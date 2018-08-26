Премьера первой оперной постановки режиссера Константина Богомолова – оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования» состоится в Москве 15 марта 2015 года. Дирижером-постановщиком будет художественный руководитель ансамбля La voce strumentale Дмитрий Синьковский, сообщал на своей странице в фейсбуке музыкальный [Читать...]

Почему мне не нравится ремонт Тверской. Потому что взяли и сделали маме пластику лица. Она стала красивой и молодой. Но это не мамино лицо. Впрочем, ей все время делают пластику – то хуже, то лучше. Это уже давно [Читать...]