Электронные Часы Пушкина уйдут с молотка!

Сегодня мне прислали новость об очередном аукционе с так называемой новой картиной Цоя.

В этот раз честно написано в описании к лоту, что Виктор нарисовал на ней только звездочку. Заметим: самое яркое, хоть и микроскопическое пятно на весьма темной картине.

Вся остальная работа – это творение Маши Бяши и Андрея Медведева.

Заголовок же почему-то гласит: «Картина Виктора Цоя уйдёт с молотка»…

Мне это напоминает истории типа: Монро по случаю холст хороший достался, он его Тимуру Новикову перепродал. Гурьянов же раму прикупил музейную, но потом ему лучше принесли и он эту сбагрил. Ещё краски Джоан Стингрей привезла для Цоя, просила передать, но передали не все и часть осталась. В общем, этот кто-то, кто перекупил холст у Тимура, разжился рамой у Гурьянова и американскими красками затарился и нарисовал картину… Самое главное!!! неважно, какую картину, неважно, о чем, неважно вообще, что за каляка маляка, важно, что очередная мазня подписана громкими именами. Важно, что она почти что Новикова. Потому что на его холсте. Почти Гурьяновская, раз его рама, ну и краски Цоевские, значит и к нему имеет отношение!

Сколько на этот дурдом ещё будут покупаться толстосумы?

И вспоминается реплика из телефильма «Переступить черту» о похищенных часах авторства Бомарше:

«- Возможно, сам Александр Сергеевич их в руках держал… Ну, может, и не держал, но уж видеть-то – точно видел!»