналистикой.

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