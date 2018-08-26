А почему все люди доброй воли в едином порыве встали плечом к плечу супротив Константина Богомолова по причине его вхождения в штаб Собянина?
Он вам клялся на крови и зуб давал, что, завидев Собянина, будет, зажмурившись от ужаса и отвращения, сломя голову лететь прочь под подол к маменьке Мельпомене?
Или он обещал встать перед вами, как лист перед травой, в скорбном одиночном пикете, борясь против почему-то ненавистного северянина?
Вам не нравится стилистика промэрских постов Богомолова?
Мне она тоже не кажется высокохудожественной, и чо?
Так мне и в его постановках нравилось не все – дело вкуса.
Вы с удовольствием употребляете словечко “хайп”, а Богомолов наполняет его содержанием.
Всего лишь.
Отзыньте от чувака, комиссары!
Лучше займитесь выколачиванием пыли из своих изрядно поеденных молью шлемов
Богомолов
А почему все люди доброй воли в едином порыве встали плечом к плечу супротив Константина Богомолова по причине его вхождения в штаб Собянина?
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