{ 16 июня 2019 }

Голунов у Собчак

Рубрики: [Фейсбук]  

Голунов у Собчак.
Смотреть решительно невозможно, как и читать его расследования: все честно, скрупулезно и дотошно – это блестящая работа специалиста для судебного обвинения, но все эти цифры, схемы и пр. – я ж не бессмертный и не судья!
А в разговоре стопицот “как бы” – не для моих нервов.
Собчак он абсолютно неинтересен – это не ее сфера интересов: пацан в дешевых шмотках и явно не трахал никого из подруженций Собчак.
Не надеясь соревноваться в частоте “как бы”, Собчак напирала на слово “усраться”.
В сухом остатке для меня осталось лишь гипотетическое название передачи: КАК БЫ УСРАТЬСЯ

Аркадий Кайданов


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